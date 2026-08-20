В этой поездке перед вами откроется первозданный Таиланд, где рукотворное озеро Чео Лан гармонично слилось с дикой природой. На традиционной лодке с длинным носом вы проскользите меж причудливых скал. Со смотровой полюбуетесь видами, не уступающими пейзажам бухты Халонг или планеты Пандоры. А также посетите грандиозный буддийский храм с золотой ступой высотой в 36 этажей.
Описание экскурсии
6:00–6:30 — выезд из отеля
8:00 — подъём на пикапе на смотровую Самет Нангше
10:50 — обзорная площадка с видом на озеро Чео Лан
11:10–15:00 — отдых на озере: прогулка на традиционной тайской лодке к скалам Гуилин, обед, свободное время
16:20 — храм Ват Банг Тонг
17:00–18:00 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, входные билеты, прогулка на лодке, обед, страховка
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$93
|Дети до 10 лет
|$87
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Озеро Чео Лан, смотровая Самет Нангше, храм Ват Банг Тонг - с Пхукета»
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Чао Лан и смотровая «Самет-Нангше» за 1 день
Сбежать туда, где не ловит сеть, чтобы познакомиться с красотами дикой природы Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$103 за человека
Групповая
до 20 чел.
«Всё включено» на озере Чео Лан: прогулки на тайских лодках, ночь в бунгало на понтонах, питание
А также слоны, дикие животные, храмы Ват Банг Тонг и Суван Кух (с Пхукета)
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 06:45
25 авг в 06:45
1 сен в 06:45
$206 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины провинции Пханг Нга
Озеро Чео Лан, смотровая «Самет-Нангше» и храм Суван Куха - на экскурсии с Пхукета
Завтра в 04:30
22 авг в 04:30
от $600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пхукета - на озеро Чео Лан
Полюбоваться фантастическим озером с бирюзовой водой и прокатиться по нему на длиннохвостой лодке
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $500 за всё до 4 чел.
$93 за человека