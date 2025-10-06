Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наше путешествие начинается в живописной долине Дим, где шум города постепенно уступает место величественной тишине гор.



По дороге к деревенскому источнику воды мы проезжаем через захватывающие горные пейзажи и гигантский каньон — здесь природа говорит сама за себя.

Описание экскурсии Живописное путешествие Наше путешествие начинается в живописной долине Дим, где шум города постепенно уступает место величественной тишине гор. По дороге к деревенскому источнику воды мы проезжаем через захватывающие горные пейзажи и гигантский каньон — здесь природа говорит сама за себя. После небольшой остановки у деревенской мечети, где можно сделать яркие фотографии, мы направляемся в уютный ресторан, утопающий в зелени. Здесь вас ждёт вкусный обед, а желающие могут освежиться в бассейне до или после трапезы. Аутентичная Турция Далее нас ждёт неспешная прогулка по аутентичной деревне. Мы посетим настоящий деревенский дом с историей в 200 лет — это путешествие в прошлое, где всё дышит традициями и простотой. После этого будет 45-минутная пауза у прохладного ручья — время искупаться и насладиться природой. После экскурсии начнётся обратный путь по вершинам долины реки Дим. По дороге сделаем финальную фото-остановку на скале с панорамным видом, а уже через час вернёмся в центр Алании, откуда вас развезут по отелям. Этот тур — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящую, нетуристическую Турцию и отдохнуть душой в гармонии с природой.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Долина Дим

Деревенская мечеть

Деревенский аутентичный турецкий дом Что включено Трансфер

Услуги гида

Обед Что не входит в цену Напитки

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Понедельник и пятница в 8:30 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.