Новый современный аквапарк со свободным выходом к морю расположен на территории отеля Eftalia Island Resort 5* в поселке Тюрклер. На территории аквапарка 18 взрослых горок и множество развлечений для самых маленьких, включая бассейны с городком из горок.

Вас ждет анимационная программа, работа диджея, бар с напитками все включено (пиво, вино белое и красное, кола, фанта, спрайт, кофе, чай, вода) без ограничения в течение дня, обед шведский стол, сладости (торты, кексы, мороженое).

Всем гостям предоставляются бесплатный сейф и кабинки для одежды.