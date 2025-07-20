Эта индивидуальная экскурсия по Самуи подарит незабываемые впечатления. Путешествие начнётся с посещения водопада Намуанг, где можно насладиться тишиной и природой. Затем вы отправитесь в Магический сад Будды, чтобы разгадать тайные знаки.
В завершение экскурсии вас ждут Каменные образования Time Lapse Stones и панорамные виды с пагоды Khao Hua Jook. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике и адаптируется под ваши пожелания
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌿 Индивидуальный маршрут
- 🚙 Комфортное путешествие
- 🏞 Уникальные природные виды
- 🕌 Исторические храмы
- 🗿 Тайные места острова
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Водопад Намуанг
- Магический сад Будды
- Каменные образования Time Lapse Stones
- Красный храм
- Большой Будда
- Храм Плай Лаем
- Пагода Khao Hua Jook
Описание фото-прогулки
- Водопад Намуанг — прибудем сюда раньше туристических групп, чтобы насладиться тишиной и первозданной природой. По желанию можно подняться выше стандартных маршрутов — к скрытым каскадам.
- Магический сад Будды — вы узнаете историю его создателя, разгадаете тайные знаки, спрятанные в каменных скульптурах, и почувствуете энергетику этого места.
- Каменные образования Time Lapse Stones — их происхождение до сих пор остаётся загадкой. Здесь вас ждут потрясающие виды на окрестности.
- Красный храм — место, где покоится первый турист Самуи. Почему именно он стал частью истории острова — разберёмся на экскурсии.
- Большой Будда и храм Плай Лаем — священные храмы, в которых можно очистить карму, совершить буддийский ритуал, зажечь благовония и покормить рыб в пруду. Я расскажу, какие смыслы скрываются в образах Будды и как буддизм вплетён в повседневную жизнь тайцев.
- Пагода Khao Hua Jook — одна из лучших смотровых площадок на Самуи. Отсюда открывается панорамный вид на остров и взлетающие самолёты.
Дополнительно по желанию:
- Пляж с низко пролетающими самолётами — идеальное место для эффектных кадров.
- Резорт-музей прикладного искусства — возможность увидеть работы местных мастеров и купить уникальные сувениры.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожнике Toyota Fortuner.
- Для посещения храмов необходимо покрывать плечи и колени. Если у вас нет подходящей одежды, на месте можно взять в аренду накидки.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваша команда гидов на Самуи
Провели экскурсии для 567 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 июл 2025
Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
🔥Общее впечатление - таких эмоций я не испытывала никогда, а я достаточно искушенная
Юлия
12 июл 2025
Благодарны за экскурсию! Все было по индивидуальным запросам))
А
Алексей
4 июл 2025
Если хотите увидеть интересные, но не включенные в официальные туристические маршруты места, и сделать это комфортно и без толп народа вокруг, то вам к Сергею
Алина
7 мая 2025
Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров.
Сергей забрал нас из нашего отеля в 9 утра (отличное время для начала экскурсии на отдыхе, когда можно успеть спокойно позавтракать, и
