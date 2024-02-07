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Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы

Сплавиться по горной реке, погонять по джунглям и встретить обезьян в пещерном храме
В этой программе мы объединили экстремальные развлечения с посещением живописных мест, чтобы вы прочувствовали атмосферу острова по-максимуму.

Вы побываете в пещерном храме с обезьянами, пролетите на тарзанке над озером, сделаете отличные фото у водопада, погоняете на квадроциклах и покорите водную стихию во время сплава на рафтах. Будьте готовы к вихрю эмоций!
3
2 отзыва
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пещерный храм с обезьянами Суван Куха. Вы увидите сталактиты, статую лежащего Будды и сделаете памятные фото с местными обитателями.
Катание на тарзанке над живописным озером.
Рафтинг по горной реке, где вы самостоятельно будете управлять лодкой. Будьте готовы промокнуть до нитки!
Водопад, расположенный в низине гор. Здесь вы искупаетесь в прохладной воде и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.
Катание на квадроциклах по джунглям. Это финальный пункт нашей программы. Покататься можно как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.

Организационные детали

  • Программа подходит для людей любого возраста.
  • Программа не рекомендуется для женщин на любом сроке беременности.
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или джипе, услуги гида, рафтинг, зиплайн, катание на квадроциклах, страховка.
  • Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию).
  • Возьмите с собой воду, купальные принадлежности и шлёпанцы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
1
Г
Насыщенная экскурсия. Рекомендую
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K
Ужасные впечатления от тура и организатора.

Рафтинг был хорош, гид тоже интересно рассказывал. А дальше сплошной ужас.

Квадрики - это кошмаор, все в пыли, ведущий таец не дает и 5 метров проехать,
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скорость 5-7 км/ч, плетемся друг за другом все в пыли и копоти. И видов природы тоже нет.

Зиплайн ни о чем. Да еще и небезопасен. В конце что я, что жена ноги чуть не отбили, несмотря на то, что их поднимали согласно инструкции. Платформа закреплена на некорректной высоте.

Водопад водопадом сложно назвать. Это просто вода течет по трем метровым булыжникам, зачем это называть водопадом?..

А еще мы встретили других ребят, у которых этот же тур + обед и покатушки на слониках стоили значимо дешевле, чем у нас.

На этом жесть не закончилась, к сожалению. На пути обратно за час до окончания, я связался с организатором Денисом, сказал ему, что тур печальный, описал детали, и что я услышал в ответ?!

Что это наши проблемы, что нам не понравилось.
Что он за сколько хочет, за столько и продает.
Что он не отвечает за качество программы, все делают тайцы - «отличная» отмазка.
Плюс вдобавок наговорил нам матных слов, когда я ему сказал, что остаток в 150 долларов не заслужен и я не хотел бы его платить.

А еще он сказал гиду остановить машину и высадить нас там, где мы есть. Пришлось платить за трансфер от места остановки до отеля. Благо это было в часе езды.

Это худший организатор и худший тур в нашей жизни!

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