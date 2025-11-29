Во время этой увлекательной экскурсии вы посетите прохладный и живописный каньон Сападере, а также загадочную Пещеру Карликов. Прогулка на природе дополнится вкусным обедом, приготовленным из местных блюд.
Описание экскурсии
Важная информация: Пожалуйста, ожидайте трансфер за пределами отеля в указанное время.

Убедитесь, что ваш контактный номер актуален и доступен в WhatsApp или Telegram.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Сападере
- Пещера Карликов
- Обед
- Аланья
- Горы Тавр
Что включено
- Трансфер (встреча и возвращение в отель)
- Гид
- Обед (курица или рыба, салат)
- Вход в каньон Сападере
Что не входит в цену
- Вход в пещеру Карликов
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или местоположения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
