The Land Of Legends в Анталии из Аланьи

The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.

В пределах тематического парка The Land Of Legends в Анталии вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Сиде, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends и наслаждаться часами веселья!

Что вас ждет в Парке приключений;

Water Mania – Водная мания

Hyper Coster Coaster – Гипер горки

Typhon Coster Coaster – Тайфун горки

Galeon – Галеон

Sky Fighter – Небесный истребитель

Family Coaster – Семейные качели

Finger Coaster – Виртуальные горки

Tagada – Тагада

Power Fall – Мощное падение

Up Town Loop – Спираль вверх-вниз

Twister – Твистер

Hurricane – Ураган

Family Swing – Семейная качеля

Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре

Round The World – По всему миру

Flying Carpet – Летящий-ковер

Sky Walker – Скайуолкер

Toddler – Для малышей: