Лучшие пейзажи, голубой Индийский океан, джунгли, горы и величественные храмы Пхукета и его окрестностей — всё это вы увидите с высоты. А опытной пилот позаботится о вашем комфорте и безопасности.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
В этой программе нет рассказов об истории: вам предстоит просто созерцать неповторимые виды сверху и успевать запечатлевать их в своей памяти.
Вы увидите Биг Будду — крупнейшую статую основателя буддизма в южном Тайланде. Пролетите над мысом Промтеп и оцените весь остров с его потрясающей природой с высоты. Плантации пальм, дикие джунгли, красивые пляжи и лагуны с бирюзовой водой не оставят вас равнодушными.
Организационные детали
- Полёт длится 30 минут. Вся программа вместе с трансфером занимает около 3 часов
- Все наши вертолёты проходят постоянный технический контроль. Перегрузок и перепадов давления практически нет, можете брать с собой детей от 3 лет
- В стоимость включены базовые места в салоне вертолёта, если хотите сесть рядом с пилотом, доплата составит 1000 батов с человека. Возможно проведение индивидуальных полётов, стоимость уточняйте в переписке
- Трансфер на микроавтобусе включён в стоимость при бронировании от двух мест, при покупке одного места стоимость трансфера — 500–1000 батов
- С вами полетит один из пилотов нашей команды
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$510
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 3822 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. ЯЗадать вопрос
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