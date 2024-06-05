Вечерние экскурсии Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» на Самуи, цены от $193. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
Пройти неизведанными тропами, открыть затерянные водопады и встретить закат под чилаут сет
Начало: В вашем отеле на Самуи
«А вечером вы выйдете к одной из самых красивых и высоких точек острова, где в сопровождении чилаут сета встретите завораживающий закат»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Самуи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
«А в конце вас ждёт сказочный закат и ужин в кафе с красивым видом»
11 июня в 11:00
16 июня в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
День на Самуи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Популярное предложение
День на Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: от места проживания
«Отведаем лучший Том Ям на острове и завершим день красочным закатом на побережье»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Обзорная экскурсия по Самуи Замечательно провели время на экскурсии, мы первый раз на Самуи и было очень интересно познакомиться с его
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    достопримечательностями. Экскурсия построена грамотно, очень интересно! Семь часов пролетели на одном дыхании! Приятно удивила искренняя забота о гостях. Джунгли, храмы, сад и конечно же встреча заката- просто феерия!!! Рекомендуем!! Алима и Андрей огромное вам СПАСИБО!!!

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    День на Самуи
    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
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    мир острова Самуи. Много локаций: храмы, видовые и смотровые площадки. Море эмоций и фотографий! Обряд с монахом - вишенка на торте). Сам монах - улыбчивый и располагающий к себе человек. Суп Том Ям, который кушали в обед, фантастически вкусный! В общем, экскурсия классная: с комфортом, а главное - с новыми знаниями!

    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    День на Самуи
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь часов пролетели очень быстро.
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    Алима очень добродушная, отзывчивая, сразу мы почувствовали себя как-будто давно друг друга знаем. Мы останавливались в разных красивых местах, чтобы немного перекусить и отдохнуть от жары. Сам маршрут экскурсии достаточно интересен. Алима нас во время экскурсии снимала, а потом прислала фотки и маленькое видео. Мелочь, но очень приятно. В конце мы заехали в ресторанчик, где встречали закат. Советую. Не пожалеете.

    Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь
  • Н
    Нина
    24 марта 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень круто)
  • Т
    Тимур
    20 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Прекрасный день, легкий и приятный в компании Алимы и Андрея! Время пролетело просто незаметно. В маршруте есть шикарная "вишенка на торте"!! Алима и Андрей, спасибо! Рекомендуем к посещению!
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
    Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящийПотрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий
  • О
    Олег
    15 марта 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный. Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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