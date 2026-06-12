Приглашаю в невероятно живописное путешествие по горной Турции! Вы прокатитесь по извилистым дорогам, насладитесь панорамой величественного Тазы каньона и погуляете по древнему амфитеатру. А я расскажу о природе, многовековой истории, культуре и традициях любимой страны.
Описание экскурсии
Другая Турция
Вы посетите удивительные места, разрушающие миф о Южной Турции как исключительно пляжном регионе. В программе экскурсии:
- Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай. Я расскажу, как образовался каньон и почему его называют «долиной мудрости»
- Античный город Селгэ — мы погуляем по руинам древнего города и увидим древнеримский театр, расположенный на горе
- Знакомство с национальной кухней — вы сможете попробовать традиционные турецкие лепешки гезлеме, приготовленные прямо у вас на глазах. Отличным дополнение к ним станут ароматный чай или айран.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Дополнительные расходы: еда и напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4183 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поехать в горы с Фыратом - было прекрасным решением.
Он доступно все рассказывал, места просто восхитительные, люди душевные и приятные, всю поездку мы чувствовали себя безопасно и получали огромное удовольствие🙏 однозначно, рекомендую🤗
Он доступно все рассказывал, места просто восхитительные, люди душевные и приятные, всю поездку мы чувствовали себя безопасно и получали огромное удовольствие🙏 однозначно, рекомендую🤗
Фырат
Ответ организатора:
Наталья, благодарю вас за прекрасный отзыв! Я рад, что экскурсия со мной оставила у вас только положительные впечатления. Ваша безопасность и комфорт мой приоритет. Буду рад организовать для вас новые поездки!
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Ю
Выбрать эту экскурсию было одним из лучших решений нашего отпуска. Нас забрали из нужной нам точки. Очень комфортная и удобная машина с кондиционером. Фырат очень приятный в общении человек .
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Н
Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей и людей вокруг. Попили горячий чай с видом на реку,
+1
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Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно
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Е
Чудесная экскурсия со спокойным профессиональным гидом и на правильном комфортабельном автомобиле! Фырат познакомил нас с горной Турцией, показал красоты с нескольких видовых площадок. Каньон прекрасен! Мы спускались к горной речке,
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Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
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