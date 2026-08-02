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Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере

Отдохнуть на природе, побывать в Пещере гномов и увидеть уникальный каньон на групповой экскурсии
Мы познакомим вас с удивительной природой Турции: покажем самые живописные локации, расскажем про традиции и обычаи местных жителей.

Помимо красивых мест и интересных историй, вас ждут и яркие эмоции, ведь во время поездки мы устроим настоящую битву из водяных пистолетов! Приезжайте — будет весело!
4.9
31 отзыв
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере

Описание экскурсии

Поездка проходит на автобусах открытого типа. Автомобили с такой конструкцией кузова позволят вам не только в полной мере насладиться изумительно красивыми пейзажами, но и поучаствовать в битве из водяных пистолетов между участниками экскурсии. Итак, в программе:

  • Каньон Сападере находится в 44 км от центра Аланьи. По пути к нему мы сделаем остановку на смотровой площадке, где вы полюбуетесь живописными видами и пофотографируетесь.
  • Добравшись до каньона, мы позавтракаем, искупаемся в горной реке и отправимся в Пещеру гномов, которой уже 15 тысяч лет. Её стены покрыты необычными камнями, переливающимися разными цветами — красным, зелёным, жёлтым. Вы узнаете, какие ещё названия есть у пещеры и зачем местные фермеры прятали здесь скот.
  • Обязательная часть программы — посещение турецкой деревни, где вы познакомитесь с местными жителями, их культурой и традициями, которые они чтят на протяжении долгих лет. В деревне находится старая мельница и фабрика по производству шёлка: вы увидите, как делают один из самых дорогих материалов в мире.
  • Затем вас ждёт прогулка по каньону. По пути вам встретятся не похожие друг на друга деревья, водопады различных форм и размеров. Но «изюминка» будет в самом конце. Перед вами возникнет огромный водопад, мощные струи которого не оставят вас равнодушными!
  • Завершим нашу экскурсию вкусным обедом в ресторане прямо у каньона.

Организационные детали

  • Не забудьте солнцезащитный крем и купальные принадлежности. Но имейте в виду, что температура воды в горной реке — 7-8 градусов
  • Во время экскурсии вы будете обливаться водой с пассажирами других джипов и автобусов. Если есть возможность, возьмите водонепроницаемую сумку, чтобы спрятать технику
  • Обливание — это групповая активность, поэтому её проведение зависит от желания и готовности участников. Если не все путешественники захотят участвовать, обливание может быть отменено
  • Отдельно оплачивается завтрак, напитки во время обеда и вход в пещеру (€4/чел.)
  • Фото также оплачивается дополнительно — подробнее в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 4 летБесплатно
Стандартный билет€32
Дети до 10 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2882 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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3
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1
Алина
Друзья!
Берите этот тур без всяких раздумий!
Водные бои - это нечто. Даже взрослые были счастливы. Ну а как иначе? Погружение в детство)) Места живописные, глаз не оторвать, ну и прекрасные локации
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для фото. Купание в каньоне, в горных водопадах. Вода 10-12 градусов - холодно, но оно того стоит безусловно. Плюс, жара на улице быстро согреет. Не совру, 3-5 секунд и холод миновал. Моя дочка 7 лет даже окуналась несколько раз, и осталась максимально довольна и счастлива! Заезжали за сувенирами. А вот село, к сожалению, не работало. Пещера гномов, по дороге к которой тоже отличные виды. Но и это не испортило общее впечатление от поездки. Обед тоже был вкусный - на выбор курица или рыба.
Отдельное спасибо гиду, которого в тот день звали Андрей))) Я думаю, его запомнит каждый путешественник в его команде. Душевный и с чувством юмора!)
Организатору Тимуру тоже большая благодарность, желаю Вам процветания и побольше таких гидов.

то место, ради которого стоит вернутся еще раз.
пы. сы. если у концу отпуска останутся свободные мани💰, то заедем перед вылетом домой)))

Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!+12
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
Друзья!
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Н
Все отлично экскурсия очень понравилась.
Всем советую организатор надёжный.
Все отлично экскурсия очень понравилась.
Все отлично экскурсия очень понравилась.
Все отлично экскурсия очень понравилась.
Все отлично экскурсия очень понравилась.
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Анастасия
Веселая поездка, вкусный обед (но заждались прям, берите с собой перекусить, хотя остановок было достаточно, чтобы что-то перекусить, мы ждали обед). Поехали в последний день перед отъездом в Россию, ожиданий было немного, поэтому все понравилось.
Веселая поездка, вкусный обед (но заждались прям, берите с собой перекусить, хотя остановок было достаточно, чтобы
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Анастасия
Очень насыщенная программа. С утра трансфер ждать чуть дольше положенного, но это из-за опоздания других туристов. Поднялись на смотровую площадку, проехались возле плантаций бананов. Провели на мост и реку, устроили
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небольшую пенную вечеринку. Затем с автобусами обливались из водяных пистолетов, веселая активность. Следующая остановка - пещера гномов. Красиво, сказочно, но место небольшое. После поехали в турецкую деревню. Фабрику шелка не увидели - была закрыта и по мимо этого в турецкой деревне показывать видимо было нечего. Каньон с водопадами потрясающее зрелище, но добираться довольно долго и людям взрослого поколения может быть трудновато. Не хватило чуть больше времени на это место. Хотя и даже к этому времени были очень голодные. Обед вкусный, но макароны были холодные. Гид и водители - потрясающие, очень веселые и создавали хорошее настроение. Единственный минус - как таковой экскурсии не было, какого-то контекста происходящего, истории.

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Айнур
Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
Всё прошло хорошо, забрали во время покатали с музыкой, был отличный фотограф, не навязывал фото кто хотел брал и очень весëлый, рекомендую!
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Здебская
ждали автобус больше 40 мин, пока не позвонили организатору. Оказалось наш автобус сломался и нас даже никто не удосужился предупредить. В итоге ситуация была исправлена, но осадочек остался, при этом в пути еще и сидение в автобусе сломалось(по сопровождению - ребята старались поднять всем настроение, были приветливыми и веселыми. в целом нам понравилось, природа Турици удивительна 🫶
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