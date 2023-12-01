Сплавиться по горной реке, погонять по джунглям и встретить обезьян в пещерном храме
В этой программе мы объединили экстремальные развлечения с посещением живописных мест, чтобы вы прочувствовали атмосферу острова по-максимуму.
Вы побываете в пещерном храме с обезьянами, пролетите на тарзанке над озером, сделаете отличные фото у водопада, погоняете на квадроциклах и покорите водную стихию во время сплава на рафтах. Будьте готовы к вихрю эмоций!
Вы побываете в пещерном храме с обезьянами, пролетите на тарзанке над озером, сделаете отличные фото у водопада, погоняете на квадроциклах и покорите водную стихию во время сплава на рафтах. Будьте готовы к вихрю эмоций!
Описание
Что вас ожидает
Пещерный храм с обезьянами Суван Куха. Вы увидите сталактиты, статую лежащего Будды и сделаете памятные фото с местными обитателями.
Катание на тарзанке над живописным озером.
Рафтинг по горной реке, где вы самостоятельно будете управлять лодкой. Будьте готовы промокнуть до нитки!
Водопад, расположенный в низине гор. Здесь вы искупаетесь в прохладной воде и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.
Катание на квадроциклах по джунглям. Это финальный пункт нашей программы. Покататься можно как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.
Организационные детали
- Программа подходит для людей любого возраста.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или джипе, услуги гида, рафтинг, зипайн, катание на квадроциклах.
- Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию).
- Возьмите с собой воду, купальные принадлежности и шлёпанцы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 156 туристов
Привет! Меня зовут Денис, живу на Пхукете с 2015 года, за это время полюбил остров как свой дом, приобрёл множество друзей разных национальностей, получил огромный жизненный опыт, находясь в долгом путешествии по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные экскурсии. Наша задача — сделать ваш отдых на Пхукете необычным, комфортным и интересным. Покажем вам Таиланд своими глазами.
Похожие туры из Пхукета
Мини-группа
9 часов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Буддистские святыни, сплав по реке и водопад за один день
в вашем отеле
1 дек
3 дек
4 дек
6 дек
$55 за человека
Индивидуальная
5 часов
Семейные приключения на Пхукете
Полетать на зиплайне, покорить джунгли на квадроцикле, погонять на карте
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
200$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
у вашего отеля
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
$120 за человека