Наша экскурсионная программа даст вам уникальную возможность провести максимально насыщенный день за короткое время.
Экскурсия совсем не утомительная, но при этом очень познавательная, разноплановая и максимально яркая в плане эмоций.
Экскурсия совсем не утомительная, но при этом очень познавательная, разноплановая и максимально яркая в плане эмоций.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мост Сарасин
- Храм Бан Рианг
- Слоновья ферма
- Джунгли Пханга
- Обзорная Площадка Самет Ненгши
Описание
Что вас ожидает: Мы заберем вас из отеля и буквально через 15 минут будем проезжать мост Сарасин (если вы отдыхаете на севере Пхукета), откуда открываются красивые виды на море и деревню морских цыган. По пути наши профессиональные гиды расскажут вам самые интересные и необычные факты про Таиланд, его животный мир, быт и традиции. Экскурсия позволит вам за один день увидеть древний буддийский храм, расположенный на возвышенности, откуда открываются красивые панорамные виды. А также вас ждет купание со слонами, сплав на бамбуковых плотах по реке в джунглях.
Ежедневно по запросу с 8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Купание со слонами
- Катание на бамбуковых плотах
- Посещение обзорной площадки Самет Нангши
- Обед (в ресторане на обзорной площадке Самет Нангши)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросу с 8.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Важная информация
- В ближайшее время с вами свяжется менеджер и предоставит подробную информацию через whatsapp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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