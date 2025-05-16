Провинция Пханг Нга + север Пхукета

Путешествие из города Као Лак по самым красивым местам северной части острова
Наша экскурсия для тех, кто остановился в городке Као Лак на юге Таиланда — но мечтает увидеть северную часть и красивые локации провинции Пханг Нга.

Вы отправитесь в джунгли и мангровые заросли, посетите необычные храмы и узнаете о местных традициях, искупаетесь в освежающем водопаде Пу Па и горячих источниках Натай, которые добавят сил в конце насыщенного путешествия.
Провинция Пханг Нга + север Пхукета
Провинция Пханг Нга + север Пхукета
Провинция Пханг Нга + север Пхукета
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
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мая20
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мая22
мая
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Храм Ват Та Сай на берегу моря. Вы узнаете, что отличает его от большинства храмов Южного Таиланда, послушаете о буддизме, оцените изящество храмовых сооружений и статуй Будды.

Водопад Пу Па, где можно освежиться под струями чистого горного источника.

Храм Чёрного монаха, где мы расскажем о буддизме Тхеравады.

Видовая площадка Самет Нанг Ши, с которой открывается великолепная панорама морского национального парка Пханг Нга.

Храм Рая и Ада, в котором вы полюбуетесь необычными скульптурами.

Горячие источники Натай — после насыщенного путешествия вы отдохнёте и расслабитесь в горячих радоновых бассейнах.

При желании сплаваете на остров Джеймса Бонда, покатаетесь на каяках и лодках-лонгтейлах.

Расскажем вам:

  • о роли китайских мигрантов в становлении местной экономики
  • цунами 2004 года, навсегда изменившее судьбы жителей побережья Индийского океана
  • мистических храмах, которых на севере острова множество
  • буддизме и других важных аспектах культуры Тайского Королевства

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер из города Као Лак на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla или аналоге, услуги русскоязычного гида, питьевая вода, билеты в нацпарк
  • По предварительному согласованию можно корректировать маршрут или провести экскурсию для большего количества людей — подробности в переписке

Дополнительные расходы

  • Вход на горячие источники: 500 батов — взрослый билет, 300 батов — детский
  • Смотровая площадка — 90 батов за чел.
  • Обед в кафе — около 250 батов за чел.

По желанию:

  • билеты на остров Джеймса Бонда — 300 батов за чел.
  • катание на лодке-лонгтейл — 2000 батов за группу до 6 чел.
  • катание на каяках — 300 батов за чел.

Оплата на месте возможна наличными батами или долларами. Также есть опция оплаты рублями на карту РФ (заранее — минимум за сутки до даты; курс уточняйте в переписке).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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