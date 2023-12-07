Однодневная поездка на Банановый пляж на катере

Групповая экскурсия на Пхукете
Убегите от городской суеты и насладитесь отдыхом на частном острове рядом с Пхукетом — Банановом пляже на острове Ко Хей.

У вас будет возможность искупаться, заняться подводным плаванием или просто понежиться на пляже, а также попробовать несколько видов водного спорта, например, каякинг в лодке со стеклянным дном или парасейлинг.
Однодневная поездка на Банановый пляж на катере
Однодневная поездка на Банановый пляж на катере
Однодневная поездка на Банановый пляж на катере
Однодневная поездка на Банановый пляж на катере
Однодневная поездка на Банановый пляж на катере
Однодневная поездка на Банановый пляж на катере
Ближайшие даты:
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+3 200 ฿
Детский (4-11 лет)2 680 ฿
Детский (до 3 лет)0 ฿

Что вас ожидает:

  • Банановый пляж
  • Коралловый остров

Описание

Что вас ждет

Ваше путешествие начнется с трансфера из отеля на комфортабельном автомобиле, который доставит вас к пирсу Кан
Эанг в заливе Чалонг, откуда вы совершите 20-минутную поездку на скоростном катере до первой остановки для сноркелинга на Коралловом острове. После прибытия на Банановый пляж придет время понежиться на солнышке и прогуляться по пляжу. Банановый пляж известен своими кристально чистыми водами с белым песком. Наслаждайтесь превосходным обедом с видом на воду в ресторане Hornbill. Вода и сезонные фрукты входят в комплексное меню. После обеда займитесь водными видами спорта или отдохните на пляже. Остров полностью оснащен различным оборудованием для водных видов спорта, которое позволит вам заняться сноркелингом, каякингом и многим другим. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам.
  • Возьмите с собой купальный костюм, полотенце, крем от загара и солнцезащитные очки.
  • Программа может меняться в зависимости от погоды и морских условий.
  • Трансфер осуществляется от отелей за пределами Каты, Карона, Раваи, Патонга, Калима, Панвы, Чалонга и Сирая.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в обе стороны на микроавтобусе или минивэне
  • Трансфер на скоростной лодке от/до Банана-бич
  • Обед
  • Питьевая вода и сезонные фрукты
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Спасательный жилет
  • Шезлонг
  • Услуги гида
  • На выбор: парасейлинг, лодка-банан, качели-банан или 20-минут на каяке с прозрачным дном
Что не входит
  • Личные расходы
  • Другие водные виды спорта
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Сопровождение проводится на английском языке.
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам.
  • Возьмите с собой купальный костюм, полотенце, крем от загара и солнцезащитные очки.
  • Программа может меняться в зависимости от погоды и морских условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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