Что вы увидите
- водопад Манора
- храм Короля Рамы
- пещера Пхангнга-тауна
- Краби-Таун
- Храм Тигра
- пляж Рейли
Что Вас ожидает
- встретим рассвет на обзорной площадке с видом на горы ⛰️ "Аватара" (они же острова Джеймса Бонда)
- окунемся в водопад Манора, расположенный в джунглях
- узнаем историю 📖 буддизма в храме Короля Рамы 10, который достроили в 2019 году
- покормим милых обезьянок в пещере Пхангнга-тауна, где они живут
- прогуляемся по манговым лесам
- почистим карму, с помощью гигантских сомов (арапайм)
- пообедаем в городке Краби-Таун
- поднимемся по 1283 ступеням в Храм Тигра
- покупаемся и позагораем на пляж 🏖️ Рейли - входит в ТОП-10 красивейших пляжей мира, кстати
- и изучим окрестности Рейли-бич на закате
Что входит
- услуги русского гида
- авто
- бензин
- парковки
Что не входит
- билет на лодку до пляжа Рэйли — 200 бат на человека
- обед, ужин и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
- входные билеты в нац. парки (30-150 бат с человека).
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артем
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