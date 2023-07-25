Познакомьтесь с духовными практиками Пхукета на групповой экскурсии на автобусе
Живописные виды, малоизвестные исторические факты, традиционные духовные практики — на моей экскурсии вас ждет «другой», аутентичный и невероятно красивый Пхукет, который отложится яркими впечатлениями в вашей памяти и на фотопленке.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Karon View
- Смотровая площадка «Ветряк»
- Мыс Промтеп
- Большой Будда
- Мыс Панва
- Старый город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Карон View и Ветряк (Windmill Viewpoint).
- От места сбора мы отправимся к смотровой площадке Karon View. Полюбуемся прекрасными видами на пляжи Карон, Ката и Ката Ной, а затем отправимся на «Ветряк» — вторую точку нашего маршрута, где открываются шикарные виды на пляжи Най Харн и Януй.
- Монастырь Промтеп.
- Со смотровой площадки, свисающей с обрыва, мы будем слушать шум волн и наслаждаться видом на мыс Промтеп — самую южную точку Пхукета.
- Большой Будда.
- Посетим великолепный комплекс с фигурой Биг Будды, откуда открывается захватывающий вид на весь остров. Узнаем интересные факты о жизни Будды Шакьямуни, его учении и буддизме в Тайланде.
- Мыс Панва и его чарующие виды.
- Отправимся на мыс Панва, где нас ждут смотровая площадка Khao Kad с живописными видами на бухту Чалонг, и впечатляющая Khao Kad Tower с видом на бухту Пхукет. Расскажем историю Пхукета, которая привлекала мореплавателей и исследователей.
- Старый город и ароматный кофе.
- Прогуляемся по торговой улочке Talang Road с колоритной архитектурой и насладимся замечательным кофе, выращенным на севере Таиланда талантливыми фермерами и обжаренным местными мастерами, в Specialty кофейне. Завершим наше трансформационное путешествие впечатлениями, которые останутся в вашей памяти на долгие годы.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Если вы проживаете в южной части острова на пляжах Патонг, Карон, Ката — мы заберем вас у отеля бесплатно. Если в центральной и северной части острова — трансфер от отеля и обратно будет стоить от 100 до 300 бат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (для южной части острова — пляжи Патонг, Карон, Ката)
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер (для центральной и северной части острова — от 100 до 300 бат)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
25 июля 2023
За несколько часов увидел все самые замечательные места на острове. Огромное спасибо за экскурсию, на высшем уровне. рекомендую всем!!!
Т
Татьяна
15 июня 2023
Спасибо за экскурсию, компания подобралась хорошая, никто никого не задерживал, пофотались прогулялись, даже медитировали у Биг Будды!
Н
Надежда
26 мая 2023
Всем рекомендую! Нам повезло, кроме нас с дочерью никого не было и для нас Игорь провел шикарную экскурсию! Кофе мы не пьем, но мороженное в старом городе просто 💣Отдельное спасибо за шикарные фотографии!
М
Марина
19 апр 2023
Никаких магазинов и разводов, все четко и по делу. Узнали об истории Тайланда, смотрели на прекрасные виды, погуляли в Старом городе. В группе было несколько человек, поэтому ехали на машине, в общем повезло! Рекомендую!
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