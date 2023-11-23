Наша экскурсионная программа даст вам уникальную возможность провести максимально насыщенный день за короткое время. Экскурсия совсем не утомительная, но при этом очень познавательная, разноплановая и максимально яркая в плане эмоций.

Описание

Что вас ожидает: Мы заберем вас из отеля и буквально через 15 минут будем проезжать мост Сарасин (если вы отдыхаете на севере Пхукета), откуда открываются красивые виды на море и деревню морских цыган. По пути наши профессиональные гиды расскажут вам самые интересные и необычные факты про Таиланд, его животный мир, быт и традиции. Экскурсия позволит вам за один день увидеть древний буддийский храм, расположенный на возвышенности, откуда открываются красивые панорамные виды. А также вас ждет купание со слонами, сплав на бамбуковых плотах по реке в джунглях.