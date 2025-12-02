Описание экскурсииГлавная изюминка приключения — полное погружение в природу и… секретность! Авторский маршрут продуман так, чтобы вы без туристической суеты оценили первозданную красоту острова и ощутили азарт первооткрывателя. По пути вы встретите сказочные дикие водопады, которых нет на карте, огромного Будду, созерцающего Самуи с высоты, а на склоне дня выйдете к месту, будто созданному для атмосферных закатов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Два скрытых водопада (без других туристов) самая высокая точка Самуи и храмовый комплекс Большого Будды на вершине
- Закат на выбор в горах диком месте в джунглях либо в ресторане в горах
Что включено
- * В стоимость включен трансфер, вода, фрукты и снэки/n* Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Что не входит в цену
- В случае если встреча заката будет в ресторане - расходы на ужин в случае не включены
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самуи
Завершение: Место окончания в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выезжаем ежедневно в 13 часов чтобы успеть на закат. По желанию время можно подстроить под вас.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
