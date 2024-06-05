1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
Пройти неизведанными тропами, открыть затерянные водопады и встретить закат под чилаут сет
Начало: В вашем отеле на Самуи
«А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
«А в конце вас ждёт сказочный закат и ужин в кафе с красивым видом»
11 июня в 11:00
16 июня в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
День на Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: от места проживания
«Отведаем лучший Том Ям на острове и завершим день красочным закатом на побережье»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Обзорная экскурсия по Самуи Замечательно провели время на экскурсии, мы первый раз на Самуи и было очень интересно познакомиться с его
- ААнна22 мая 2024Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
- ООлег19 мая 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
- ТТатьяна24 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь часов пролетели очень быстро.
- ННина24 марта 2024Очень круто)
- ТТимур20 марта 2024Прекрасный день, легкий и приятный в компании Алимы и Андрея! Время пролетело просто незаметно. В маршруте есть шикарная "вишенка на торте"!! Алима и Андрей, спасибо! Рекомендуем к посещению!
- ЕЕлена18 марта 2024Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
- ООлег15 марта 2024Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный. Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Вечерние»
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