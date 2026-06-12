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Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ

Полюбоваться горной природой, увидеть античный амфитеатр и попробовать лепешки гезлеме
Приглашаю в невероятно живописное путешествие по горной Турции! Вы прокатитесь по извилистым дорогам, насладитесь панорамой величественного Тазы каньона и погуляете по древнему амфитеатру. А я расскажу о природе, многовековой истории, культуре и традициях любимой страны.
5
11 отзывов
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ

Описание экскурсии

Другая Турция

Вы посетите удивительные места, разрушающие миф о Южной Турции как исключительно пляжном регионе. В программе экскурсии:

  • Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай. Я расскажу, как образовался каньон и почему его называют «долиной мудрости»
  • Античный город Селгэ — мы погуляем по руинам древнего города и увидим древнеримский театр, расположенный на горе
  • Знакомство с национальной кухней — вы сможете попробовать традиционные турецкие лепешки гезлеме, приготовленные прямо у вас на глазах. Отличным дополнение к ним станут ароматный чай или айран.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: еда и напитки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4183 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
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Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова. Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Наталья
Поехать в горы с Фыратом - было прекрасным решением.
Он доступно все рассказывал, места просто восхитительные, люди душевные и приятные, всю поездку мы чувствовали себя безопасно и получали огромное удовольствие🙏 однозначно, рекомендую🤗
Фырат
Фырат
Ответ организатора:
Наталья, благодарю вас за прекрасный отзыв! Я рад, что экскурсия со мной оставила у вас только положительные впечатления. Ваша безопасность и комфорт мой приоритет. Буду рад организовать для вас новые поездки!
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Ю
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки. Очень комфортная и удобная машина с кондиционером. Фырат очень приятный в общении человек .
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Много и интересно рассказывал про страну. Доезжали до мест быстро. Посетили несколько очень красивых точек. Наш приезд совпадал с уходом или полным отсутствием больших туристических групп, что нам позволило наслаждаться видами и фотографироваться без очередей и толпы людей вокруг. Также было несколько локаций куда группы не водят в принципе. Очень насыщенная программа. Несколько смотровых, спуск к реке, сам каньон и Аспендос. Пообедали вкусными лепешками прямо на берегу реки. Нам давали столько времени на каждой точке, сколько нам было нужно. Информации рассказали много, но не перегружая. Очень советую!

Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки.
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Н
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей и людей вокруг. Попили горячий чай с видом на реку,
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потом отправились смотреть древний трубопровод, там прогулялись по апельсиновым рощам, попили свежевыжатый сок и отправились в невероятной красоты амфитеатр в Сиде, каждому стоит там побывать! Вечером в этом старинном театре проходит выступление Огни Анатолии.
Нам понравилось, что экскурсия проходила в очень спокойном формате, везде были без очередей, все посмотрели, увидели и остались очень довольны.
Из моментов, хотелось бы больше исторических интересных рассказов про места. Но, для публики кому просто хочется погулять, развеяться и насладиться интересными местами то, что нужно

Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный+1
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный
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Sergei
Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно
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займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут,
Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут,
Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут,
Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут,
Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут,
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Е
Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной Турцией, показал красоты с нескольких видовых площадок. Каньон прекрасен! Мы спускались к горной речке,
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освежались в холодной воде. Ели лепешки в сосновом лесу. Посещали апельсиновый сад, пили свежевыжатый сок. Посмотрели древний амфитеатр и акведук. Очень впечатляет! По времени все быстро, без задержек и очередей. С гидом общались на все темы), получили ответы на все интересующие нас вопросы! Было очень интересно! Море позитива! Спасибо большое!

Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной
Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной
Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной
Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной
Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной
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Анна
Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос.
Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос.
Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос.
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