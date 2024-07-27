7 часов
Групповая
Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
Быстро и с комфортом добраться до одного из самых популярных парков развлечений Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
28 июл в 17:00
€15 за человека
9 часов
Групповая
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
«Новый современный аквапарк со свободным выходом к морю расположен на территории отеля Eftalia Island Resort 5* в поселке Тюрклер»
Расписание: Ежедневно в 08:50
$55 за человека
скидка
23%
7 часов
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
30 июл в 17:00
35€27 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Парки аттракционов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2024
Сейчас в Аланье в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 55 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «Парки аттракционов», 2 ⭐ отзыва, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь