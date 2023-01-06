Самые классные места Пхукета за один день

Самые классные места Пхукета за один день
Самые классные места Пхукета за один день
Самые классные места Пхукета за один день
Самые классные места Пхукета за один день
Самые классные места Пхукета за один день
Самые классные места Пхукета за один день
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша команда откроет для вас мир самых ярких впечатлений, который позволит увидеть и прочувствовать все многообразие Пхукета. Во время этого авто-тура вы посетите самые незабываемые места острова: лучшие смотровые площадки с видами на шикарные пляжи, буддийские храмы, слоновьи фермы. Вы узнаете об истории и культуре Таиланда, религиозных обрядах и особенностях жизни местных жителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на автомобиле
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, вилла или любое удобное место
Завершение: Ваш отель, вилла
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии
  • Наш куратор свяжется с вами и обговорит точное место и время встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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