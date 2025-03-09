Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
9 мар в 08:30
10 мар в 08:30
$325 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Катание на efoil на Самуи
Испытайте уникальное ощущение полёта над водой на электрической гидродоске. Подходит для всех, кто хочет освоить новый водный спорт
Начало: На пляже Chaweng или Lipa Noi
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
$117 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Кайтсёрфинг на Самуи
Кайтсёрфинг на Самуи предлагает уникальную возможность освоить этот захватывающий спорт в безопасной и комфортной обстановке с опытными инструкторами
Начало: На пляже Na Hai
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
$203 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Самуи в марте 2025
Сейчас на Самуи в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 325.
Забронируйте экскурсию на Самуи на 2025 год по теме «Активный отдых», цены от $117. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май