Билеты в парки аттракционов и развлечений Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Аланье, цены от €15, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
На машине
2 отзыва
7 часов
Групповая
Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
Быстро и с комфортом добраться до одного из самых популярных парков развлечений Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
28 июл в 17:00
15 за человека
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
9 часов
Групповая
Аквапарк Eftalia Island Resort 5
«Новый современный аквапарк со свободным выходом к морю расположен на территории отеля Eftalia Island Resort 5* в поселке Тюрклер»
Расписание: Ежедневно в 08:50
$55 за человека
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
На автобусе
скидка
23%
7 часов
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
30 июл в 17:00
3527 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
  2. Аквапарк Eftalia Island Resort 5
  3. Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Набережная
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2024
Сейчас в Аланье в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 55 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «Парки аттракционов», 2 ⭐ отзыва, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам