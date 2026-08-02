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для фото. Купание в каньоне, в горных водопадах. Вода 10-12 градусов - холодно, но оно того стоит безусловно. Плюс, жара на улице быстро согреет. Не совру, 3-5 секунд и холод миновал. Моя дочка 7 лет даже окуналась несколько раз, и осталась максимально довольна и счастлива! Заезжали за сувенирами. А вот село, к сожалению, не работало. Пещера гномов, по дороге к которой тоже отличные виды. Но и это не испортило общее впечатление от поездки. Обед тоже был вкусный - на выбор курица или рыба.

Отдельное спасибо гиду, которого в тот день звали Андрей))) Я думаю, его запомнит каждый путешественник в его команде. Душевный и с чувством юмора!)

Организатору Тимуру тоже большая благодарность, желаю Вам процветания и побольше таких гидов.



то место, ради которого стоит вернутся еще раз.

пы. сы. если у концу отпуска останутся свободные мани💰, то заедем перед вылетом домой)))