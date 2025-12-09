Отправьтесь в сердце заповедника Као Сок — одного из самых древних тропических лесов на планете! Вы окажетесь в дикой природе, где над изумрудной гладью озера Чео Лан возвышаются гигантские известняковые скалы, а по тропам гуляют дикие слоны.
В программе — прогулка по джунглям, исследование пещер и плавание по бирюзовому озеру на традиционном бамбуковом плоту.
Описание экскурсии
8:30–9:00 — выезд из отелей Краби
9:00–11:00 — переезд в провинцию Сурат-Тани, к пирсу заповедника
По дороге возможны короткие остановки (санитарная пауза, фото, кофе).
11:00 — отправление на традиционной лодке по озеру Чео Лан
11:00–13:00 — водная прогулка по озеру
- посещение пещеры
- треккинг по джунглям и слоновьим тропам
- осмотр известняковых гор
13:00–14:30 — сплав на бамбуковом плоту по внутреннему озеру
15:00 — тайский обед на плавучей базе (оплачивается отдельно)
15:30–17:00 — свободное время
- купание в озере
- прогулка на каноэ
- фото у скал «Три брата»
17:00–17:30 — возвращение к пирсу
17:30–19:30 — трансфер к отелям
Организационные детали
- Программа 7+. Путешествие не требует от гостей особой физической подготовки
- Поедем на комфортабельных автомобилях Toyota, Suzuki, Isuzu, MG
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, прогулка на лодке и бамбуковом плоту, фонари, питьевая вода. Отдельно по желанию оплачивается питание — от 150 батов ($4,6) за чел.
- Остаток стоимости — наличными батами на месте
- Во время поездки на лодке мы предоставляем спасательные жилеты
- С вами будет русскоговорящий водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 189 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
