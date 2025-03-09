Найдено 3 экскурсии в категории « Активный отдых » на Самуи, цены от $117. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности 10 часов Водная прогулка Поймай марлина: рыболовная экспедиция Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды $325 за всё до 6 чел. 1 час Индивидуальная до 2 чел. Катание на efoil на Самуи Испытайте уникальное ощущение полёта над водой на электрической гидродоске. Подходит для всех, кто хочет освоить новый водный спорт Начало: На пляже Chaweng или Lipa Noi $117 за всё до 2 чел. 3 часа Индивидуальная Кайтсёрфинг на Самуи Кайтсёрфинг на Самуи предлагает уникальную возможность освоить этот захватывающий спорт в безопасной и комфортной обстановке с опытными инструкторами Начало: На пляже Na Hai $203 за человека Другие экскурсии Самуи

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Активный отдых»

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