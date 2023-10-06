Очень позитивная и увлекательная поездка на открытых сафари-автобусах по горным дорогам к каньону. Ничего общего с другими автобусными экскурсиями. Будьте готовы промокнуть до нитки, поэтому серьезно отнеситесь к выбору "рабочей" одежды и защите техники от воды, потому что сухими вы не останетесь точно. 🙂

Ещё важно озаботиться тем, чтобы на телефоне было достаточно памяти для фото и видео съемки, потому что запечатлеть на память там хочется абсолютно каждый миг.

Коллектив водителей и гидов-фотографов очень весёлый и дружелюбный - скучно с ними не будет точно! 🔥🔥

Однозначно рекомендую поучаствовать, целое море позитивных эмоций и воспоминаний!