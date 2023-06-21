Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга

Природа и культура Пхукета: уникальная экскурсия с фантастическими видами

4.9
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Наша уникальная экскурсия откроет для вас захватывающий мир природы и культуры Таиланда.

Путешествие начнется с восхождения на смотровую площадку Самет Нангше, где вы сможете насладиться неповторимым видом на горы и море, далее вы исследуете загадочную пещеру Пунг Чанг и отправитесь в незабываемый сплав на лодке-рафте по бурлящей горной реке.
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Приключения и открытия в загадочной Пханг-Нга
Ближайшие даты:
7
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авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Храм Ват Суван Куха
  • Пещера Пунг Чанг
  • Статуя богини Гуань Инь
  • Золотая фигура Будды
  • Храм Ват Банг Рианг
  • Водопад Беньяран
  • Смотровая площадка Самет Нангше
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Волшебное утро на вершине горы

От вашего отеля мы отправляемся к смотровой площадке Самет Нангше. Лучшее время для посещения — рассвет: восходящее солнце освещает фантастической красоты горы, бирюзовое море и зеленые мангровые заросли. В кафе с прекрасным видом можно выпить чашечку кофе и взбодриться.

Поклонение Будде и встреча с макаками

После этого мы направимся в Храм Ват Суван Куха со статуей лежащего Будды, высокими пещерами и длиннохвостыми макаками. Здесь можно покормить обезьян, полюбоваться сталактитами и сталагмитами в одной из пещер с прекрасно организованным освещением, прогуляться у пруда с прекрасными лотосами.

Исследование подземного мира

Следующей остановкой станет Пещера Пунг Чанг. С опытным проводником мы отправимся исследовать пещеру Желудок Слона. С фонариками в руках, сначала на надувных лодках, затем на небольших бамбуковых плотах и далее пешком по руслу ручья мы проберемся внутрь горы. Отражающиеся в воде причудливой и удивительной формы сталактиты создают непередаваемую по красоте картину. Также остановимся у фигуры Черного Монаха и узнаем его историю, заедем в Храм Ада и Рая.

Встреча с природой

Далее нас ждет веселое и немного экстремальное приключение, спуск вниз по бурлящей горной реке на специальной лодке-рафте. На самом севере провинции в храмовом комплексе Wat Rat Uppatham (Ват Банг Рианг) мы прогуляемся к статуе Гуань Инь и золотой фигуре Будды Шакьямуни. Прекрасная возможность познакомится с легендой Мяо Шань, основами учения Будды и историей буддизма в Тайланде. Финалом нашего путешествия станет остановка у водопада Беньяран и мы отправимся в обратный путь.

Важная информация:

  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Посещение пещеры Tham Phung Chang — 500 бат/чел.
  • Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше — 50-90 бат (можно подняться пешком)
  • Рафтинг на горной реке (по желанию) — 500 бат/чел.
  • Питание
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
21 июня 2023
Путешествие по достопримечательностям провинции Пангна - это моя первая экскурсионная поездка с гидом в Таиланде. . Путешествие по провинции Пангна - такое же блистательное, переливающееся как блестящая колонна кварцита. Полный вдохновения, дерзания познавать и открывать, я говорю большое, огромное спасибо Алексу как сооснователю компании, Игорю, как персональному гиду, за подбор и удобную последовательность локаций, за интересное, увлекательное сопровождение, за детальную продуманность и насыщенность экскурсии.
П
9 мая 2023
Благодарю за классно проведенное время и профессионально организованную экскурсию! Хорошо, что отправились встречать рассвет на Самет Нангше, поход в Желудок Слона был фантастическим, жаль что снимать ничего нельзя. И, еще, теперь я знаю чем Гуань Инь отличается от чая)) Буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым!
С
27 апр 2023
Алекс, Ильдар, Огромное спасибо за поездку. Она прошла на высшем уровне. На 10+++. Впечатлений много. Спасибо за ваше внимание и заботу. Мы увидели Пхукет совершенно с другой стороны.
Н
15 апр 2023
Алекс, спасибо большое за экскурсию и фотографии!
Д
7 апр 2023
Добрый вечер! Поездка выдалась насыщенной😅 и народу тьма) природа тут шикарная))) Спасибо вам за рекомендации и пожелания) Завтра уже домой.
В
23 мар 2023
Большое спасибо вам и Алексу за прекрасно организованную обзорную экскурсию. И нам и родителям очень понравилась программа! Успели посмотреть столько красивых мест и узнать много исторических фактов. Отдельное спасибо вам за фотографии!!! Обязательно порекомендуем вас нашим друзьям!

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