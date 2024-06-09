Места, которые нам с вами предстоит посетить, неизвестны простому обывателю. Окунувшись в тропическую природу и ландшафты, вы познакомитесь как можно ближе с местной флорой и фауной. Полюбуетесь видами на живописные окрестности моря и силуэты горных холмов. И вдоволь надышитесь свежим морским воздухом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся на прогулку вдоль побережья Андаманского моря, среди невысоких вершин и сопок. Маршрут достаточно живописный, со смотровых точек открывается обзор на многие километры вперёд. Наш путь будет пролегать мимо плантаций, так что вы сможете познакомиться с местными культурами, которые здесь выращивают для экспорта.

Во время треккинга поговорим о природе Таиланда и Пхукета, о флоре и фауне, о местном ландшафте. Также я расскажу вам о самых интересных локациях и достопримечательностях, которые стоит посетить.

Кому подойдёт программа

Активным людям, которые любят прогулки на свежем воздухе и природу. Маршрут не требует особой физической подготовки и подойдёт даже детям от 7 лет. Протяжённость — 6 км.

Организационные детали

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно, начало маршрута находится в легкодоступном месте. При необходимости можно заказать трансфер, стоимость уточняйте в переписке.