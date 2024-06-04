Пешие экскурсии-прогулки в Аланье с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Аланье, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Турецкая кухня - наслаждение вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
28 отзывов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Аланья: узнать и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
193 за всё до 5 чел.
Аланья: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Исключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Красотища!!!!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает
  • З
    Зарина
    2 марта 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Места чудесные, организация подкачала. Начнем с подготовки: бронь на 2 места, договорились о трансфере от отеля, # автобуса мы узнали
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    за 15 минут до его прибытия (задержка к тому моменту 45 минут). Зайдя в автобус, мы увидели группу людей с баулами, которве можно было убрать в багаж, но они занимали посадочные места. Никакой информации с билетами на почту перед экскурсией не поступало. Памятки (о формате, гиде, одежде) до начала мы не получили. Как только добрались до базы, мы познакомились с «гидом-историком», с трудом говорящим на русском. «Гид» оказался не гидом, а водителем, кот-й привозил нас к точкам по маршруту и давал 20 мин на самостоятельный осмотр достопримечательности. По словам туристов (др. онлайн-оператор и общение с организатором позднее), наша экскурсия (не из Аланьи, тк мы были определены к другой группе другого организатора) не предполагала гида, о чем нас не уведомили. Резюмируя, общее впечатление испортило эмоции от красивых мест, лучше переплатить за индивидуальную экскурсию с настоящим гидом или доехать до места сбора, чем остаться ни с чем. Частичный возврат нам сделали, за что большое спасибо.

  • И
    Инна
    16 ноября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
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    эту экскурсию, Марина невероятный профессионал своего дела. Мне было интересно попробовать определенные сладости, которые я увидела в Инстаграме и Марина с лёгкостью нашла всё, что я хотела, очень много интересных историй, легенд и душевных разговоров. После такой встречи ты уже как маленький кондитер, который знает секреты приготовления. И да Кюнефе это просто моя отдельная любовь))

  • Л
    Лариса
    6 сентября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Отличная экскурсия! Лучше идти на пустой желудок))) Марина отличный рассказчик и интересный собеседник. Время пролетело незаметно за рассказами о турецкой кухне. Отлично провели время. Марина, огро ное спасибо. Кирилл, Лариса и Екатерина!!!
  • E
    Evgeniya
    13 августа 2023
    Сафари на квадроциклах, рафтинг, зиплайн в Каньоне Кепрюлю
    Ездили на сафари 9.08, в целом все понравилось, за исключением того, что сплав проходит в самый солнцепек и было было
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    круто иметь возможность взять в рафт солнцезащитный крем и телефон в защитный водонепроницаемый мешок, потому что можно сильно сгореть(еще был момент, что водители автобусов не информируют о том, что можно оставить вещи в автобусе и во время сплава перемещаются на точку финиша, тк приехав на обед, мы хотели взять крем после загара и не нашли автобус, в котором оставляли вещи

  • В
    Вадим
    20 октября 2022
    Турецкая кухня - наслаждение вкусом
    Прекрасная экскурсия. Всем рекомендую. Марина - супер!
  • О
    Ольга
    15 октября 2022
    Турецкая кухня - наслаждение вкусом
    Марина - очень интересный рассказчик. Экскурсия включает и очень познавательную информацию, и наслаждение турецкой кухней. Посетили 2 ресторана с национальными блюдами. Рекомендую тем, кто хочет вкусно поесть и интересно поговорить.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пешеходные»

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  2. The land of legends
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 до 193. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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