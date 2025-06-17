Всплеск эмоций, адреналина и позитива — так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends.
Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
Описание экскурсииThe Land Of Legends в Анталии из Аланьи The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей. В пределах тематического парка The Land Of Legends в Анталии вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Сиде, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends и наслаждаться часами веселья! Что вас ждет в Парке приключений; Water Mania – Водная мания Hyper Coster Coaster – Гипер горки Typhon Coster Coaster – Тайфун горки Galeon – Галеон Sky Fighter – Небесный истребитель Family Coaster – Семейные качели Finger Coaster – Виртуальные горки Tagada – Тагада Power Fall – Мощное падение Up Town Loop – Спираль вверх-вниз Twister – Твистер Hurricane – Ураган Family Swing – Семейная качеля Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре Round The World – По всему миру Flying Carpet – Летящий-ковер Sky Walker – Скайуолкер Toddler – Для малышей 5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка Street Games – Уличные игры Аквапарк (Аквапарк) Что вас ждет в Аквапарке; Шоу дельфинов Встреча с дельфином Дельфин индивидуальный Mythical journey – Мифическое путешествие Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки Penguin up close – Пингвин в близи Windstream – Ветровой поток Challenger – Бросающий вызов Deep dive – Глубокое погружение Space Rocket – Космическая ракета Family floats – Семейные поплавки Magicone – Магикон Tower fall – Падение башни Sea Voyager – Морской путешественник Abyss – Бездно Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны Activity pool –Бассейн активности Infinity pool – Пейзажный бассейн Wild river – Дикая река Float rider – Поплавковый гонщик Jakuzi – Джакузи Dolphin up close – Дельфин вблизи Spray action – Распыляющее действие Aqua tower – Аква башня Kids play – Детские игры Тайная Лагуна Жду вас в Secret Lagoon; Rocking waters – Качающиеся воды Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ My dive – Мое погружение Turbolance – Турболанс Aqua play – Аква-игра Lazy floats – Ленивые поплавки Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром Challenger – Бросающий вызов Starship – Звездолет Rafting rapids – Рафтинг-пороги Spray action – Распыляющее действие Abyss – Бездна Маша и Медведь Другие Варианты В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения. Важная информация:
- Обед и напитки не входят в стоимость экскурсии.
- Сейф за дополнительную плату (по желанию, 10 TL).
- Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию).
- Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно указать возраст 4-12 лет и оплатить заказ. v.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Входной билет в The Land of Legends Theme Park
- Все горки и бассейны
- Дельфин шоу
- 5Д кино
- Серфинг
- Typhoon Coaster - один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды.
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки и во время экскурсии
- Обед
- Другие аттракционы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обед и напитки не входят в стоимость экскурсии
- Сейф за дополнительную плату (по желанию, 10 TL)
- Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)
- Детям до 3 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно указать возраст 4-12 лет и оплатить заказ. v
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Трансфер был вовремя, ехали от отеля часа 2,5 так как заезжали еще в другие отели забрать людей. По приезду нам выдали браслеты-пропуска. Парк действительно очень большой, красивые локации для фото
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Н
Со стороны фирмы все обязательства были выполнены,все отлично,все вовремя,но в парке были проблемы с электричеством и не успели на все аттракционы
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Д
Парк великолепный, но учтите, что экскурсия начинается гораздо позже! Время, указанное в билете - время когда вас забирают из отеля! По факту, приехали в 11 и всего лишь до 16.00
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Н
Для деток будет интересно. Для взрослых неимоверные очереди. А когда на улице жарко и на водную горку ты стоишь час, то желание отпадает. Организована экскурсия хорошо. По времени все без задержек.
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А
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Н
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