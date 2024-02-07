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скорость 5-7 км/ч, плетемся друг за другом все в пыли и копоти. И видов природы тоже нет.



Зиплайн ни о чем. Да еще и небезопасен. В конце что я, что жена ноги чуть не отбили, несмотря на то, что их поднимали согласно инструкции. Платформа закреплена на некорректной высоте.



Водопад водопадом сложно назвать. Это просто вода течет по трем метровым булыжникам, зачем это называть водопадом?..



А еще мы встретили других ребят, у которых этот же тур + обед и покатушки на слониках стоили значимо дешевле, чем у нас.



На этом жесть не закончилась, к сожалению. На пути обратно за час до окончания, я связался с организатором Денисом, сказал ему, что тур печальный, описал детали, и что я услышал в ответ?!



Что это наши проблемы, что нам не понравилось.

Что он за сколько хочет, за столько и продает.

Что он не отвечает за качество программы, все делают тайцы - «отличная» отмазка.

Плюс вдобавок наговорил нам матных слов, когда я ему сказал, что остаток в 150 долларов не заслужен и я не хотел бы его платить.



А еще он сказал гиду остановить машину и высадить нас там, где мы есть. Пришлось платить за трансфер от места остановки до отеля. Благо это было в часе езды.



Это худший организатор и худший тур в нашей жизни!