Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

  1. Тунис
  2. Хаммамет
  3. Экскурсии

Кап Бон — жемчужина Тунисского плодородия

Гид S.
Гид S. – Гид из Хаммамета
Кап Бон — жемчужина Тунисского плодородия
Задать вопрос
Кап Бон — жемчужина Тунисского плодородия
Кап Бон — жемчужина Тунисского плодородия
Полуостров Кап Бон — один из мысов, который делают ландшафт побережья Туниса неповторимо живописным и привлекательным. Именно это земля еще со времен финикийского владычества обладала своими плодородными свойствами. Это путешествие для любителей восхищаться природной красотой и радющими глаз пейзажами.
Начинаем мы путешествие с отъездом из города Хаммамет и останавливаемся в городе Набёль, столице гончарного искусства и керамического мастерства. Вы посетите мастерскую Kerkeni, где Вы сможете воочию ознакомиться с технологией творения глиняных шедевров, здесь Вы также сможете купить изделия и сувениры 🎁 из керамики по самым низким ценам.
После Набёля в Ваш путь продолжается — Вы проедите маленькие городки и самобытные деревушки полуострова по дороге, вдоль которой раскинулись гладкие озера с розовыми фламинго.
Византийская крепость Келибия, датируемая 6 в. н. э., которая когда-то служила охранным пунктом для города, находится на самой высокой точке Кап Бона, откуда виден остров 🏝️ Сицилия, а ведь до него всего 54 км по морю, и археологи утверждают, что тысячи лет тому назад Кап Бон и Сицилия были единым материком до того, как уровень воды в Средиземном море 🌊 поднялся.
Историческая часть путешествия по полуострову представлена развалинами финикийского поселения Керкуан. Это одна из новейших раскопок древности на территории Туниса, которые были обнаружены случайно во время спутниковой фотосъемки в 1952 году. Этот город 🏙️ дает полную картину градостроительства финикийцев. Также немного ранее был открыт некрополь, открытие которого держалось в секрете, где были обнаружены деревянные саркофагами.
Легкая пауза в середине пути — обед в ресторане на берегу моря, где Вы можете пообедать по меню, в котором включены ассортимент блюд из рыбы и морепродуктов или выбрать туристический обед с тунцом на гриле.
Далее вы заезжаете в античные гроты Эль Хауария — пещеры из разноцветного песчанника, который добывался рабами для строительства Римского Карфагена.
По живописной дороге с ветряными мельницами, оливковыми плантациями и бесконечными полями с краснозёмом, очертив полуостров, Вы держите путь на Хаммамет, где Вы отстановитесь в замке Bouargoub для дегустации тунисских вин. Здесь вы сможете не только попробовать вина из тунисских погребов, среди которых и редкие сорта сладких вин, но и приобрести понравившие вам.
Начало и место завершения
🚩 Hammamet
Кап Бон — жемчужина Тунисского плодородия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Тунис-Карфаген для круизных лайнеров
$279
3 часа
Тунис-Карфаген для круизных лайнеров
Бизерта — уголок Российской Истории
$208
6 часов
Бизерта — уголок Российской Истории

Еще несколько необычных экскурсий в Хаммамете

Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо
$98.49
6 часов
Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид — музей Бардо
1 отзыв
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
390
7 часов
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Прикоснуться к наследию античности на экскурсии по достопримечательностям Эль Джема
Мыс Бон — плодородие и история
$105
8 часов
Мыс Бон — плодородие и история
Для круизных лайнеров! Карфаген — Сиди-бу-Саид
$79
4 часа
Для круизных лайнеров! Карфаген — Сиди-бу-Саид
Хаммамет — история и современность
$79
3 часа
Хаммамет — история и современность
Дугга — великолепие древнеримского города
$105
7 часов
Дугга — великолепие древнеримского города