1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
Пройти неизведанными тропами, открыть затерянные водопады и встретить закат под чилаут сет
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$68 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
Начало: В районе Lipa Noi
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$49 за человека
Квест
6 часов
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Раскрыть остров по-новому в увлекательном интерактивном формате
Начало: у Биг Будды
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ЮЮлия21 апреля 2024Поездка организована на высшем уровне. Каждый этап был прекрасно спланирован и оставил только положительные впечатления. Особенно впечатлили забавные свинки. Было правда очень солнечно. Рекомендую брать с собой крем от загара.
- ППавел26 марта 2024Отлично провел время. Спасибо Сергею. Организовано все четко. На каждом этапе все ясно и понятно. Дружелюбная команда. Рекомендую! Снорклинг очень понравился была хорошая прозрачность воды и много рыб))
- ННина24 марта 2024Очень круто)
- ЕЕлена18 марта 2024Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
- ООлег15 марта 2024Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный. Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ЛЛюдмила17 января 2024Рекомендую гида Сергея. Очень пунктуален, ориентирован на Клиента. Никаких сюрпризов- все четко по договорённости. Выстраивает совместную встречу по желанию заказчика. В общении приятен. Рекомендую к путешествиям на Самуи! Сергею большое спасибо за незабываемое путешествие!
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Активности»
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