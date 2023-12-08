Что вас ждет

Запрещены домашние животные и спортивная одежда.

Майки с пивным брендом, обрезанная одежда запрещены.

Дресс-код пляжного клуба – смарт-кэжуал.

С 23 августа по 17 ноября регистрация будет проходить в Royal Phuket Marina.

С 21 ноября по 21 апреля регистрация будет проходить на лодочном причале Патонга.

Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.

Стоимость билета включает вход для 1 гостя, кредит на еду и напитки (1500 бат), приветственный напиток, доступ к бассейну, полотенце на день. Нет гарантированного места для сидения и нет доступа к кабинке для переодевания, кушетке или дивану.

Посетите единственный в своем роде плавучий пляжный клуб, расположенный на живописных берегах Пхукета, во время этой однодневной поездки. Получите незабываемые впечатления, отдыхая на солнце, обедая в ресторане, наслаждаясь коктейлями и напитками в барах и плавая в пейзажном бассейне. Отдохните в оазисе на различных местах для сидения и отдыха, включая кушетки и диваны. Расслабьтесь под музыку местного ди-джея, потягивая коктейль, не выходя из собственного домика. Погрузитесь в пейзажный бассейн длиной 22 метра и освежитесь, любуясь 360-градусным видом на океан. Кроме того, вы можете потанцевать и полюбоваться пейзажем с террасы на закате на втором этаже или расслабиться в лаунж-зоне у бассейна. Поднимитесь на крышу третьего этажа, чтобы полюбоваться захватывающим видом на Андаманское море. Побалуйте себя вкусными блюдами средиземноморской и прибрежной кухни в ресторане с живописным видом на море. Наслаждайтесь свежими, сезонными, красочными и душевными блюдами, поддающимися совместному стилю трапезы. Важно знать• В пляжный клуб не допускаются дети младше 14 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, люди с высоким кровяным давлением, люди старше 70 лет.