Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Полуостров Кап Бон — один из мысов, который делают ландшафт побережья Туниса неповторимо живописным и привлекательным. Именно это земля еще со времен финикийского владычества обладала своими плодородными свойствами. Это путешествие для любителей восхищаться природной красотой и радющими глаз пейзажами.

Начинаем мы путешествие с отъездом из города Хаммамет и останавливаемся в городе Набёль, столице гончарного искусства и керамического мастерства. Вы посетите мастерскую Kerkeni, где Вы сможете воочию ознакомиться с технологией творения глиняных шедевров, здесь Вы также сможете купить изделия и сувениры 🎁 из керамики по самым низким ценам.

После Набёля в Ваш путь продолжается — Вы проедите маленькие городки и самобытные деревушки полуострова по дороге, вдоль которой раскинулись гладкие озера с розовыми фламинго.

Византийская крепость Келибия, датируемая 6 в. н. э., которая когда-то служила охранным пунктом для города, находится на самой высокой точке Кап Бона, откуда виден остров 🏝️ Сицилия, а ведь до него всего 54 км по морю, и археологи утверждают, что тысячи лет тому назад Кап Бон и Сицилия были единым материком до того, как уровень воды в Средиземном море 🌊 поднялся.

Историческая часть путешествия по полуострову представлена развалинами финикийского поселения Керкуан. Это одна из новейших раскопок древности на территории Туниса, которые были обнаружены случайно во время спутниковой фотосъемки в 1952 году. Этот город 🏙️ дает полную картину градостроительства финикийцев. Также немного ранее был открыт некрополь, открытие которого держалось в секрете, где были обнаружены деревянные саркофагами.

Легкая пауза в середине пути — обед в ресторане на берегу моря, где Вы можете пообедать по меню, в котором включены ассортимент блюд из рыбы и морепродуктов или выбрать туристический обед с тунцом на гриле.

Далее вы заезжаете в античные гроты Эль Хауария — пещеры из разноцветного песчанника, который добывался рабами для строительства Римского Карфагена.

По живописной дороге с ветряными мельницами, оливковыми плантациями и бесконечными полями с краснозёмом, очертив полуостров, Вы держите путь на Хаммамет, где Вы отстановитесь в замке Bouargoub для дегустации тунисских вин. Здесь вы сможете не только попробовать вина из тунисских погребов, среди которых и редкие сорта сладких вин, но и приобрести понравившие вам.