1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Рай в Сиамском заливе
Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое - на автомобильной обзорной экскурсии
«За время экскурсии мы объедем большую часть острова: за это время вы много раз восхититесь его необыкновенными природными красотами»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
Пройти неизведанными тропами, открыть затерянные водопады и встретить закат под чилаут сет
Начало: В вашем отеле на Самуи
«Я же постарался создать программу, в которой самое важное — это атмосфера и чувство связи с дикой природой, которой так богат райский Самуи»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Наш маршрут пройдет по самым впечатляющим природным уголкам острова»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Снорклинг, каякинг, нетронутая природа и чудесный пляж»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
«Скала Бабушка и Дедушка — природный памятник, ставший популярным благодаря сходству с мужским и женским половыми органами»
11 июня в 11:00
16 июня в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Приготовьтесь провести день, занимаясь снорклингом, пробуя традиционные блюда местной кухни и наслаждаясь сказочной природой Таиланда»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$68 за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
День на Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: от места проживания
«Водопад Ванг Сатхонг, скрытый в джунглях»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$193 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Помимо созерцания, природа Анг Тонга располагает к знакомству с подводным миром»
Расписание: Ежедневно с англогидом.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Первой остановкой вашего увлекательного путешествия будет посещение легендарного памятника, созданного самой природой – камни “Бабушка и Дедушка”»
Расписание: Англогид.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Остров Мае Ко когда-то был грозным вулканом»
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
Начало: В районе Lipa Noi
«Эта поездка — отличный способ расслабиться и побыть в гармонии с природой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$49 за человека
Билеты
5 часов
Парадайз парк на Самуи
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 529.81฿ за билет
Мини-группа
7 часов
Морская рыбалка на Самуи
Начало: Ресепция Вашего отеля
«На борту лодки вы найдете все снасти для удачной рыбалки: спиннинги, удочки, свежую наживку и воблеры»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 112.59฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Обзорная экскурсия по Самуи Замечательно провели время на экскурсии, мы первый раз на Самуи и было очень интересно познакомиться с его
- ТТатьяна4 июня 2024Сегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетело незаметно. Мы посмотрели основные
- ННаталья28 мая 2024Сегодня были на экскурсии «Рай в Сиамском заливе» - очень понравилось! Денис - замечательный рассказчик, мы узнали много фактов как о
- ААнна22 мая 2024Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
- ООлег19 мая 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ДДенис5 мая 2024Денис! Спасибо тебе огромное за потрясающее время проведенное все вместе и за интереснейшую экскурсию, помощь в деталях!!! это было незабываемо🙏будем скучать. .
- ЮЮлия21 апреля 2024Поездка организована на высшем уровне. Каждый этап был прекрасно спланирован и оставил только положительные впечатления. Особенно впечатлили забавные свинки. Было правда очень солнечно. Рекомендую брать с собой крем от загара.
- ППавел26 марта 2024Отлично провел время. Спасибо Сергею. Организовано все четко. На каждом этапе все ясно и понятно. Дружелюбная команда. Рекомендую! Снорклинг очень понравился была хорошая прозрачность воды и много рыб))
- ТТатьяна24 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь часов пролетели очень быстро.
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Природа и пейзажи»
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