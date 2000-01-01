Что вы увидите
- пляжи Камала, Сурин
- Обзорная площадка Лайем Синг
- дикий пляж Банана
- храм Ват Монгол Варарам
- пляж Май Као
- Водопад Банг Пэ
Тур может быть организован, как для одного участника, так и для группы (на каждого участника - свой байк с водителем)
Что вы получаете:
- Личного водителя - гида. Вы - пассажир на нашем мотобайке. Вам остается лишь расслабиться и получать удовольствие от поездки.
- Уникальную возможность за один день увидеть все самые интересные достопримечательности 🏛️ острова.
- Яркие эмоции и впечатления, которые останутся в вашей памяти надолго.
- Незабываемое и увлекательное путешествие в компании профессионалов, которые знают о Пхукете все!
- Кучу красивых 🤩 и сочных фото для ваших социальных сетей.
- Новых друзей и интересные истории 📖 о Пхукете, так как наши туры всегда проходят в непринужденной и дружественной обстановке.
В программе:
- Обзор северных пляжей Камала, Сурин
- Обзорная площадка Лайем Синг на красивейший пляж
- Купание на диком пляже Банана
- Посещение храма Ват Монгол Варарам. Про этот храм мало кто знает, но он чертовски хорош
- Покормим сомов в красивейшем озере
- Посетим знаменитый пляж 🏖️ Май Као, рядом с аэропортом, где делают известные фото с садящимися самолетами
- Искупаемся в Водопаде Банг Пэ - самом высоком водопаде Пхукета
Что входит
- личный водитель на мотобайке
- услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Пхукете
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия А.
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