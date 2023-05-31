Всплеск эмоций, адреналина и позитива — так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends.
Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
Ближайшие даты:
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Описание
The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.
В пределах тематического парка The Land Of Legends в Анталии вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Сиде, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends и наслаждаться часами веселья!
Что вас ждет в Парке приключений;
Water Mania – Водная мания
Hyper Coster Coaster – Гипер горки
Typhon Coster Coaster – Тайфун горки
Galeon – Галеон
Sky Fighter – Небесный истребитель
Family Coaster – Семейные качели
Finger Coaster – Виртуальные горки
Tagada – Тагада
Power Fall – Мощное падение
Up Town Loop – Спираль вверх-вниз
Twister – Твистер
Hurricane – Ураган
Family Swing – Семейная качеля
Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре
Round The World – По всему миру
Flying Carpet – Летящий-ковер
Sky Walker – Скайуолкер
Toddler – Для малышей:
- 5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка.
- Street Games – Уличные игры.
- Аквапарк (Аквапарк).
- Что вас ждет в Аквапарке;
- Шоу дельфинов.
- Встреча с дельфином.
- Дельфин индивидуальный.
- Mythical journey – Мифическое путешествие.
- Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки.
- Penguin up close – Пингвин в близи.
- Windstream – Ветровой поток.
- Challenger – Бросающий вызов.
- Deep dive – Глубокое погружение.
- Space Rocket – Космическая ракета.
- Family floats – Семейные поплавки.
- Magicone – Магикон.
- Tower fall – Падение башни.
- Sea Voyager – Морской путешественник.
- Abyss – Бездно.
- Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны.
- Activity pool –Бассейн активности.
- Infinity pool – Пейзажный бассейн.
- Wild river – Дикая река.
- Float rider – Поплавковый гонщик.
- Jakuzi – Джакузи.
- Dolphin up close – Дельфин вблизи.
- Spray action – Распыляющее действие.
- Aqua tower – Аква башня.
- Kids play – Детские игры.
- Тайная Лагуна.
- Жду вас в Secret Lagoon;
- Rocking waters – Качающиеся воды.
- Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ.
- My dive – Мое погружение.
- Turbolance – Турболанс.
- Aqua play – Аква-игра.
- Lazy floats – Ленивые поплавки.
- Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром.
- Challenger – Бросающий вызов.
- Starship – Звездолет.
- Rafting rapids – Рафтинг-пороги.
- Spray action – Распыляющее действие.
- Abyss – Бездна.
- Маша и Медведь.
- Другие Варианты.
- В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Услуги гида
- Входной билет в The Land of Legends Theme Park
- Все горки и бассейны
- Дельфин шоу
- 5Д кино
- Серфинг
- Typhoon Coaster – один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды
- Что не входит
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки и во время экскурсии
- Обед
- Другие аттракционы оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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