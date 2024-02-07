В этой программе мы объединили экстремальные развлечения с посещением живописных мест, чтобы вы прочувствовали атмосферу острова по-максимуму.
Вы побываете в пещерном храме с обезьянами, пролетите на тарзанке над озером, сделаете отличные фото у водопада, погоняете на квадроциклах и покорите водную стихию во время сплава на рафтах. Будьте готовы к вихрю эмоций!
Вы побываете в пещерном храме с обезьянами, пролетите на тарзанке над озером, сделаете отличные фото у водопада, погоняете на квадроциклах и покорите водную стихию во время сплава на рафтах. Будьте готовы к вихрю эмоций!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пещерный храм с обезьянами Суван Куха. Вы увидите сталактиты, статую лежащего Будды и сделаете памятные фото с местными обитателями.
Катание на тарзанке над живописным озером.
Рафтинг по горной реке, где вы самостоятельно будете управлять лодкой. Будьте готовы промокнуть до нитки!
Водопад, расположенный в низине гор. Здесь вы искупаетесь в прохладной воде и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.
Катание на квадроциклах по джунглям. Это финальный пункт нашей программы. Покататься можно как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.
Организационные детали
- Программа подходит для людей любого возраста.
- Программа не рекомендуется для женщин на любом сроке беременности.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или джипе, услуги гида, рафтинг, зиплайн, катание на квадроциклах, страховка.
- Отдельно оплачивается обед в кафе (по желанию).
- Возьмите с собой воду, купальные принадлежности и шлёпанцы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Насыщенная экскурсия. Рекомендую
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K
Ужасные впечатления от тура и организатора.
Рафтинг был хорош, гид тоже интересно рассказывал. А дальше сплошной ужас.
Квадрики - это кошмаор, все в пыли, ведущий таец не дает и 5 метров проехать,
Рафтинг был хорош, гид тоже интересно рассказывал. А дальше сплошной ужас.
Квадрики - это кошмаор, все в пыли, ведущий таец не дает и 5 метров проехать,
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Входит в следующие категории Пхукета
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