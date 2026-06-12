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Много и интересно рассказывал про страну. Доезжали до мест быстро. Посетили несколько очень красивых точек. Наш приезд совпадал с уходом или полным отсутствием больших туристических групп, что нам позволило наслаждаться видами и фотографироваться без очередей и толпы людей вокруг. Также было несколько локаций куда группы не водят в принципе. Очень насыщенная программа. Несколько смотровых, спуск к реке, сам каньон и Аспендос. Пообедали вкусными лепешками прямо на берегу реки. Нам давали столько времени на каждой точке, сколько нам было нужно. Информации рассказали много, но не перегружая. Очень советую!