Артем – Гид из Пхукета

Материковая часть южного Таиланда подарит вам фантастические впечатления — вы исследуете мангровые заросли и отдохнете на одном из лучших пляжей мира, сфотографируете островки на рассвете и закате, искупаетесь в источниках, прикоснетесь к традициям буддизма и влюбитесь ❤️ в Таиланд с туристических открыток.



Вы будете путешествовать на комфортабельном автомобиле 🚘, что поможет увидеть за короткий срок как можно больше ярких достопримечательностей 🏛️ острова.