Над Пхукетом - на самолёте
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Увидеть райский остров как на ладони и получить новый невероятный опыт

Приглашаем полетать над Пхукетом на туристическом самолете MXT 7! Вы полюбуетесь с высоты великолепными пляжами, храмовыми комплексами и гигантской статуей Большого Будды.

А наша профессиональная команда сделает всё, чтобы полёт прошёл комфортно, безопасно и запомнился вам на всю жизнь.
Над Пхукетом - на самолёте
Над Пхукетом - на самолёте
Над Пхукетом - на самолёте
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите с высоты пляжи Патонг, Карон и Ката. А также храмовый комплекс Чонг Тале и визитную карточку острова — статую Большого Будды. Продолжительность полёта — 30 минут. За штурвалом будет профессиональный англоговорящий пилот. Полёт не предполагает экскурсионного сопровождения.

Организационные детали

  • Полёт проходит на 4-местном самолете MXT 7 (пилот и три пассажира)
  • Мы с большой ответственностью относимся к вопросу безопасности: у нас есть все необходимые разрешения на полёты, все самолёты лицензированные, пилоты профессиональные. Страховка для гостей включена.
  • Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость
  • Полёт может быть отменён или перенесён из-за погодных условий

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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