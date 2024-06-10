Вы начнёте день со встречи незабываемого рассвета. Посетите пещеру обезьян и реабилитационный зоопарк. Побываете в храме Ада и Рая, пещере лежащего Будды и узнаете о религиозной культуре Таиланда. Сплавитесь по
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Рассвет с видом на острова Джеймса Бонда. Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся в место с потрясающим видом на острова Джеймса Бонда, где вы насладитесь восходящим солнцем и сделаете волшебные фотографии.
- Пещера обезьян и лежащего Будды. Здесь вы познакомитесь с местной фауной и сможете покормить обезьянок. А также посетите святыню и узнаете о буддийской культуре.
- Храм Ада и Рая. Вы увидите удивительные скульптуры в необычном храмовом комплексе и услышите о представлениях тайцев о жизни после смерти.
- Реабилитационный зоопарк. Продолжим знакомство с животным миром — мы расскажем о проекте по спасению и защите зверей. Некоторых также можно будет покормить.
- Сплав на бамбуковых плотах. В атмосферном путешествии по реке Сок вы полюбуетесь живописной природой и подышите свежим воздухом.
- Обед в колоритном кафе. Вы отведаете вкусные блюда местной и европейской кухонь и сможете сделать яркие снимки в этом антуражном заведении.
- Секретный водопад. Мы также включили в программу чудесную локацию, которую обнаружили в одном из наших путешествий. Вы оцените красоту заповедных пейзажей и при желании освежитесь в водопаде.
- Встреча заката на берегу моря. Вечером мы подъедем к морю и встретим закат, который станет романтичным завершением дня.
*Если будем успевать по времени, то перед закатом мы отвезём вас к одной локации-сюрпризу.
По пути вы услышите интересные истории о Таиланде, буддизме, жизни и быте местного населения и многом другом — скучно точно не будет!
Кому подойдёт экскурсия
Если вы хотите увидеть не только Пхукет, но и его «соседей», эта экскурсия для вас. Мы отправимся на материк, где вас ждут приключения и незабываемые впечатления. Программа подходит как для новичков, так и для опытных путешественников.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном 7-местном минивэне Toyota Veloz 2023 года
- Забираем из отеля рано утром, в зависимости от места вашего проживания в 05:00-06:00, чтобы успеть на первую локацию на рассвете
- Дополнительные расходы: завтрак — около 150 бат с человека, обед — около 200 бат с человека, а также посещение храмов — 20-40 бат
- Локации можно взаимозаменять, а маршрут — скорректировать по вашему желанию. Например, мы можем встретить рассвет с видом на острова Джеймса Бонда или устроить фотосъёмку на пляже с самолётами.
- Если вы хотите сохранить свои впечатления на фото и видео, мы с удовольствием сделаем это для вас — после экскурсии у вас будет полноценный контент для соцсетей или просто прекрасное пополнение в копилке ваших travel-историй. Детали и стоимость уточняйте в переписке к заказу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gamir — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 24 туристов
Мне 40 лет, мы с супругой объездили по окрестностям Пхукета более 40 000 км. Мы постоянно в поиске новых для нас и красивых локаций. Являемся фотографами-видеографами и блогерами. Наш девизЗадать вопрос
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