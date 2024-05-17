Экскурсии выходного дня на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» на Самуи, цены от $63. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Групповая
8 часов
11 отзывов
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
$63 за человека
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Групповая
8 часов
5 отзывов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
$68 за человека
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Квест
6 часов
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
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    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
  • И
    Иван
    14 марта 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
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    перепродают тайский тур. Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом уровне. Русского не будет. Вас заберут от отеля вместе с другими туристами по пути. Привезут на пирс где собирается толпа на все экскурсии этой компании. Пометят цветными нитками на группы, что бы вы не поехали не на свой тур. Отвезут на скоростной лодке на КаоТао. 40 минут снорклинга. Средненького. Базовые рыбки и стайки рыб. Затем едем обедать здесь же рядом. Скоромный, но неплохой шведский стол Там же можно немного покупаться в спокойном чистом море Затем едем на остров, где можно - или пойти на смотровую площадку (мы не пошли) увидеть морские просторы и композицию из этих 3 островов. - или примерно час-полтора сноркать (еще более так себе чем было, но зато в заливе плавают мелкие мелкие акулки). Заливы тёплые и спокойные и пляж хороший - так что мы посмотрели акулок и я пошел дремать в тень, а жена бултыхалась до конца. После этого вас вернут на остров, где на обычных Туктуках (маршрутках из джипов) развезут домой В целом на 4 по интересности. На 4+ организационно. Чуть не забыли одного немца на острове, вспомнили про него, так как нашли его кошелек и искали кому принадлежит:) Так что, тайцы гиды, хоть и пересчитывают вас по 10 раз, хоть и стараются всю группу вести от точки до точки, но щелкать клювом не надо:) Запоминайте свой корабль, название и номер и слушайте крики гидов.

  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Всё очень понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «На выходные»

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  3. Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июле 2024
Сейчас на Самуи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 210. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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