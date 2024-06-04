1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Аланья с античных времен до наших днейЭкскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
- ННаталья28 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейИсключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
- ТТатьяна27 мая 2024Красотища!!!!
- ССветлана21 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейМарина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
- ЗЗарина2 марта 2024Места чудесные, организация подкачала. Начнем с подготовки: бронь на 2 места, договорились о трансфере от отеля, # автобуса мы узнали
- ИИнна16 ноября 2023Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
- ЛЛариса6 сентября 2023Отличная экскурсия! Лучше идти на пустой желудок))) Марина отличный рассказчик и интересный собеседник. Время пролетело незаметно за рассказами о турецкой кухне. Отлично провели время. Марина, огро ное спасибо. Кирилл, Лариса и Екатерина!!!
- EEvgeniya13 августа 2023Сафари на квадроциклах, рафтинг, зиплайн в Каньоне КепрюлюЕздили на сафари 9.08, в целом все понравилось, за исключением того, что сплав проходит в самый солнцепек и было было
- ВВадим20 октября 2022Прекрасная экскурсия. Всем рекомендую. Марина - супер!
- ООльга15 октября 2022Марина - очень интересный рассказчик. Экскурсия включает и очень познавательную информацию, и наслаждение турецкой кухней. Посетили 2 ресторана с национальными блюдами. Рекомендую тем, кто хочет вкусно поесть и интересно поговорить.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пешеходные»
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