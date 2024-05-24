1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Экскурсия в The Land Of Legends из Аланьи: семейное приключение
Погрузитесь в мир веселья и адреналина в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
«Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $95 за человека
Групповая
5 часов
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«На территории находится отель стилизованный под дворец, уникальный парк аттракционов с бассейнами и водными горками, кафе и ресторанами, а также собственной Shopping Avenue»
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
7 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Ежедневно в 08:50
$35 за человека
Групповая
9 часов
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
«Новый современный аквапарк со свободным выходом к морю расположен на территории отеля Eftalia Island Resort 5* в поселке Тюрклер»
Расписание: Ежедневно в 08:50
$55 за человека
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина24 мая 2024Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
- ННаталья20 мая 2024Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
- ММария27 октября 2023Семейное комбо: Зеленый каньон, водные развлечения и зоопаркЭто была самая классная экскурсия, водные пистолеты сделали эту поездку незабываемой, так мы не ржали давно, сменная одежда комплекта три как минимум))) драйв и азарт
- ИИгорь13 октября 2023Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.
- ТТатьяна2 сентября 2023Очень понравилось данное шоу, были впервые. Водитель чудесный человек! Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Развлечения»
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