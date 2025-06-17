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The Land Of Legends в Анталии из Аланьи

Необычная экскурсия на автобусе в The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
Всплеск эмоций, адреналина и позитива — так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends.

Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
3.8
8 отзывов
The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
The Land Of Legends в Анталии из Аланьи

Описание экскурсии

The Land Of Legends в Анталии из Аланьи The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей. В пределах тематического парка The Land Of Legends в Анталии вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Сиде, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends и наслаждаться часами веселья! Что вас ждет в Парке приключений; Water Mania – Водная мания Hyper Coster Coaster – Гипер горки Typhon Coster Coaster – Тайфун горки Galeon – Галеон Sky Fighter – Небесный истребитель Family Coaster – Семейные качели Finger Coaster – Виртуальные горки Tagada – Тагада Power Fall – Мощное падение Up Town Loop – Спираль вверх-вниз Twister – Твистер Hurricane – Ураган Family Swing – Семейная качеля Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре Round The World – По всему миру Flying Carpet – Летящий-ковер Sky Walker – Скайуолкер Toddler – Для малышей 5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка Street Games – Уличные игры Аквапарк (Аквапарк) Что вас ждет в Аквапарке; Шоу дельфинов Встреча с дельфином Дельфин индивидуальный Mythical journey – Мифическое путешествие Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки Penguin up close – Пингвин в близи Windstream – Ветровой поток Challenger – Бросающий вызов Deep dive – Глубокое погружение Space Rocket – Космическая ракета Family floats – Семейные поплавки Magicone – Магикон Tower fall – Падение башни Sea Voyager – Морской путешественник Abyss – Бездно Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны Activity pool –Бассейн активности Infinity pool – Пейзажный бассейн Wild river – Дикая река Float rider – Поплавковый гонщик Jakuzi – Джакузи Dolphin up close – Дельфин вблизи Spray action – Распыляющее действие Aqua tower – Аква башня Kids play – Детские игры Тайная Лагуна Жду вас в Secret Lagoon; Rocking waters – Качающиеся воды Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ My dive – Мое погружение Turbolance – Турболанс Aqua play – Аква-игра Lazy floats – Ленивые поплавки Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром Challenger – Бросающий вызов Starship – Звездолет Rafting rapids – Рафтинг-пороги Spray action – Распыляющее действие Abyss – Бездна Маша и Медведь Другие Варианты В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения. Важная информация:
  • Обед и напитки не входят в стоимость экскурсии.
  • Сейф за дополнительную плату (по желанию, 10 TL).
  • Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию).
  • Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно указать возраст 4-12 лет и оплатить заказ. v.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Входной билет в The Land of Legends Theme Park
  • Все горки и бассейны
  • Дельфин шоу
  • 5Д кино
  • Серфинг
  • Typhoon Coaster - один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды.
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки и во время экскурсии
  • Обед
  • Другие аттракционы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обед и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Сейф за дополнительную плату (по желанию, 10 TL)
  • Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)
  • Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно указать возраст 4-12 лет и оплатить заказ. v
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
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2
Т
Трансфер был вовремя, ехали от отеля часа 2,5 так как заезжали еще в другие отели забрать людей. По приезду нам выдали браслеты-пропуска. Парк действительно очень большой, красивые локации для фото
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и развлечения есть как для совсем малышей и также для взрослых. Горки, водные аттракционы, 5д кино, бассейн,"горная река", семейные спуски на больших плюшках, за время нашего отдыха посетили много всего. Очереди есть, но не сказать что везде они большие. На одну водную горку "черепаха" правда пришлось простоять около 30 минут, но оно того стоило. С едой туда не пускают, проверяют при входе. поэтому лучше взять денег и купить там, но и цены соответственно там выше. Обратно выехали вовремя.

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Н
Со стороны фирмы все обязательства были выполнены,все отлично,все вовремя,но в парке были проблемы с электричеством и не успели на все аттракционы
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Д
Парк великолепный, но учтите, что экскурсия начинается гораздо позже! Время, указанное в билете - время когда вас забирают из отеля! По факту, приехали в 11 и всего лишь до 16.00
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покатались!
Без «Фастрек» даже не суйтесь, очереди огромные, за фасттрек отдадите 47 долларов на человека + камера хранения вещей 400 лир. Снимать с гоупро можно, но только если крепеж на груди!!! Только на груди! Будьте внимательны. Требования к горкам одинаковые+-. Если вы весите меньше 130 пройдете везде. С ростом 2м+ будут проблемы.

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Н
Для деток будет интересно. Для взрослых неимоверные очереди. А когда на улице жарко и на водную горку ты стоишь час, то желание отпадает. Организована экскурсия хорошо. По времени все без задержек.
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А
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Н
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