Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день

Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Эта индивидуальная экскурсия по Самуи подарит незабываемые впечатления. Путешествие начнётся с посещения водопада Намуанг, где можно насладиться тишиной и природой. Затем вы отправитесь в Магический сад Будды, чтобы разгадать тайные знаки.

В завершение экскурсии вас ждут Каменные образования Time Lapse Stones и панорамные виды с пагоды Khao Hua Jook. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике и адаптируется под ваши пожелания
5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🌿 Индивидуальный маршрут
  • 🚙 Комфортное путешествие
  • 🏞 Уникальные природные виды
  • 🕌 Исторические храмы
  • 🗿 Тайные места острова
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день© Сергей
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день© Сергей
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день© Сергей
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Водопад Намуанг
  • Магический сад Будды
  • Каменные образования Time Lapse Stones
  • Красный храм
  • Большой Будда
  • Храм Плай Лаем
  • Пагода Khao Hua Jook

Описание фото-прогулки

  • Водопад Намуанг — прибудем сюда раньше туристических групп, чтобы насладиться тишиной и первозданной природой. По желанию можно подняться выше стандартных маршрутов — к скрытым каскадам.
  • Магический сад Будды — вы узнаете историю его создателя, разгадаете тайные знаки, спрятанные в каменных скульптурах, и почувствуете энергетику этого места.
  • Каменные образования Time Lapse Stones — их происхождение до сих пор остаётся загадкой. Здесь вас ждут потрясающие виды на окрестности.
  • Красный храм — место, где покоится первый турист Самуи. Почему именно он стал частью истории острова — разберёмся на экскурсии.
  • Большой Будда и храм Плай Лаем — священные храмы, в которых можно очистить карму, совершить буддийский ритуал, зажечь благовония и покормить рыб в пруду. Я расскажу, какие смыслы скрываются в образах Будды и как буддизм вплетён в повседневную жизнь тайцев.
  • Пагода Khao Hua Jook — одна из лучших смотровых площадок на Самуи. Отсюда открывается панорамный вид на остров и взлетающие самолёты.

Дополнительно по желанию:

  • Пляж с низко пролетающими самолётами — идеальное место для эффектных кадров.
  • Резорт-музей прикладного искусства — возможность увидеть работы местных мастеров и купить уникальные сувениры.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на внедорожнике Toyota Fortuner.
  • Для посещения храмов необходимо покрывать плечи и колени. Если у вас нет подходящей одежды, на месте можно взять в аренду накидки.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов на Самуи
Провели экскурсии для 567 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
читать дальше

проводил авторские экскурсии лично, но со временем вокруг меня собралась команда надёжных гидов, каждый из которых прошёл личный отбор и разделяет мой подход к путешествиям. Путешествие с нами — это возможность ощутить дух первооткрывателя в локациях, недоступных для массового туризма. Независимо от того, выбираетесь ли вы в приключение по джунглям или на обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям, наш маршрут будет спланирован так, чтобы избежать больших скоплений людей, насколько это возможно. Будем рады помочь с любыми вопросами, связанными с пребыванием в Таиланде, — от трансферов из аэропорта до приобретения недвижимости. До встречи на Самуи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наталья
20 июл 2025
Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
🔥Общее впечатление - таких эмоций я не испытывала никогда, а я достаточно искушенная
экскурсиями туристка, однозначно рекомендую!! Это невероятное приключение, вся поездка прошла на одном дыхании!! Посмотрели такие места, от которых до сих пор мурашки.
🤗Также хочу отдельно поблагодарить Сергея, крайне организованный, ответственный, эмпатичный, эрудированный человек, помимо прочего отличный водитель и фотограф (талантливые люди, талантливы во всем - это все на 100% про Сергея).
🚘 Машина - новая, чистейшая, максимально комфортабельная.

🔥в реальности моя оценка 10 из 5🔥

Юлия
Юлия
12 июл 2025
Благодарны за экскурсию! Все было по индивидуальным запросам))
А
Алексей
4 июл 2025
Если хотите увидеть интересные, но не включенные в официальные туристические маршруты места, и сделать это комфортно и без толп народа вокруг, то вам к Сергею
Алина
Алина
7 мая 2025
Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров.
Сергей забрал нас из нашего отеля в 9 утра (отличное время для начала экскурсии на отдыхе, когда можно успеть спокойно позавтракать, и
выехать не торопясь.
Мы увидели очень красивый Красный храм, Большого Будду, покормили рыб и черепах, поднялись на несколько смотровых площадок, засняли как взлетают самолеты, прогулялись по красивому саду, загадали желание в одном буддийском храме, повесили золотой листочек с пожеланиями в другом, искупались в прекрасном не туристическом водопаде и напоследок заехали еще в один храм, где нам завязали ленточки на удачу! И это я еще не обо всем написала))) Потрясающе много чудесных эмоций за один день. При этом мы не устали и получили удовольствие от этого дня! Фотографии и правда получились просто отличные! Сергею спасибо большое за организацию, прекрасную спокойную езду на чистой хорошей машине, за приятную компанию, за много новых интересных мест, которые мы бы сами не нашли, за отзывчивость и позитив! Было классно, очень рекомендуем!

Входит в следующие категории Самуи

