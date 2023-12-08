Плавучий пляжный клуб Yona - роскошь на воде

Групповая экскурсия на Пхукете
Насладитесь фирменными коктейлями, приготовленными, в одном из 4 баров. Наслаждайтесь сетом постоянного диджея и ультрасовременной системой звука и освещения. Освежитесь в пейзажном бассейне с захватывающим видом на море. Полюбуйтесь панорамным видом на море из клубного ресторана и поужинайте в роскоши. Встречайте волшебный закат и танцуйте, пока солнце не зайдет.
Плавучий пляжный клуб Yona - роскошь на воде
Плавучий пляжный клуб Yona - роскошь на воде
Плавучий пляжный клуб Yona - роскошь на воде
Плавучий пляжный клуб Yona - роскошь на воде
Плавучий пляжный клуб Yona - роскошь на воде
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ждет

Посетите единственный в своем роде плавучий пляжный клуб, расположенный на живописных берегах Пхукета, во время этой однодневной поездки. Получите незабываемые впечатления, отдыхая на солнце, обедая в ресторане, наслаждаясь коктейлями и напитками в барах и плавая в пейзажном бассейне. Отдохните в оазисе на различных местах для сидения и отдыха, включая кушетки и диваны. Расслабьтесь под музыку местного ди-джея, потягивая коктейль, не выходя из собственного домика. Погрузитесь в пейзажный бассейн длиной 22 метра и освежитесь, любуясь 360-градусным видом на океан. Кроме того, вы можете потанцевать и полюбоваться пейзажем с террасы на закате на втором этаже или расслабиться в лаунж-зоне у бассейна. Поднимитесь на крышу третьего этажа, чтобы полюбоваться захватывающим видом на Андаманское море. Побалуйте себя вкусными блюдами средиземноморской и прибрежной кухни в ресторане с живописным видом на море. Наслаждайтесь свежими, сезонными, красочными и душевными блюдами, поддающимися совместному стилю трапезы. Важно знать• В пляжный клуб не допускаются дети младше 14 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, люди с высоким кровяным давлением, люди старше 70 лет.
  • Запрещены домашние животные и спортивная одежда.
  • Майки с пивным брендом, обрезанная одежда запрещены.
  • Дресс-код пляжного клуба – смарт-кэжуал.
  • С 23 августа по 17 ноября регистрация будет проходить в Royal Phuket Marina.
  • С 21 ноября по 21 апреля регистрация будет проходить на лодочном причале Патонга.
  • Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.
  • Стоимость билета включает вход для 1 гостя, кредит на еду и напитки (1500 бат), приветственный напиток, доступ к бассейну, полотенце на день. Нет гарантированного места для сидения и нет доступа к кабинке для переодевания, кушетке или дивану.

Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход
  • Кредит на еду и напитки
  • Приветственный напиток
  • Трансфер на лодке от Royal Phuket Marina
  • Полотенце на день
  • Доступ к бассейну
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
Место начала и завершения?
Royal Phuket Marina / причал Патонга
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы клуба — с 12:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В пляжный клуб не допускаются дети младше 14 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, люди с высоким кровяным давлением, люди старше 70 лет.
  • Запрещены домашние животные и спортивная одежда.
  • Майки с пивным брендом, обрезанная одежда запрещены.
  • Дресс-код пляжного клуба – смарт-кэжуал.
  • С 23 августа по 17 ноября регистрация будет проходить в Royal Phuket Marina.
  • С 21 ноября по 21 апреля регистрация будет проходить на лодочном причале Патонга
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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