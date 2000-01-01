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Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга

Артем
Артем – Гид из Пхукета
Материковая часть южного Таиланда подарит вам фантастические впечатления — вы исследуете мангровые заросли и отдохнете на одном из лучших пляжей мира, сфотографируете островки на рассвете и закате, искупаетесь в источниках, прикоснетесь к традициям буддизма и влюбитесь ❤️ в Таиланд с туристических открыток.

Вы будете путешествовать на комфортабельном автомобиле 🚘, что поможет увидеть за короткий срок как можно больше ярких достопримечательностей 🏛️ острова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $275 за экскурсию

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Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга
Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга

Что вы увидите

  • водопад Манора
  • храм Короля Рамы
  • пещера Пхангнга-тауна
  • Краби-Таун
  • Храм Тигра
  • пляж Рейли
Что Вас ожидает
  • встретим рассвет на обзорной площадке с видом на горы ⛰️ "Аватара" (они же острова Джеймса Бонда)
  • окунемся в водопад Манора, расположенный в джунглях
  • узнаем историю 📖 буддизма в храме Короля Рамы 10, который достроили в 2019 году
  • покормим милых обезьянок в пещере Пхангнга-тауна, где они живут
  • прогуляемся по манговым лесам
  • почистим карму, с помощью гигантских сомов (арапайм)
  • пообедаем в городке Краби-Таун
  • поднимемся по 1283 ступеням в Храм Тигра
  • покупаемся и позагораем на пляж 🏖️ Рейли - входит в ТОП-10 красивейших пляжей мира, кстати
  • и изучим окрестности Рейли-бич на закате
Что входит
  • услуги русского гида
  • авто
  • бензин
  • парковки
Что не входит
  • билет на лодку до пляжа Рэйли — 200 бат на человека
  • обед, ужин и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
  • входные билеты в нац. парки (30-150 бат с человека).
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию
Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга
Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга
Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артем
Артем
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