Аквапарк Eftalia Island Resort 5

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, круги/нарукавники для детей, головной убор, солнцезащитный крем и очки, деньги на личные расходы.
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Новый современный аквапарк со свободным выходом к морю расположен на территории отеля Eftalia Island Resort 5* в поселке Тюрклер. На территории аквапарка 18 взрослых горок и множество развлечений для самых маленьких, включая бассейны с городком из горок.

Вас ждет анимационная программа, работа диджея, бар с напитками все включено (пиво, вино белое и красное, кола, фанта, спрайт, кофе, чай, вода) без ограничения в течение дня, обед шведский стол, сладости (торты, кексы, мороженое).

Всем гостям предоставляются бесплатный сейф и кабинки для одежды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Входные билеты в аквапарк. Обед (шведский стол). Напитки безалкогольные
  • А также вино и пиво
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:50
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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