1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
$68 за человека
Квест
6 часов
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июле 2024
Сейчас на Самуи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 210. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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