7 часов
Групповая
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до каньона, мы позавтракаем, искупаемся в горной реке и отправимся в Пещеру гномов, которой уже 15 тысяч лет»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€28 за человека
8 часов
Групповая
Экскурсия в пещеру Золотая колыбель и деревню Ормана в Аланье
Познакомьтесь с уникальной анатолийской культурой и природными чудесами, посетив Пещеру Золотая колыбель и деревню Ормана. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Ваш отель
«Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде»
Расписание: Четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
$55 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Аланья: крепость, пещера Дамлаташ и пляж Клеопатры
Исследовать самые красивые уголки средиземноморского курорта на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Пещера Дамлаташ, которой более 15 тысяч лет»
Расписание: ежедневно в 16:15
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 октября 2024В общем, все прошло отлично, самое интересное - это каньон с водопадом, все остальное немного скучновато, не было рассказано никакой
- ДДарья12 октября 2024Ездила с дочкой 6 лет. Нам обеим очень понравилось. Дочка в восторге от растущих вдоль дороги фруктов, пещеры гномов и
- VViktoriia23 сентября 2024Экскурсия понравилась, спасибо огромное! Для меня особенно важно, что участников фотографировали и снимали на видео, а значит можно освежить яркие
- ЮЮлия22 сентября 2024Замечательная экскурсия, всё организовано,без заминок,без потери времени побывали и в пещере и в небольшой турецкой деревне Орман,попили чаю со сладостями,немного
- ННаталия6 сентября 2024Отличная экскурсия,великолепные места! Очень позновательно и интересно! Это лучшее экскурсионное агенство с огромным спектром услуг! Великолепный турецкий обед в аутентичном ресторане!
- ИИгорь28 июля 2024Экскурсия потрясающая! Ездили небольшой группой около 20 человек. Все, начиная от программы, заканчивая организацией очень продумано и сделано с душой. Первое
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пещеры»
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