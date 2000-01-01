Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, круги/нарукавники для детей, головной убор, солнцезащитный крем и очки, деньги на личные расходы.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Новый современный аквапарк со свободным выходом к морю расположен на территории отеля Eftalia Island Resort 5* в поселке Тюрклер. На территории аквапарка 18 взрослых горок и множество развлечений для самых маленьких, включая бассейны с городком из горок.
Вас ждет анимационная программа, работа диджея, бар с напитками все включено (пиво, вино белое и красное, кола, фанта, спрайт, кофе, чай, вода) без ограничения в течение дня, обед шведский стол, сладости (торты, кексы, мороженое).
Всем гостям предоставляются бесплатный сейф и кабинки для одежды.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Входные билеты в аквапарк. Обед (шведский стол). Напитки безалкогольные
- А также вино и пиво
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:50Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Аланье
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании