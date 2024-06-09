Отправиться на прогулку по живописным тропам в окружении дикой природы
Места, которые нам с вами предстоит посетить, неизвестны простому обывателю.
Окунувшись в тропическую природу и ландшафты, вы познакомитесь как можно ближе с местной флорой и фауной. Полюбуетесь видами на живописные окрестности моря и силуэты горных холмов. И вдоволь надышитесь свежим морским воздухом.
Мы с вами отправимся на прогулку вдоль побережья Андаманского моря, среди невысоких вершин и сопок. Маршрут достаточно живописный, со смотровых точек открывается обзор на многие километры вперёд. Наш путь будет пролегать мимо плантаций, так что вы сможете познакомиться с местными культурами, которые здесь выращивают для экспорта.
Во время треккинга поговорим о природе Таиланда и Пхукета, о флоре и фауне, о местном ландшафте. Также я расскажу вам о самых интересных локациях и достопримечательностях, которые стоит посетить.
Кому подойдёт программа
Активным людям, которые любят прогулки на свежем воздухе и природу. Маршрут не требует особой физической подготовки и подойдёт даже детям от 7 лет. Протяжённость — 6 км.
Организационные детали
До места встречи вам нужно добраться самостоятельно, начало маршрута находится в легкодоступном месте. При необходимости можно заказать трансфер, стоимость уточняйте в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 114 туристов
Меня зовут Денис. С 2018 года я занимаюсь сопровождением путешественников, а также провожу туры и экскурсии. Таиланд — это замечательная страна, с которой я познакомил уже больше сотни путешественников! В своём ремесле предпочитаю индивидуальный и нестандартный подход к людям и делу.