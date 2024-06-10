Из Пхукета - на Коралловый остров

Добраться до райского острова на роскошном катамаране, поснорклить и полюбоваться закатом в море
Отправьтесь на увлекательную прогулку по бирюзовым волнам Андаманского моря! На роскошном катамаране вы доберётесь до одного из самых красивых мест Таиланда — Кораллового острова. В программе — изучение подводного мира и отдых на белоснежном пляже.

На обратном пути сделаем остановку у мыса Промтемп — чтобы поймать лучи заходящего солнца и сделать классные фото.
Из Пхукета - на Коралловый остров
Из Пхукета - на Коралловый остров
Из Пхукета - на Коралловый остров
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Морские прогулки вокруг Пхукета — это не просто приятное времяпрепровождение, это настоящее приключение, полное ярких эмоций!

На нашем роскошном катамаране мы с вами отправимся к Коралловому острову. Здесь есть всё для отличного отдыха: большой пляж с белоснежным песком, бары и рифы, рядом с которыми вы сможете заняться снорклингом (маски и трубки мы предоставим). На обратном пути остановимся у мыса Промтемп и полюбуемся закатом, окрашивающим воды Андаманского моря в невероятные цвета.

На катамаране для вас всегда будут доступны прохладительные напитки. Также вы сможете отдохнуть в одной из уютных кают, которые вмещают от 2 до 4 человек.

Организационные детали

  • Эта экскурсия для релакса, рассказы гида не предусмотрены
  • В стоимость включено: аренда катамарана с капитаном, вода и газированные безалкогольные напитки, маски и трубки для снорклинга
  • Вы можете взять с собой на борт еду и алкоголь
  • С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Комплексный обед на борту — 500 бат/чел.
  • Трансфер от отеля до пирса — 2000 бат
  • Услуги гида — 2500 бат

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирса Chalong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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