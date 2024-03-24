Н Нина Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Очень круто)

Е Елена Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!

О Олег Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный. Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.

Е Елена Джип-сафари: весь Самуи за один день Очень понравилось!

Т Татьяна Джип-сафари: весь Самуи за один день Хорошая организация

М Михаил Джип-сафари: весь Самуи за один день Гид супер, весёлый и много шутил. Так же много рассказывал. Вот только всё на английском языке, а я его не понимаю.

E Elena Обзорный тур по Самуи на современных джипах Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻