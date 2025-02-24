На этой прогулке нет рассказов об истории и культуре Таиланда. Она для тех, кто хочет насладиться водными активностями, поплавать в прозрачной бирюзовой воде, увидеть коралловый риф и красоты Андаманского моря в компании семьи или друзей. Поездка не предполагает сопровождения гида, но с вами будет англоговорящий экипаж корабля.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Прекрасные острова недалеко от Пхукета

Вы расслабитесь на белоснежном песке и полюбуетесь бирюзовой водой Андаманского моря. Поплаваете на банане или сапе, займётесь дайвингом и прогуляетесь в шлемах по коралловому рифу. Морское путешествие отлично подойдёт для семей с маленькими детьми за счёт небольших переходов и минимального морского волнения.

В нашей программе:

8:00 — регистрация и посадка на корабль

8:30 — прибытие на остров Лон, осмотр острова и плавание

10:30 — прибытие на остров Хе (Корал), пляжный отдых, снорклинг и обед по желанию

13:30 — прибытие на пирс

Организационные детали

Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения

Инструктаж по активностям пройдёт на английском языке

После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить полную стоимость прогулки не менее чем за 24 часа до даты её начала

Прогулка возможна для компании до 16 человек, доплата за каждого следующего участника — 700 бат

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

Включено: индивидуальный корабль с англоговорящим экипажем, снаряжение для снорклинга (маски и трубки), доски для сёрфинга, барбекю-гриль, вода и безалкогольные напитки, сезонные фрукты, полотенце, шезлонги (Канунг-Бич), страховка и спасательные жилеты

Оплачивается отдельно по желанию: трансфер до пирса — от 1800 бат туда и обратно (в зависимости от отеля), сопровождение русскоговорящего переводчика — от 2000 бат, обед — 300 бат за чел., выезд во второй половине дня либо на целый день — подробности уточняйте в переписке