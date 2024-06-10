Отправьтесь на увлекательную прогулку по бирюзовым волнам Андаманского моря! На роскошном катамаране вы доберётесь до одного из самых красивых мест Таиланда — Кораллового острова. В программе — изучение подводного мира и отдых на белоснежном пляже. На обратном пути сделаем остановку у мыса Промтемп — чтобы поймать лучи заходящего солнца и сделать классные фото.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Морские прогулки вокруг Пхукета — это не просто приятное времяпрепровождение, это настоящее приключение, полное ярких эмоций!

На нашем роскошном катамаране мы с вами отправимся к Коралловому острову. Здесь есть всё для отличного отдыха: большой пляж с белоснежным песком, бары и рифы, рядом с которыми вы сможете заняться снорклингом (маски и трубки мы предоставим). На обратном пути остановимся у мыса Промтемп и полюбуемся закатом, окрашивающим воды Андаманского моря в невероятные цвета.

На катамаране для вас всегда будут доступны прохладительные напитки. Также вы сможете отдохнуть в одной из уютных кают, которые вмещают от 2 до 4 человек.

Организационные детали

Эта экскурсия для релакса, рассказы гида не предусмотрены

В стоимость включено: аренда катамарана с капитаном, вода и газированные безалкогольные напитки, маски и трубки для снорклинга

Вы можете взять с собой на борт еду и алкоголь

С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)