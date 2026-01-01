Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Тунисе на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов 34 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис Погрузитесь в атмосферу древнего Карфагена, исследуйте живописные улочки Сиди-Бу-Саид и откройте для себя сердце Туниса. История и культура в одном туре $321 за всё до 4 чел. На машине 12 часов 16 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Большое путешествие по Тунису Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис $440 за всё до 2 чел. На машине Трансфер из аэропорта 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Трансфер из аэропорта Туниса После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером Начало: В аэропорту $150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Туниса

