Побег на природу из Аланьи: тур по каньону Сападере и пещере Карликов

Побег на природу из Аланьи
Во время этой увлекательной экскурсии вы посетите прохладный и живописный каньон Сападере, а также загадочную Пещеру Карликов. Прогулка на природе дополнится вкусным обедом, приготовленным из местных блюд.

Идеальный выбор для тех, кто хочет ненадолго сбежать от городской суеты и провести день с семьей или друзьями!
Описание экскурсии

Убедитесь, что ваш контактный номер актуален и доступен в Whats
App или Telegram.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Сападере
  • Пещера Карликов
  • Обед
  • Аланья
  • Горы Тавр
Что включено
  • Трансфер (встреча и возвращение в отель)
  • Гид
  • Обед (курица или рыба, салат)
  • Вход в каньон Сападере
Что не входит в цену
  • Вход в пещеру Карликов
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или местоположения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Ожидайте трансфер за пределами отеля в указанное время. Убедитесь
  • Что ваш контактный номер актуален и доступен в WhatsApp или Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

