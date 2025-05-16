Наша экскурсия для тех, кто остановился в городке Као Лак на юге Таиланда — но мечтает увидеть северную часть и красивые локации провинции Пханг Нга. Вы отправитесь в джунгли и мангровые заросли, посетите необычные храмы и узнаете о местных традициях, искупаетесь в освежающем водопаде Пу Па и горячих источниках Натай, которые добавят сил в конце насыщенного путешествия.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Храм Ват Та Сай на берегу моря. Вы узнаете, что отличает его от большинства храмов Южного Таиланда, послушаете о буддизме, оцените изящество храмовых сооружений и статуй Будды.

Водопад Пу Па, где можно освежиться под струями чистого горного источника.

Храм Чёрного монаха, где мы расскажем о буддизме Тхеравады.

Видовая площадка Самет Нанг Ши, с которой открывается великолепная панорама морского национального парка Пханг Нга.

Храм Рая и Ада, в котором вы полюбуетесь необычными скульптурами.

Горячие источники Натай — после насыщенного путешествия вы отдохнёте и расслабитесь в горячих радоновых бассейнах.

При желании сплаваете на остров Джеймса Бонда, покатаетесь на каяках и лодках-лонгтейлах.

Расскажем вам:

о роли китайских мигрантов в становлении местной экономики

цунами 2004 года, навсегда изменившее судьбы жителей побережья Индийского океана

мистических храмах, которых на севере острова множество

буддизме и других важных аспектах культуры Тайского Королевства

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены: трансфер из города Као Лак на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla или аналоге, услуги русскоязычного гида, питьевая вода, билеты в нацпарк

По предварительному согласованию можно корректировать маршрут или провести экскурсию для большего количества людей — подробности в переписке

Дополнительные расходы

Вход на горячие источники: 500 батов — взрослый билет, 300 батов — детский

Смотровая площадка — 90 батов за чел.

Обед в кафе — около 250 батов за чел.

По желанию:

билеты на остров Джеймса Бонда — 300 батов за чел.

катание на лодке-лонгтейл — 2000 батов за группу до 6 чел.

катание на каяках — 300 батов за чел.

Оплата на месте возможна наличными батами или долларами. Также есть опция оплаты рублями на карту РФ (заранее — минимум за сутки до даты; курс уточняйте в переписке).