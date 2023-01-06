Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наша команда откроет для вас мир самых ярких впечатлений, который позволит увидеть и прочувствовать все многообразие Пхукета. Во время этого авто-тура вы посетите самые незабываемые места острова: лучшие смотровые площадки с видами на шикарные пляжи, буддийские храмы, слоновьи фермы. Вы узнаете об истории и культуре Таиланда, религиозных обрядах и особенностях жизни местных жителей.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер на автомобиле
Питьевая вода
Что не входит
Еда и напитки
Входные билеты (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, вилла или любое удобное место
Завершение: Ваш отель, вилла
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии
Наш куратор свяжется с вами и обговорит точное место и время встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.