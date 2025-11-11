Мои заказы

Катание на efoil (электрической гидродоске) на Самуи

Испытайте уникальное ощущение полёта над водой на электрической гидродоске. Подходит для всех, кто хочет освоить новый водный спорт
Efoil - это революция в водных развлечениях. Уроки подходят как для новичков, так и для опытных райдеров. Катание проходит на пляжах Chaweng и Lipa Noi, в зависимости от сезона. Вводный инструктаж и знакомство с оборудованием, обучение управлению и балансировке. Всё необходимое оборудование предоставляется. Ограничения по весу от 30 до 110 кг. Особая физическая подготовка не требуется, нужно лишь уметь плавать

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Незабываемое ощущение полёта над водой
  • 🏖️ Обучение на лучших пляжах Самуи
  • 👨‍🏫 Профессиональные инструкторы
  • 🛠️ Всё оборудование включено
  • 👶 Подходит для детей и взрослых
  • ⏰ Гибкий график занятий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Наилучшее время для катания на efoil на Самуи - с мая по октябрь на пляже Chaweng и с ноября по апрель на пляже Lipa Noi. Эти месяцы предлагают оптимальные погодные условия и комфорт для обучения и катания. В апреле и октябре возможны кратковременные дожди, но они не сильно влияют на удовольствие от катания. В остальное время года катание возможно, но условия могут быть менее стабильными, что может потребовать переноса занятий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Пляж Chaweng
  • Пляж Lipa Noi

Описание экскурсии

Где будем учиться кататься:

  • С мая по октябрь — пляж Chaweng, известный белоснежными песками и бирюзовой водой.
  • С ноября по апрель — пляж Lipa Noi, тихая лагуна, которая идеально подходит для начинающих.

Что будет происходить:

  • Вводный инструктаж и знакомство с оборудованием.
  • Обучение управлению еfoil: баланс, манёвры и безопасное катание.
  • Практика первых стартов и контроль движения.
  • Катание над водой и наслаждение видами острова: зелёными холмами, пляжами и бескрайним горизонтом.

О чём расскажем:

  • В чём заключаются принципы работы электрической гидродоски, её особенности и преимущества.
  • Каковы основы управления efoil.
  • Почему пляжи Chaweng и Lipa Noi идеальны для катания, чем они отличаются и как сезон влияет на выбор локации.

Организационные детали

  • Мы предоставим всё необходимое оборудование: кайт, efoil, спасательный жилет и шлем, наколенники.
  • Уроки подходят для взрослых и детей. Ограничения по весу — от 30 до 110 кг.
  • Рекомендуем взять купальник или плавки, лайкру с длинным рукавом и солнцезащитный крем.
  • В случае неблагоприятных погодных условий занятие может быть перенесено на другой день.
  • Урок проведу я или другой сертифицированный инструктор нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Chaweng или Lipa Noi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов на Самуи
Мы живём и работаем на Самуи уже более 7 лет. Хорошо знаем лучшие места для водных видов спорта и особенности острова. Наши инструкторы сертифицированы и имеют большой опыт работы с
читать дальше

учениками разного уровня подготовки. Учитывают уровень, пожелания и цели, чтобы создать уникальный и комфортный опыт. Мы предоставляем только проверенное оборудование и обучаем с акцентом на безопасность. Искренне увлечены водными видами спорта и считаем, что Самуи — идеальное место для этого. Наша цель — поделиться этой страстью с путешественниками и помочь им почувствовать свободу и радость от катания. Мы не просто организаторы, а команда, которая хочет сделать ваше путешествие по Самуи незабываемым!

