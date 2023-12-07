Что вас ждет

Ваше путешествие начнется с трансфера из отеля на комфортабельном автомобиле, который доставит вас к пирсу Кан

Эанг в заливе Чалонг, откуда вы совершите 20-минутную поездку на скоростном катере до первой остановки для сноркелинга на Коралловом острове. После прибытия на Банановый пляж придет время понежиться на солнышке и прогуляться по пляжу. Банановый пляж известен своими кристально чистыми водами с белым песком. Наслаждайтесь превосходным обедом с видом на воду в ресторане Hornbill. Вода и сезонные фрукты входят в комплексное меню. После обеда займитесь водными видами спорта или отдохните на пляже. Остров полностью оснащен различным оборудованием для водных видов спорта, которое позволит вам заняться сноркелингом, каякингом и многим другим. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.