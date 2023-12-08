Насладитесь фирменными коктейлями, приготовленными, в одном из 4 баров. Наслаждайтесь сетом постоянного диджея и ультрасовременной системой звука и освещения. Освежитесь в пейзажном бассейне с захватывающим видом на море. Полюбуйтесь панорамным видом на море из клубного ресторана и поужинайте в роскоши. Встречайте волшебный закат и танцуйте, пока солнце не зайдет.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетПосетите единственный в своем роде плавучий пляжный клуб, расположенный на живописных берегах Пхукета, во время этой однодневной поездки. Получите незабываемые впечатления, отдыхая на солнце, обедая в ресторане, наслаждаясь коктейлями и напитками в барах и плавая в пейзажном бассейне. Отдохните в оазисе на различных местах для сидения и отдыха, включая кушетки и диваны. Расслабьтесь под музыку местного ди-джея, потягивая коктейль, не выходя из собственного домика. Погрузитесь в пейзажный бассейн длиной 22 метра и освежитесь, любуясь 360-градусным видом на океан. Кроме того, вы можете потанцевать и полюбоваться пейзажем с террасы на закате на втором этаже или расслабиться в лаунж-зоне у бассейна. Поднимитесь на крышу третьего этажа, чтобы полюбоваться захватывающим видом на Андаманское море. Побалуйте себя вкусными блюдами средиземноморской и прибрежной кухни в ресторане с живописным видом на море. Наслаждайтесь свежими, сезонными, красочными и душевными блюдами, поддающимися совместному стилю трапезы. Важно знать• В пляжный клуб не допускаются дети младше 14 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, люди с высоким кровяным давлением, люди старше 70 лет.
- Запрещены домашние животные и спортивная одежда.
- Майки с пивным брендом, обрезанная одежда запрещены.
- Дресс-код пляжного клуба – смарт-кэжуал.
- С 23 августа по 17 ноября регистрация будет проходить в Royal Phuket Marina.
- С 21 ноября по 21 апреля регистрация будет проходить на лодочном причале Патонга.
- Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.
- Стоимость билета включает вход для 1 гостя, кредит на еду и напитки (1500 бат), приветственный напиток, доступ к бассейну, полотенце на день. Нет гарантированного места для сидения и нет доступа к кабинке для переодевания, кушетке или дивану.
Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вход
- Кредит на еду и напитки
- Приветственный напиток
- Трансфер на лодке от Royal Phuket Marina
- Полотенце на день
- Доступ к бассейну
- Что не входит
- Встреча в отеле и высадка
- Место начала и завершения?
- Royal Phuket Marina / причал Патонга
- Когда и сколько длится?
- Когда: Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В пляжный клуб не допускаются дети младше 14 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, люди с высоким кровяным давлением, люди старше 70 лет.
- Запрещены домашние животные и спортивная одежда.
- Майки с пивным брендом, обрезанная одежда запрещены.
- Дресс-код пляжного клуба – смарт-кэжуал.
- С 23 августа по 17 ноября регистрация будет проходить в Royal Phuket Marina.
- С 21 ноября по 21 апреля регистрация будет проходить на лодочном причале Патонга
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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