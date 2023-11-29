Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Свой человек на острове

Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Свой человек на острове. Исторический Пхукет-Таун
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Видовая Карон
  • Видовая Пром Темп
  • Раваи (юг острова)
  • Рыбный рынок
  • Биг Будда
  • Храм Ват Чалонг
  • Видовая Кхао Кад
  • Реабилитационный центр для черепах
  • Старый город (авторские, любопытные локации)
  • Старый город (древняя ступа)
  • Китайский храм
  • Водопад Бан Пе (вход в нац парк оплачивается дополнительно 400 бат с человека)
  • Май Кхао самолеты

Описание

Предлагаемый авторский маршрут построен таким образом, что вы сможете увидеть главные примечательные локации острова, чтобы понимать куда лично вам хотелось бы еще вернуться. Маленькие кафе; исторические неприметные здания, которые не покажут массовому туристу в группе; рынки. Экскурсия сопровождается рассказами гида о том, как устроен быт местных жителей, о культуре и религии, истории страны, об архитектуре. Лучшие видовые площадки острова в экскурсии сочетаются с авторскими любопытными локациями. Обзорные экскурсии трансформируются под индивидуальные предпочтения. Вариантов трансформации великое множество, в том числе, отдельно купание на водопадах; посещение локаций, где обитают обезьяны (национальный парк гиббонов); слоны; тигры; локации для организации детского отдыха и т. п.) Продолжительность экскурсии занимает 9.00-19.00. Перемещаемся на индивидуальном авто. Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 11 лет. Естественно много рассказывает. Остановки по желанию приветствуются. Если нужен картинг для детей, и т. п., обсуждаем дополнительно.

Ежедневно с 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Амортизация, аренда авто (для группы от 5 до 10 человек предлагается авто повышенной комфортности с доплатой)
  • Прохладительные напитки
  • Страховка для гостей
Что не входит
  • Обед за свой счет по меню ресторанов и кафе по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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