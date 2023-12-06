Прокатиться по самым красивым местам провинции Пханг-Нга
Таиланд — в принципе живописная страна. Но провинция Пханг-Нга — особое удовольствие. Большая её часть — национальные парки и нереалистичные пейзажи, как будто с картинки. К ним-то мы и отправимся.
Посетим знаменитый остров из бондианы, прокатимся на лодке вдоль мангровых зарослей, на каяках — внутри причудливых гротов. И посмотрим на всю эту красоту с высоты.
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5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Смотровая площадка Самет Нангше
До локации будем ехать от 30 минут до 1,5 часа (в зависимости от пробок). По дороге гид расскажет о природе и истории Таиланда. На Самет Нангше задержимся на полчаса. Вы сможете выпить кофе и позавтракать на фоне изумительного залива Пханг Нга. Живописнее всего здесь зимой или весной на рассвете. В остальное время года лучше приезжать утром или днём.
Морская прогулка на колоритной лодке long tail вдоль мангровых зарослей
Путь на автомобиле до пирса займёт 10 минут. Мы пересядем в индивидуальную лодку и двинемся к острову Джеймса Бонда. На месте гид поделится историями о съёмках знаменитого фильма и самой локации. Подскажет ракурсы, с которых получатся отличные фото. И конечно, здесь можно искупаться в бодрящей кристально чистой воде.
Прогулка на каяках вдоль отвесных скал и внутри причудливых гротов
Следующая точка нашего маршрута — лодочная станция. Мы наденем спасательные жилеты и на небольших надувных каяках под управлением лодочников отправимся внутрь комнаты — группы островов, которые образуют 4 стены. Будет красиво и необычно! Добавим впечатлений на острове Ко Саанг, где заглянем в пещеру со сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Как они тут появились — узнаете на экскурсии.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле и лодке, услуги русскоговорящего гида
Мы бесплатно заберём вас из отеля или с виллы, если вы проживаете в центральной или северной части острова
Если вы остановились в южной части острова, за трансфер нужно будет заплатить от 100 до 300 бат с человека или приехать на место встречи группы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездку можно организовать в индивидуальном формате. Подробности — в личной переписке.
Дополнительные расходы:
Билеты в национальный парк — 300 бат/чел.
Билеты на прогулку в каяках — 300 бат/чел.
Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше (необязательный, можно подняться пешком) — от 50 до 90 бат/чел.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля или у ТЦ Central Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alex — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 305 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Тайланду более 10 лет. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алена
6 дек 2023
Программа - супер!! Нашла группа была настолько мини, что нас было три гостя + гид Олег Хоть в названии программы и стоит остров Дж. Бонда, но для меня это самое скромное впечатление. А читать дальше
кроме этого завтрак с видом, где случился просто отвал башки (фото 1 и 3), затем плавали на каяках, ходили в пещеру и на закуску купались на острове, где кроме нас никого не было! Олег интересно рассказывает историю, кроме того, отлично водит по серпантину Поскольку мы были в мини-группе, то по желанию согласовали остаться и поплавать на острове на 30 мин дольше В общем программу и компанию strongly recommend
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Татьяна
22 ноя 2023
Нам очень понравилась экскурсия с Олегом. Очень интересно рассказывает по теме экскурсии и по всем вопросам отличный собеседник с прекрасным кругозором. Учел все наши пожелания, совместно скорректировали маршрут. По времени все четко. За день созвонились, обсудили все детали. Однозначно рекомендую.
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Алексей
18 ноя 2023
экскурсия интереснее островов ПхиПхи
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Алексей
15 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия. Гид Андрей очень пунктуальный и внимательный. В следующий раз обязательно обратимся в Вашу компанию!
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Malik
25 окт 2023
Спасибо огромное команде Alexa за организацию незабываемого тура, за содержательную и познавательную информацию об истории и культуре края. Тур спланирован и проведен на высоком уровне. Виды во время тура потрясающие. Всем рекомендую.
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