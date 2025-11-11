Efoil - это революция в водных развлечениях. Уроки подходят как для новичков, так и для опытных райдеров. Катание проходит на пляжах Chaweng и Lipa Noi, в зависимости от сезона. Вводный инструктаж и знакомство с оборудованием, обучение управлению и балансировке. Всё необходимое оборудование предоставляется. Ограничения по весу от 30 до 110 кг. Особая физическая подготовка не требуется, нужно лишь уметь плавать

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Наилучшее время для катания на efoil на Самуи - с мая по октябрь на пляже Chaweng и с ноября по апрель на пляже Lipa Noi. Эти месяцы предлагают оптимальные погодные условия и комфорт для обучения и катания. В апреле и октябре возможны кратковременные дожди, но они не сильно влияют на удовольствие от катания. В остальное время года катание возможно, но условия могут быть менее стабильными, что может потребовать переноса занятий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.