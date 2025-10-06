Наше путешествие начинается в живописной долине Дим, где шум города постепенно уступает место величественной тишине гор.
По дороге к деревенскому источнику воды мы проезжаем через захватывающие горные пейзажи и гигантский каньон — здесь природа говорит сама за себя.
По дороге к деревенскому источнику воды мы проезжаем через захватывающие горные пейзажи и гигантский каньон — здесь природа говорит сама за себя.
Описание экскурсииЖивописное путешествие Наше путешествие начинается в живописной долине Дим, где шум города постепенно уступает место величественной тишине гор. По дороге к деревенскому источнику воды мы проезжаем через захватывающие горные пейзажи и гигантский каньон — здесь природа говорит сама за себя. После небольшой остановки у деревенской мечети, где можно сделать яркие фотографии, мы направляемся в уютный ресторан, утопающий в зелени. Здесь вас ждёт вкусный обед, а желающие могут освежиться в бассейне до или после трапезы. Аутентичная Турция Далее нас ждёт неспешная прогулка по аутентичной деревне. Мы посетим настоящий деревенский дом с историей в 200 лет — это путешествие в прошлое, где всё дышит традициями и простотой. После этого будет 45-минутная пауза у прохладного ручья — время искупаться и насладиться природой. После экскурсии начнётся обратный путь по вершинам долины реки Дим. По дороге сделаем финальную фото-остановку на скале с панорамным видом, а уже через час вернёмся в центр Алании, откуда вас развезут по отелям. Этот тур — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящую, нетуристическую Турцию и отдохнуть душой в гармонии с природой.
Понедельник и пятница в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Дим
- Деревенская мечеть
- Деревенский аутентичный турецкий дом
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и пятница в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
6 окт 2025
В первый раз побывала на такой экскурсии и осталась в восторге! Хочется вернуться еще раз!! Невероятные горные пейзажи, приветливые местные жители, нетронутая природа — настоящее наслаждение! Гостеприимная турецкая семья встретила нас со всей душой и угостила чаем! Определенно рекомендую посетить такой тур, чтобы почувствовать настоящую Турцию с её колоритом и атмосферой, познакомиться с местными жителями, которые ведут своё хозяйство!
В
Виктория
19 сен 2025
Экскурсия «Колорит Алании» оставила нас под большим впечатлением!! Настоящее погружение в местную культуру, быт и природу! Мы останавливались в живописных точках с видами на горы и горные реки — это
С
Светлана
21 июл 2025
Невероятная экскурсия! Настоящий релакс, отдых от городского шума, тишина и спокойствие! Все это сопровождается потрясающими видами, которые захватывают дух! Рекомендую! Я была приятно удивлена!
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€77 за человека
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
€35 за человека
Групповая
до 25 чел.
Панорамы Аланьи
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Понедельник, Вторник, четверг, суббота в 17:00
Завтра в 17:00
22 ноя в 17:00
$30 за человека