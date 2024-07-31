Ринат — ваш гид на Пхукете

Провёл экскурсии для 286 туристов

Всем здравствуйте! Меня зовут Ринат. Семь лет проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное безопасно и комфортно.