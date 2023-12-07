Убегите от городской суеты и насладитесь отдыхом на частном острове рядом с Пхукетом — Банановом пляже на острове Ко Хей.
У вас будет возможность искупаться, заняться подводным плаванием или просто понежиться на пляже, а также попробовать несколько видов водного спорта, например, каякинг в лодке со стеклянным дном или парасейлинг.
У вас будет возможность искупаться, заняться подводным плаванием или просто понежиться на пляже, а также попробовать несколько видов водного спорта, например, каякинг в лодке со стеклянным дном или парасейлинг.
Ближайшие даты:
7
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8
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|3 200 ฿
|Детский (4-11 лет)
|2 680 ฿
|Детский (до 3 лет)
|0 ฿
Что вас ожидает:
- Банановый пляж
- Коралловый остров
Описание
Что вас ждет
Ваше путешествие начнется с трансфера из отеля на комфортабельном автомобиле, который доставит вас к пирсу Кан
Эанг в заливе Чалонг, откуда вы совершите 20-минутную поездку на скоростном катере до первой остановки для сноркелинга на Коралловом острове. После прибытия на Банановый пляж придет время понежиться на солнышке и прогуляться по пляжу. Банановый пляж известен своими кристально чистыми водами с белым песком. Наслаждайтесь превосходным обедом с видом на воду в ресторане Hornbill. Вода и сезонные фрукты входят в комплексное меню. После обеда займитесь водными видами спорта или отдохните на пляже. Остров полностью оснащен различным оборудованием для водных видов спорта, которое позволит вам заняться сноркелингом, каякингом и многим другим. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам.
- Возьмите с собой купальный костюм, полотенце, крем от загара и солнцезащитные очки.
- Программа может меняться в зависимости от погоды и морских условий.
- Трансфер осуществляется от отелей за пределами Каты, Карона, Раваи, Патонга, Калима, Панвы, Чалонга и Сирая.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы в обе стороны на микроавтобусе или минивэне
- Трансфер на скоростной лодке от/до Банана-бич
- Обед
- Питьевая вода и сезонные фрукты
- Снаряжение для сноркелинга
- Спасательный жилет
- Шезлонг
- Услуги гида
- На выбор: парасейлинг, лодка-банан, качели-банан или 20-минут на каяке с прозрачным дном
- Что не входит
- Личные расходы
- Другие водные виды спорта
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Сопровождение проводится на английском языке.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам.
- Возьмите с собой купальный костюм, полотенце, крем от загара и солнцезащитные очки.
- Программа может меняться в зависимости от погоды и морских условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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