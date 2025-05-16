Вы отправитесь в джунгли и мангровые заросли, посетите необычные храмы и узнаете о местных традициях, искупаетесь в освежающем водопаде Пу Па и горячих источниках Натай, которые добавят сил в конце насыщенного путешествия.
Описание экскурсии
Храм Ват Та Сай на берегу моря. Вы узнаете, что отличает его от большинства храмов Южного Таиланда, послушаете о буддизме, оцените изящество храмовых сооружений и статуй Будды.
Водопад Пу Па, где можно освежиться под струями чистого горного источника.
Храм Чёрного монаха, где мы расскажем о буддизме Тхеравады.
Видовая площадка Самет Нанг Ши, с которой открывается великолепная панорама морского национального парка Пханг Нга.
Храм Рая и Ада, в котором вы полюбуетесь необычными скульптурами.
Горячие источники Натай — после насыщенного путешествия вы отдохнёте и расслабитесь в горячих радоновых бассейнах.
При желании сплаваете на остров Джеймса Бонда, покатаетесь на каяках и лодках-лонгтейлах.
Расскажем вам:
- о роли китайских мигрантов в становлении местной экономики
- цунами 2004 года, навсегда изменившее судьбы жителей побережья Индийского океана
- мистических храмах, которых на севере острова множество
- буддизме и других важных аспектах культуры Тайского Королевства
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: трансфер из города Као Лак на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla или аналоге, услуги русскоязычного гида, питьевая вода, билеты в нацпарк
- По предварительному согласованию можно корректировать маршрут или провести экскурсию для большего количества людей — подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Вход на горячие источники: 500 батов — взрослый билет, 300 батов — детский
- Смотровая площадка — 90 батов за чел.
- Обед в кафе — около 250 батов за чел.
По желанию:
- билеты на остров Джеймса Бонда — 300 батов за чел.
- катание на лодке-лонгтейл — 2000 батов за группу до 6 чел.
- катание на каяках — 300 батов за чел.
Оплата на месте возможна наличными батами или долларами. Также есть опция оплаты рублями на карту РФ (заранее — минимум за сутки до даты; курс уточняйте в переписке).