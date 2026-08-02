Мы познакомим вас с удивительной природой Турции: покажем самые живописные локации, расскажем про традиции и обычаи местных жителей.
Помимо красивых мест и интересных историй, вас ждут и яркие эмоции, ведь во время поездки мы устроим настоящую битву из водяных пистолетов! Приезжайте — будет весело!
Помимо красивых мест и интересных историй, вас ждут и яркие эмоции, ведь во время поездки мы устроим настоящую битву из водяных пистолетов! Приезжайте — будет весело!
Описание экскурсии
Поездка проходит на автобусах открытого типа. Автомобили с такой конструкцией кузова позволят вам не только в полной мере насладиться изумительно красивыми пейзажами, но и поучаствовать в битве из водяных пистолетов между участниками экскурсии. Итак, в программе:
- Каньон Сападере находится в 44 км от центра Аланьи. По пути к нему мы сделаем остановку на смотровой площадке, где вы полюбуетесь живописными видами и пофотографируетесь.
- Добравшись до каньона, мы позавтракаем, искупаемся в горной реке и отправимся в Пещеру гномов, которой уже 15 тысяч лет. Её стены покрыты необычными камнями, переливающимися разными цветами — красным, зелёным, жёлтым. Вы узнаете, какие ещё названия есть у пещеры и зачем местные фермеры прятали здесь скот.
- Обязательная часть программы — посещение турецкой деревни, где вы познакомитесь с местными жителями, их культурой и традициями, которые они чтят на протяжении долгих лет. В деревне находится старая мельница и фабрика по производству шёлка: вы увидите, как делают один из самых дорогих материалов в мире.
- Затем вас ждёт прогулка по каньону. По пути вам встретятся не похожие друг на друга деревья, водопады различных форм и размеров. Но «изюминка» будет в самом конце. Перед вами возникнет огромный водопад, мощные струи которого не оставят вас равнодушными!
- Завершим нашу экскурсию вкусным обедом в ресторане прямо у каньона.
Организационные детали
- Не забудьте солнцезащитный крем и купальные принадлежности. Но имейте в виду, что температура воды в горной реке — 7-8 градусов
- Во время экскурсии вы будете обливаться водой с пассажирами других джипов и автобусов. Если есть возможность, возьмите водонепроницаемую сумку, чтобы спрятать технику
- Обливание — это групповая активность, поэтому её проведение зависит от желания и готовности участников. Если не все путешественники захотят участвовать, обливание может быть отменено
- Отдельно оплачивается завтрак, напитки во время обеда и вход в пещеру (€4/чел.)
- Фото также оплачивается дополнительно — подробнее в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€32
|Дети до 10 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2882 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Друзья!
Берите этот тур без всяких раздумий!
Водные бои - это нечто. Даже взрослые были счастливы. Ну а как иначе? Погружение в детство)) Места живописные, глаз не оторвать, ну и прекрасные локации
Берите этот тур без всяких раздумий!
Водные бои - это нечто. Даже взрослые были счастливы. Ну а как иначе? Погружение в детство)) Места живописные, глаз не оторвать, ну и прекрасные локации
+12
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Н
Все отлично экскурсия очень понравилась.
Всем советую организатор надёжный.
Всем советую организатор надёжный.
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Веселая поездка, вкусный обед (но заждались прям, берите с собой перекусить, хотя остановок было достаточно, чтобы что-то перекусить, мы ждали обед). Поехали в последний день перед отъездом в Россию, ожиданий было немного, поэтому все понравилось.
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Очень насыщенная программа. С утра трансфер ждать чуть дольше положенного, но это из-за опоздания других туристов. Поднялись на смотровую площадку, проехались возле плантаций бананов. Провели на мост и реку, устроили
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Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
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ждали автобус больше 40 мин, пока не позвонили организатору. Оказалось наш автобус сломался и нас даже никто не удосужился предупредить. В итоге ситуация была исправлена, но осадочек остался, при этом в пути еще и сидение в автобусе сломалось(по сопровождению - ребята старались поднять всем настроение, были приветливыми и веселыми. в целом нам понравилось, природа Турици удивительна 🫶
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