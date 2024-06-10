Вы начнёте день со встречи незабываемого рассвета. Посетите пещеру обезьян и реабилитационный зоопарк. Побываете в храме Ада и Рая, пещере лежащего Будды и узнаете о религиозной культуре Таиланда. Сплавитесь по

реке на бамбуковых плотах и откроете секретный водопад. Пообедаете в фотогеничном кафе. И проводите закат на берегу моря. Во всех локациях мы окажемся первыми — без туристических толп путешествие будет по-настоящему атмосферным.

за 1 человека или $175 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рассвет с видом на острова Джеймса Бонда . Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся в место с потрясающим видом на острова Джеймса Бонда, где вы насладитесь восходящим солнцем и сделаете волшебные фотографии.

. Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся в место с потрясающим видом на острова Джеймса Бонда, где вы насладитесь восходящим солнцем и сделаете волшебные фотографии. Пещера обезьян и лежащего Будды . Здесь вы познакомитесь с местной фауной и сможете покормить обезьянок. А также посетите святыню и узнаете о буддийской культуре.

. Здесь вы познакомитесь с местной фауной и сможете покормить обезьянок. А также посетите святыню и узнаете о буддийской культуре. Храм Ада и Рая . Вы увидите удивительные скульптуры в необычном храмовом комплексе и услышите о представлениях тайцев о жизни после смерти.

. Вы увидите удивительные скульптуры в необычном храмовом комплексе и услышите о представлениях тайцев о жизни после смерти. Реабилитационный зоопарк . Продолжим знакомство с животным миром — мы расскажем о проекте по спасению и защите зверей. Некоторых также можно будет покормить.

. Продолжим знакомство с животным миром — мы расскажем о проекте по спасению и защите зверей. Некоторых также можно будет покормить. Сплав на бамбуковых плотах . В атмосферном путешествии по реке Сок вы полюбуетесь живописной природой и подышите свежим воздухом.

. В атмосферном путешествии по реке Сок вы полюбуетесь живописной природой и подышите свежим воздухом. Обед в колоритном кафе . Вы отведаете вкусные блюда местной и европейской кухонь и сможете сделать яркие снимки в этом антуражном заведении.

. Вы отведаете вкусные блюда местной и европейской кухонь и сможете сделать яркие снимки в этом антуражном заведении. Секретный водопад . Мы также включили в программу чудесную локацию, которую обнаружили в одном из наших путешествий. Вы оцените красоту заповедных пейзажей и при желании освежитесь в водопаде.

. Мы также включили в программу чудесную локацию, которую обнаружили в одном из наших путешествий. Вы оцените красоту заповедных пейзажей и при желании освежитесь в водопаде. Встреча заката на берегу моря. Вечером мы подъедем к морю и встретим закат, который станет романтичным завершением дня.

*Если будем успевать по времени, то перед закатом мы отвезём вас к одной локации-сюрпризу.

По пути вы услышите интересные истории о Таиланде, буддизме, жизни и быте местного населения и многом другом — скучно точно не будет!

Кому подойдёт экскурсия

Если вы хотите увидеть не только Пхукет, но и его «соседей», эта экскурсия для вас. Мы отправимся на материк, где вас ждут приключения и незабываемые впечатления. Программа подходит как для новичков, так и для опытных путешественников.

Организационные детали