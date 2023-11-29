Свой человек на острове
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Что вас ожидает:
- Видовая Карон
- Видовая Пром Темп
- Раваи (юг острова)
- Рыбный рынок
- Биг Будда
- Храм Ват Чалонг
- Видовая Кхао Кад
- Реабилитационный центр для черепах
- Старый город (авторские, любопытные локации)
- Старый город (древняя ступа)
- Китайский храм
- Водопад Бан Пе (вход в нац парк оплачивается дополнительно 400 бат с человека)
- Май Кхао самолеты
Описание
Предлагаемый авторский маршрут построен таким образом, что вы сможете увидеть главные примечательные локации острова, чтобы понимать куда лично вам хотелось бы еще вернуться. Маленькие кафе; исторические неприметные здания, которые не покажут массовому туристу в группе; рынки. Экскурсия сопровождается рассказами гида о том, как устроен быт местных жителей, о культуре и религии, истории страны, об архитектуре. Лучшие видовые площадки острова в экскурсии сочетаются с авторскими любопытными локациями. Обзорные экскурсии трансформируются под индивидуальные предпочтения. Вариантов трансформации великое множество, в том числе, отдельно купание на водопадах; посещение локаций, где обитают обезьяны (национальный парк гиббонов); слоны; тигры; локации для организации детского отдыха и т. п.) Продолжительность экскурсии занимает 9.00-19.00. Перемещаемся на индивидуальном авто. Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 11 лет. Естественно много рассказывает. Остановки по желанию приветствуются. Если нужен картинг для детей, и т. п., обсуждаем дополнительно.
Ежедневно с 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Амортизация, аренда авто (для группы от 5 до 10 человек предлагается авто повышенной комфортности с доплатой)
- Прохладительные напитки
- Страховка для гостей
- Что не входит
- Обед за свой счет по меню ресторанов и кафе по желанию
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09.00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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