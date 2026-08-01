Пхукет - на остров улыбок с комфортом: пляжный отдых, неспешные экскурсии и спа-отель 4
Понежиться на берегу океана, посетить острова Пхи-Пхи, погулять в джунглях и увидеть буддийский храм
Этот тур — идеальный баланс отдыха и впечатлений, природы и архитектуры.
Вы успеете насладиться спокойствием на пляже и исследовать колоритные улочки Пхукета в стиле португало-китайского барокко.
Отправитесь в путешествие на легендарные острова читать дальшеуменьшить
Пхи-Пхи, забредёте в густые джунгли, где живут милые обезьянки, и побываете на ночном рынке. А остальное — зависит от вас.
Можете заказать дополнительные экскурсии, заглянуть в спа, заняться снорклингом или отправиться на шопинг.
Обещаем: будет роскошно — живём в отелях 4*, неспешно — много свободных дней, и очень красиво — океан, тропики, укромные лагуны и коралловые рифы.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: ● Лёгкая одежда ● Купальники ● Солнцезащитные средства ● Удобная обувь ● Головной убор
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту и отправимся в отель. После заселения — время на восстановление после перелёта и первый контакт с островом. Вечером вас ждёт приветственный ужин.
2 день
Свободный день
Свободный день, чтобы восстановиться и адаптироваться к тропическому климату. Вы можете понежиться на пляже, поплавать в бассейне, сходить на массаж или погулять по берегу океана.
Это день, когда вы переключаетесь с ритма города на ритм острова.
3 день
Храм Ват Чалонг, Старый город Пхукета и мыс Промтхеп
Сегодня увидим храм Ват Чалонг, проедем по панорамным смотровым точкам. Исследуем Старый город Пхукета, он знаменит архитектурой в стиле португало-китайского барокко, яркими разноцветными шопхаусами и обилием стрит-арта.
Финальная точка дня — закат на мысе Промтеп, самой южной точке острова.
4 день
Путешествие по островам
Отправимся в путешествие по островам на катере. Увидим бухты с бирюзовой водой, займёмся снорклингом и исследуем коралловые рифы. Понежимся на пляже Майя Бэй с белоснежным песком.
5 день
Природные локации острова
Отправимся вглубь острова: увидим водопады, джунгли и природные локации. А после — свободное время для отдыха, массажа или прогулок.
6 день
Свободный день
Свободный день. Программа зависит от вас: пляжный отдых, спа, шопинг, дополнительные экскурсии или уединение у моря.
7 день
Отдых и ночной рынок
Продолжаем расслабляться и отдыхать. Вечером посетим ночной рынок, а желающие познакомятся с тайской кухней.
8 день
Программа на выбор
По желанию можем отправиться на слоновьи фермы или насладимся природными локациями.
9 день
Расслабленный день и финальный ужин
Пляж, море, прогулки, сувениры — проведите последний день на острове так, как вы захотите. А завершим вечер атмосферным ужином на берегу.
10 день
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Морская экскурсия на Пхи-Пхи
Что не входит в цену
Билеты до Пхукета и обратно
Обеды и ужины
Дополнительные экскурсии и активности
Место начала и завершения?
Аэропорт Пхукета, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Я родился на острове Ольхон — в самом сердце Байкала, поэтому любовь к путешествиям и дух приключений сопровождают меня с детства. Я побывал в 23 странах, организовал более 100 туров читать дальшеуменьшить
и помог открыть мир более чем 600 путешественникам.
Вместе с командой единомышленников мы создаём маршруты, в которые сами с удовольствием отправились бы. Для нас важны яркие впечатления, комфорт, внимание к деталям и тёплая атмосфера. Организуем разные путешествия — от спокойного отдыха до настоящих экспедиций — и помогаем подобрать формат под интересы и пожелания гостей.
Наша цель — создавать не просто туры, а сообщество людей, влюблённых в путешествия. Буду рад познакомиться с вами и вместе отправиться навстречу новым открытиям!
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры на «Пхукет - на остров улыбок с комфортом: пляжный отдых, неспешные экскурсии и спа-отель 4»