Описание

Предлагаемый авторский маршрут построен таким образом, что вы сможете увидеть главные примечательные локации острова, чтобы понимать куда лично вам хотелось бы еще вернуться. Маленькие кафе; исторические неприметные здания, которые не покажут массовому туристу в группе; рынки. Экскурсия сопровождается рассказами гида о том, как устроен быт местных жителей, о культуре и религии, истории страны, об архитектуре. Лучшие видовые площадки острова в экскурсии сочетаются с авторскими любопытными локациями. Обзорные экскурсии трансформируются под индивидуальные предпочтения. Вариантов трансформации великое множество, в том числе, отдельно купание на водопадах; посещение локаций, где обитают обезьяны (национальный парк гиббонов); слоны; тигры; локации для организации детского отдыха и т. п.) Продолжительность экскурсии занимает 9.00-19.00. Перемещаемся на индивидуальном авто. Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 11 лет. Естественно много рассказывает. Остановки по желанию приветствуются. Если нужен картинг для детей, и т. п., обсуждаем дополнительно.