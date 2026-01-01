Индивидуальная
до 4 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре
16 фев в 06:00
17 фев в 06:00
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Большое путешествие по Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
22 янв в 07:30
23 янв в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
16 фев в 00:00
17 фев в 00:00
$150 за всё до 5 чел.
