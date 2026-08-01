Пхукет - на остров улыбок с комфортом: пляжный отдых, неспешные экскурсии и спа-отель 4

Понежиться на берегу океана, посетить острова Пхи-Пхи, погулять в джунглях и увидеть буддийский храм
Этот тур — идеальный баланс отдыха и впечатлений, природы и архитектуры.

Вы успеете насладиться спокойствием на пляже и исследовать колоритные улочки Пхукета в стиле португало-китайского барокко.

Отправитесь в путешествие на легендарные острова
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Пхи-Пхи, забредёте в густые джунгли, где живут милые обезьянки, и побываете на ночном рынке. А остальное — зависит от вас.

Можете заказать дополнительные экскурсии, заглянуть в спа, заняться снорклингом или отправиться на шопинг.

Обещаем: будет роскошно — живём в отелях 4*, неспешно — много свободных дней, и очень красиво — океан, тропики, укромные лагуны и коралловые рифы.

Пхукет - на остров улыбок с комфортом: пляжный отдых, неспешные экскурсии и спа-отель 4
Пхукет - на остров улыбок с комфортом: пляжный отдых, неспешные экскурсии и спа-отель 4
Пхукет - на остров улыбок с комфортом: пляжный отдых, неспешные экскурсии и спа-отель 4

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
● Лёгкая одежда
● Купальники
● Солнцезащитные средства
● Удобная обувь
● Головной убор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту и отправимся в отель. После заселения — время на восстановление после перелёта и первый контакт с островом. Вечером вас ждёт приветственный ужин.

Прибытие и приветственный ужинПрибытие и приветственный ужинПрибытие и приветственный ужин
2 день

Свободный день

Свободный день, чтобы восстановиться и адаптироваться к тропическому климату. Вы можете понежиться на пляже, поплавать в бассейне, сходить на массаж или погулять по берегу океана.

Это день, когда вы переключаетесь с ритма города на ритм острова.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Храм Ват Чалонг, Старый город Пхукета и мыс Промтхеп

Сегодня увидим храм Ват Чалонг, проедем по панорамным смотровым точкам. Исследуем Старый город Пхукета, он знаменит архитектурой в стиле португало-китайского барокко, яркими разноцветными шопхаусами и обилием стрит-арта.

Финальная точка дня — закат на мысе Промтеп, самой южной точке острова.

Храм Ват Чалонг, Старый город Пхукета и мыс ПромтхепХрам Ват Чалонг, Старый город Пхукета и мыс ПромтхепХрам Ват Чалонг, Старый город Пхукета и мыс Промтхеп
4 день

Путешествие по островам

Отправимся в путешествие по островам на катере. Увидим бухты с бирюзовой водой, займёмся снорклингом и исследуем коралловые рифы. Понежимся на пляже Майя Бэй с белоснежным песком.

Путешествие по островамПутешествие по островамПутешествие по островам
5 день

Природные локации острова

Отправимся вглубь острова: увидим водопады, джунгли и природные локации. А после — свободное время для отдыха, массажа или прогулок.

Природные локации островаПриродные локации островаПриродные локации острова
6 день

Свободный день

Свободный день. Программа зависит от вас: пляжный отдых, спа, шопинг, дополнительные экскурсии или уединение у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Отдых и ночной рынок

Продолжаем расслабляться и отдыхать. Вечером посетим ночной рынок, а желающие познакомятся с тайской кухней.

Отдых и ночной рынокОтдых и ночной рынокОтдых и ночной рынок
8 день

Программа на выбор

По желанию можем отправиться на слоновьи фермы или насладимся природными локациями.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
9 день

Расслабленный день и финальный ужин

Пляж, море, прогулки, сувениры — проведите последний день на острове так, как вы захотите. А завершим вечер атмосферным ужином на берегу.

Расслабленный день и финальный ужинРасслабленный день и финальный ужинРасслабленный день и финальный ужин
10 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Морская экскурсия на Пхи-Пхи
Что не входит в цену
  • Билеты до Пхукета и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и активности
Место начала и завершения?
Аэропорт Пхукета, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Я родился на острове Ольхон — в самом сердце Байкала, поэтому любовь к путешествиям и дух приключений сопровождают меня с детства. Я побывал в 23 странах, организовал более 100 туров
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и помог открыть мир более чем 600 путешественникам. Вместе с командой единомышленников мы создаём маршруты, в которые сами с удовольствием отправились бы. Для нас важны яркие впечатления, комфорт, внимание к деталям и тёплая атмосфера. Организуем разные путешествия — от спокойного отдыха до настоящих экспедиций — и помогаем подобрать формат под интересы и пожелания гостей. Наша цель — создавать не просто туры, а сообщество людей, влюблённых в путешествия. Буду рад познакомиться с вами и вместе отправиться навстречу новым открытиям!

Тур входит в следующие категории Пхукета

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