Насладиться морской прогулкой и отдохнуть по максимуму
На этой прогулке нет рассказов об истории и культуре Таиланда.
Она для тех, кто хочет насладиться водными активностями, поплавать в прозрачной бирюзовой воде, увидеть коралловый риф и красоты Андаманского моря в компании семьи или друзей. Поездка не предполагает сопровождения гида, но с вами будет англоговорящий экипаж корабля.
Вы расслабитесь на белоснежном песке и полюбуетесь бирюзовой водой Андаманского моря. Поплаваете на банане или сапе, займётесь дайвингом и прогуляетесь в шлемах по коралловому рифу. Морское путешествие отлично подойдёт для семей с маленькими детьми за счёт небольших переходов и минимального морского волнения.
В нашей программе:
8:00 — регистрация и посадка на корабль
8:30 — прибытие на остров Лон, осмотр острова и плавание
10:30 — прибытие на остров Хе (Корал), пляжный отдых, снорклинг и обед по желанию
13:30 — прибытие на пирс
Организационные детали
Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения
Инструктаж по активностям пройдёт на английском языке
После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить полную стоимость прогулки не менее чем за 24 часа до даты её начала
Прогулка возможна для компании до 16 человек, доплата за каждого следующего участника — 700 бат
Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет
Включено: индивидуальный корабль с англоговорящим экипажем, снаряжение для снорклинга (маски и трубки), доски для сёрфинга, барбекю-гриль, вода и безалкогольные напитки, сезонные фрукты, полотенце, шезлонги (Канунг-Бич), страховка и спасательные жилеты
Оплачивается отдельно по желанию: трансфер до пирса — от 1800 бат туда и обратно (в зависимости от отеля), сопровождение русскоговорящего переводчика — от 2000 бат, обед — 300 бат за чел., выезд во второй половине дня либо на целый день — подробности уточняйте в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 3200 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. читать дальше
Я изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!