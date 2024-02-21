Увидеть райский остров как на ладони и получить новый невероятный опыт
Приглашаем полетать над Пхукетом на туристическом самолете MXT 7! Вы полюбуетесь с высоты великолепными пляжами, храмовыми комплексами и гигантской статуей Большого Будды.
А наша профессиональная команда сделает всё, чтобы полёт прошёл комфортно, безопасно и запомнился вам на всю жизнь.
А наша профессиональная команда сделает всё, чтобы полёт прошёл комфортно, безопасно и запомнился вам на всю жизнь.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите с высоты пляжи Патонг, Карон и Ката. А также храмовый комплекс Чонг Тале и визитную карточку острова — статую Большого Будды. Продолжительность полёта — 30 минут. За штурвалом будет профессиональный англоговорящий пилот. Полёт не предполагает экскурсионного сопровождения.
Организационные детали
- Полёт проходит на 4-местном самолете MXT 7 (пилот и три пассажира)
- Мы с большой ответственностью относимся к вопросу безопасности: у нас есть все необходимые разрешения на полёты, все самолёты лицензированные, пилоты профессиональные. Страховка для гостей включена.
- Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость
- Полёт может быть отменён или перенесён из-за погодных условий
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 843 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!
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