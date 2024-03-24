Покататься на джипах на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» на Самуи, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
Пройти неизведанными тропами, открыть затерянные водопады и встретить закат под чилаут сет
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
13 отзывов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Джип-сафари на Самуи — не только захватывающее приключение, но и лучший способ осмотреть ключевые места острова за один день»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Самый простой и удобный способ побывать во всех значимых местах острова Самуи в течение одного дня – это обзорная экскурсия джип-сафари на современных джипах»
Расписание: Англогид.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
  2. Джип-сафари: весь Самуи за один день
  3. Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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