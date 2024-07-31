Дорогие гости, предлагаю вашему вниманию насыщенную и динамичную программу, подходящую путешественникам всех возрастов.
Вас ждёт первозданная природа тропических джунглей на острове Джеймса Бонда, захватывающие дух пейзажи на смотровой площадке Самет Нангши, а также свежий морской воздух, безлюдные пляжи и колорит нетуристического Таиланда.
Вас ждёт первозданная природа тропических джунглей на острове Джеймса Бонда, захватывающие дух пейзажи на смотровой площадке Самет Нангши, а также свежий морской воздух, безлюдные пляжи и колорит нетуристического Таиланда.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Наше утро начнётся с одной из красивейших локаций Южного Таиланда — смотровой площадки Самет Нангши, где мы насладимся великолепной панорамой множества островов залива Пханг-Нга.
- Посетим аутентичную деревню морских цыган и оттуда на национальной лодке — лонгтейле — отравимся на прогулку к легендарному острову Ко-Тапу (Джеймса Бонда). Расскажу вам, как это живописное место дало старт развитию туризма в регионе.
- Затем посетим первозданные джунгли, где по петляющей речке сплавимся на бамбуковых плотах. Вы ощутите себя героями фильма «Аватар».
- Перекусив фруктами, отдохнём у прохладного горного водопада, под струями которого можно сделать великолепные фото.
- Продегустируем хиты тайской национальной кухни в пляжном ресторанчике.
- Прекрасным завершением нашего насыщенного дня будет релакс в лечебных горячих источниках.
По пути поговорим об истории, культуре и быте провинциального Таиланда, также вас ждёт подробный рассказ о каждой из достопримечательностей на маршруте.
Организационные детали
- Я заберу вас от отеля и привезу обратно. Время в пути до первой локации составит 30-90 минут.
- Экскурсия проходит на вместительном 7-местном кроссовере
- Обед включён в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Возьмите с собой брекфаст-бокс, головные уборы, полотенца, солнцезащитный крем, деньги на сувениры
- Стоимость указана для 1-4 чел, максимальное количество путешественников — 6. Доплата — $50 долларов за каждого следующего участника.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 286 туристов
Всем здравствуйте! Меня зовут Ринат. Семь лет проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное безопасно и комфортно.Задать вопрос
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