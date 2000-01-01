Что вы увидите
- петляющая дорога на север вдоль моря
- по пути пляжи: Камала, Сурин, БангТао
- элитный район Лагуна
- обзорная площадка над пляжем Лаем Синг — любимый пляж королевы Таиланда
- купание на пляже Банана — это дикое место с чистейшей водой
- фруктово-шейковый брейк на пляже Найтон
- храм Ват Май Као со священными сомами
- знаменитый пляж, где заходят на посадку самолеты
- затерянный в джунглях водопад
Посетить безлюдные пляжи, искупаться в водопаде, покормить сомов и почти коснуться самолета руками.
Если вы устали от толп туристов и хотите лучше узнать Пхукет, предлагаю вам отправиться на север острова и увидеть достопримечательности 🏛️, к которым трудно добраться без личного транспорта.
Что входит
- услуги гида
- транспорт
- бензин
- шлем
- дождевик
- трансфер из/в отель
Что не входит
- обед (50-150 бат) и хлеб для сомов (30 бат)
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артем
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