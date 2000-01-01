Анастасия А. – Гид из Пхукета

В Таиланде невозможно без байка! Это основное средство передвижения — на нем ездят как местные, так и туристы.



Если вы хотите увидеть самые интересные места — без мотоцикла не обойтись.



Гид-водитель покажет вам все тайны и секреты Пхукета, которые не доступны на «классических» экскурсиях.



Дикий пляж 🏖️ Банана, храм Ват Монгол Варарам, водопад Банг Пэ и многое другое!