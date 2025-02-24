На винтажном корабле к островам Лон и Корал

Насладиться морской прогулкой и отдохнуть по максимуму
На этой прогулке нет рассказов об истории и культуре Таиланда.

Она для тех, кто хочет насладиться водными активностями, поплавать в прозрачной бирюзовой воде, увидеть коралловый риф и красоты Андаманского моря в компании семьи или друзей. Поездка не предполагает сопровождения гида, но с вами будет англоговорящий экипаж корабля.
На винтажном корабле к островам Лон и Корал
На винтажном корабле к островам Лон и Корал
На винтажном корабле к островам Лон и Корал
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание водной прогулки

Прекрасные острова недалеко от Пхукета

Вы расслабитесь на белоснежном песке и полюбуетесь бирюзовой водой Андаманского моря. Поплаваете на банане или сапе, займётесь дайвингом и прогуляетесь в шлемах по коралловому рифу. Морское путешествие отлично подойдёт для семей с маленькими детьми за счёт небольших переходов и минимального морского волнения.

В нашей программе:

  • 8:00 — регистрация и посадка на корабль
  • 8:30 — прибытие на остров Лон, осмотр острова и плавание
  • 10:30 — прибытие на остров Хе (Корал), пляжный отдых, снорклинг и обед по желанию
  • 13:30 — прибытие на пирс

Организационные детали

  • Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения
  • Инструктаж по активностям пройдёт на английском языке
  • После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить полную стоимость прогулки не менее чем за 24 часа до даты её начала
  • Прогулка возможна для компании до 16 человек, доплата за каждого следующего участника — 700 бат

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

Включено: индивидуальный корабль с англоговорящим экипажем, снаряжение для снорклинга (маски и трубки), доски для сёрфинга, барбекю-гриль, вода и безалкогольные напитки, сезонные фрукты, полотенце, шезлонги (Канунг-Бич), страховка и спасательные жилеты

Оплачивается отдельно по желанию: трансфер до пирса — от 1800 бат туда и обратно (в зависимости от отеля), сопровождение русскоговорящего переводчика — от 2000 бат, обед — 300 бат за чел., выезд во второй половине дня либо на целый день — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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