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Описание

Наша команда откроет для вас мир самых ярких впечатлений, который позволит увидеть и прочувствовать все многообразие Пхукета. Во время этого авто-тура вы посетите самые незабываемые места острова: лучшие смотровые площадки с видами на шикарные пляжи, буддийские храмы, слоновьи фермы. Вы узнаете об истории и культуре Таиланда, религиозных обрядах и особенностях жизни местных жителей.