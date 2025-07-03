Лучшие пейзажи, голубой Индийский океан, джунгли, горы и величественные храмы Пхукета и его окрестностей — всё это вы увидите с высоты. А опытной пилот позаботится о вашем комфорте и безопасности.

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Описание экскурсии

В этой программе нет рассказов об истории: вам предстоит просто созерцать неповторимые виды сверху и успевать запечатлевать их в своей памяти.

Вы увидите Биг Будду — крупнейшую статую основателя буддизма в южном Тайланде. Пролетите над мысом Промтеп и оцените весь остров с его потрясающей природой с высоты. Плантации пальм, дикие джунгли, красивые пляжи и лагуны с бирюзовой водой не оставят вас равнодушными.

Организационные детали