Экскурсии по пещерам Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Аланье, цены от €28. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
На автобусе
18 отзывов
7 часов
Групповая
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до каньона, мы позавтракаем, искупаемся в горной реке и отправимся в Пещеру гномов, которой уже 15 тысяч лет»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 за человека
Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
На автобусе
6 отзывов
8 часов
Групповая
Экскурсия в пещеру Золотая колыбель и деревню Ормана в Аланье
Познакомьтесь с уникальной анатолийской культурой и природными чудесами, посетив Пещеру Золотая колыбель и деревню Ормана. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Ваш отель
«Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде»
Расписание: Четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
$55 за человека
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
Исследовать самые красивые уголки средиземноморского курорта на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Пещера Дамлаташ, которой более 15 тысяч лет»
Расписание: ежедневно в 16:15
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 октября 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    В общем, все прошло отлично, самое интересное - это каньон с водопадом, все остальное немного скучновато, не было рассказано никакой
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    информации о местах, там где старый мост, все испортила пена, которая шла из-под кафе. Была интересна сама дорога и покатушки)) В принципе, все понравилось.

  • Д
    Дарья
    12 октября 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Ездила с дочкой 6 лет. Нам обеим очень понравилось. Дочка в восторге от растущих вдоль дороги фруктов, пещеры гномов и
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    поливания водой, каньон тоже произвёл сильное впечатление. Водители гоняют по горному серпантину, аж дух захватывает, но быстро привыкаешь. Единственный минус: во время водных стрелялок автобусы очень быстро едут и получается довольно сильный сквозняк, мелкая сразу начала стучать зубами, так что пришлось её заворачивать в полотенце до ушей пости на все время битвы. Обед в каньоне очень даже ничего, но детям лучше брать с собой что-то своё, хотя бы фруктов. В конце организаторы предлагают купить фото и видео, которое снимают всю дорогу. Фото получились очень неплохие, а вот видео присылается одно на всех очень длинное, где вас будет очень мало, особенно если ваши места в автобусе бвли сзади; я его так до конца и не досмотрела. Поездку очень рекомендую, за сравнительно небольшие деньги очень много всего!

  • V
    Viktoriia
    23 сентября 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Экскурсия понравилась, спасибо огромное! Для меня особенно важно, что участников фотографировали и снимали на видео, а значит можно освежить яркие
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    воспоминания! Битва водными пистолетами зарядила настроением на все сто! Музыка в сафари была бодрой, а во время езды открывались красивые виды на природу! Ребятам респект: шутили, заставляли подпевать песням! От этого шикарное настроение растянулось надолго.

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2024
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Замечательная экскурсия, всё организовано,без заминок,без потери времени побывали и в пещере и в небольшой турецкой деревне Орман,попили чаю со сладостями,немного
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    приобщились к культуре местного населения,приобрели памятные сувениры,гид Дили(если верно)просто замечательный,не оставил ни один из вопросов нашей группы без ответа,рассказывал и объяснял простым,понятным,а главное русским языком,все остались от него в восторге,как и от водителя Ахмеда,в такой компании и с такой организацией день прошёл и познавательно и весело. Однозначно экскурсию стоит посетить.

  • Н
    Наталия
    6 сентября 2024
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Отличная экскурсия,великолепные места! Очень позновательно и интересно! Это лучшее экскурсионное агенство с огромным спектром услуг! Великолепный турецкий обед в аутентичном ресторане!
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    И особенно хочу отметить нашего гида Димитри,который на протяжение всего пути рассказал много интересного,что не найдешь в интернете) и спасибо нашему классному,жизнерадостному водителю! 😁

  • И
    Игорь
    28 июля 2024
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Экскурсия потрясающая! Ездили небольшой группой около 20 человек. Все, начиная от программы, заканчивая организацией очень продумано и сделано с душой. Первое
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    место, куда мы поехали была пещера Алтынбешик. Внутри она очень красивая, все хорошо освещено. Там прокатились на лодке, экскурсовод каждому сделал фото Затем заехали на обзорную площадку с шикарным видом на горы. Где нам дали немного времени насладиться природой и сделать фото После этого был обед. Обед организован в атмосферном месте, где при тебе пекут лепешки, а в это время подают горячее. (Меню утверждено). Голодным ни кто не остался. Завершающим местом нашего путешествия была деревня с пуговичными домами. Там гид нам провел интереснейшую экскурсию, показал всю деревню, погрузил в историю. Затем местные жители напоили нас чаем, мы посетили их дом, увидели быт. Так же заходили в мечеть, о которой нам тоже рассказали много интересного. Хочется отметить, что на протяжении всей программы мы пересекались всего с 1-2 группами туристов в пещере. В остальное время мы были одни. Поэтому экскурсия была очень спокойной и неторопливой. Отдельное спасибо нашему гиду, который очень подробно рассказывал, был всегда на позитиве и давал достаточно свободного времени. Экскурсию советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещеры»

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  3. Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в октябре 2024
Сейчас в Аланье в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 55. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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