1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
Пройти неизведанными тропами, открыть затерянные водопады и встретить закат под чилаут сет
Начало: В вашем отеле на Самуи
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Джип-сафари на Самуи — не только захватывающее приключение, но и лучший способ осмотреть ключевые места острова за один день»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Мини-группа
8 часов
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Самый простой и удобный способ побывать во всех значимых местах острова Самуи в течение одного дня – это обзорная экскурсия джип-сафари на современных джипах»
Расписание: Англогид.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина24 марта 2024Очень круто)
- ЕЕлена18 марта 2024Потрясающие впечатления, посещение не туристических мест, неимоверной красоты места куда сам никогда не доберешься. Сергей настоящий исследователь, влюбленный в свое дело! И сможет подстроиться под любые ваши желания. Мы Получили массу позитива!
- ООлег15 марта 2024Прекрасная экскурсия от Сергея. Предварительно списались, Сергей учел все наши пожелания за ту же стоимость. Приветливый, тактичный. Мы посетили 2 водопада в джунглях Самуи и заброшенный пляж. Нигде вообще не было туристов. Остались очень довольны.
- ЕЕлена24 июня 2023Очень понравилось!
- ТТатьяна24 июня 2023Хорошая организация
- ММихаил19 июня 2023Гид супер, весёлый и много шутил. Так же много рассказывал. Вот только всё на английском языке, а я его не понимаю.
- EElena10 февраля 2023Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻
- BBaclanow2 октября 2022Понравилось всё. Нереально красиво. Гид Артём просто молодец. Всё было замечательно✨😍
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Джиппинг»
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