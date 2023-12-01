Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Сплавиться по горной реке, погонять по джунглям и встретить обезьян в пещерном храме

В этой программе мы объединили экстремальные развлечения с посещением живописных мест, чтобы вы прочувствовали атмосферу острова по-максимуму.

Вы побываете в пещерном храме с обезьянами, пролетите на тарзанке над озером, сделаете отличные фото у водопада, погоняете на квадроциклах и покорите водную стихию во время сплава на рафтах. Будьте готовы к вихрю эмоций!
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы
Насыщенный день на Пхукете: рафтинг, тарзанка, квадроциклы

Описание

Что вас ожидает

Пещерный храм с обезьянами Суван Куха. Вы увидите сталактиты, статую лежащего Будды и сделаете памятные фото с местными обитателями.
Катание на тарзанке над живописным озером.
Рафтинг по горной реке, где вы самостоятельно будете управлять лодкой. Будьте готовы промокнуть до нитки!
Водопад, расположенный в низине гор. Здесь вы искупаетесь в прохладной воде и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.
Катание на квадроциклах по джунглям. Это финальный пункт нашей программы. Покататься можно как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.

Организационные детали

  • Программа подходит для людей любого возраста.
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или джипе, услуги гида, рафтинг, зипайн, катание на квадроциклах.
  • Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию).
  • Возьмите с собой воду, купальные принадлежности и шлёпанцы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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