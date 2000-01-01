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По северу Пхукета на мотобайках

Артем
Артем – Гид из Пхукета
Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии 🧭.

Я предлагаю вам отправиться со мной в приключения по югу Пхукета на байках — вы можете ехать самостоятельно на отдельном байке или как пассажир.

Мы посетим безлюдные пляжи и искупаемся в водопадах, покормим сомов и практически коснемся самолета руками.

Если вы устали от толп туристов, на моей экскурсии вас ждут уникальные и труднодоступные локации, где редко встречаются люди.

Только уединенная природа Таиланда, секретные места и аутентичные храмы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $105 за экскурсию

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По северу Пхукета на мотобайках
По северу Пхукета на мотобайках

Что вы увидите

  • петляющая дорога на север вдоль моря
  • по пути пляжи: Камала, Сурин, БангТао
  • элитный район Лагуна
  • обзорная площадка над пляжем Лаем Синг — любимый пляж королевы Таиланда
  • купание на пляже Банана — это дикое место с чистейшей водой
  • фруктово-шейковый брейк на пляже Найтон
  • храм Ват Май Као со священными сомами
  • знаменитый пляж, где заходят на посадку самолеты
  • затерянный в джунглях водопад
Посетить безлюдные пляжи, искупаться в водопаде, покормить сомов и почти коснуться самолета руками.
Если вы устали от толп туристов и хотите лучше узнать Пхукет, предлагаю вам отправиться на север острова и увидеть достопримечательности 🏛️, к которым трудно добраться без личного транспорта.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • бензин
  • шлем
  • дождевик
  • трансфер из/в отель
Что не входит
  • обед (50-150 бат) и хлеб для сомов (30 бат)
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
По северу Пхукета на мотобайках
По северу Пхукета на мотобайках
По северу Пхукета на мотобайках
По северу Пхукета на мотобайках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артем
Артем
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