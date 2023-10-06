Отдохнуть на природе, побывать в Пещере гномов и увидеть уникальный каньон на групповой экскурсии
Мы познакомим вас с удивительной природой Турции: покажем самые живописные локации, расскажем про традиции и обычаи местных жителей.
Помимо красивых мест и интересных историй, вас ждут и яркие эмоции, ведь во время поездки мы устроим настоящую битву из водяных пистолетов! Приезжайте — будет весело!
Помимо красивых мест и интересных историй, вас ждут и яркие эмоции, ведь во время поездки мы устроим настоящую битву из водяных пистолетов! Приезжайте — будет весело!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поездка проходит на автобусах открытого типа. Автомобили с такой конструкцией кузова позволят вам не только в полной мере насладиться изумительно красивыми пейзажами, но и поучаствовать в битве из водяных пистолетов между участниками экскурсии. Итак, в программе:
- Каньон Сападере находится в 44 км от центра Аланьи. По пути к нему мы сделаем остановку на смотровой площадке, где вы полюбуетесь живописными видами и пофотографируетесь.
- Добравшись до каньона, мы позавтракаем, искупаемся в горной реке и отправимся в Пещеру гномов, которой уже 15 тысяч лет. Её стены покрыты необычными камнями, переливающимися разными цветами — красным, зелёным, жёлтым. Вы узнаете, какие ещё названия есть у пещеры и зачем местные фермеры прятали здесь скот.
- Обязательная часть программы — посещение турецкой деревни, где вы познакомитесь с местными жителями, их культурой и традициями, которые они чтят на протяжении долгих лет. В деревне находится старая мельница и фабрика по производству шёлка: вы увидите, как делают один из самых дорогих материалов в мире.
- Затем вас ждёт прогулка по каньону. По пути вам встретятся не похожие друг на друга деревья, водопады различных форм и размеров. Но «изюминка» будет в самом конце. Перед вами возникнет огромный водопад, мощные струи которого не оставят вас равнодушными!
- Завершим нашу экскурсию вкусным обедом в ресторане прямо у каньона.
Организационные детали
- Не забудьте солнцезащитный крем и купальные принадлежности. Но имейте в виду, что температура воды в горной реке — 7-8 градусов
- Во время экскурсии вы будете обливаться водой с пассажирами других джипов и автобусов. Если есть возможность, возьмите водонепроницаемую сумку, чтобы спрятать технику.
- Отдельно оплачивается завтрак, напитки во время обеда и вход в пещеру (€1/чел.)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
6 окт 2023
Хочу оставить отзыв по горячим следам)) Экскурсия очень весёлая, насыщенная, но не утомительная, с 9часов утра до 17 часов. Сопровождающий гид и водители очень заботятся об участниках экскурсии, создают хорошее настроение. Обязательно нужно взять сухую одежду и водонепроницаемый чехол для телефона, так как во время водной битвы вас обольют с головы до ног. Также, можно взять купальник, чтобы окунуться в каньон, но вода достаточно холодная, не многие решаются на купание (12градусов). В целом, впечатление от экскурсии замечательное, спасибо организаторам, у вас хорошая команда!
Алексей
5 окт 2023
Очень позитивная и увлекательная поездка на открытых сафари-автобусах по горным дорогам к каньону. Ничего общего с другими автобусными экскурсиями. Будьте готовы промокнуть до нитки, поэтому серьезно отнеситесь к выбору "рабочей" одежды и защите техники от воды, потому что сухими вы не останетесь точно. 🙂
Ещё важно озаботиться тем, чтобы на телефоне было достаточно памяти для фото и видео съемки, потому что запечатлеть на память там хочется абсолютно каждый миг.
Коллектив водителей и гидов-фотографов очень весёлый и дружелюбный - скучно с ними не будет точно! 🔥🔥
Однозначно рекомендую поучаствовать, целое море позитивных эмоций и воспоминаний!
Ещё важно озаботиться тем, чтобы на телефоне было достаточно памяти для фото и видео съемки, потому что запечатлеть на память там хочется абсолютно каждый миг.
Коллектив водителей и гидов-фотографов очень весёлый и дружелюбный - скучно с ними не будет точно! 🔥🔥
Однозначно рекомендую поучаствовать, целое море позитивных эмоций и воспоминаний!
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