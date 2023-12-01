Что вас ожидает

Пещерный храм с обезьянами Суван Куха. Вы увидите сталактиты, статую лежащего Будды и сделаете памятные фото с местными обитателями.

Катание на тарзанке над живописным озером.

Рафтинг по горной реке, где вы самостоятельно будете управлять лодкой. Будьте готовы промокнуть до нитки!

Водопад, расположенный в низине гор. Здесь вы искупаетесь в прохладной воде и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.

Катание на квадроциклах по джунглям. Это финальный пункт нашей программы. Покататься можно как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.

Организационные детали