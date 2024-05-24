А Ангелина Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)

Н Наталья Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.

М Мария Семейное комбо: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопарк Это была самая классная экскурсия, водные пистолеты сделали эту поездку незабываемой, так мы не ржали давно, сменная одежда комплекта три как минимум))) драйв и азарт

И Игорь Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.