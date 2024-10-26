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место, куда мы поехали была пещера Алтынбешик. Внутри она очень красивая, все хорошо освещено. Там прокатились на лодке, экскурсовод каждому сделал фото Затем заехали на обзорную площадку с шикарным видом на горы. Где нам дали немного времени насладиться природой и сделать фото После этого был обед. Обед организован в атмосферном месте, где при тебе пекут лепешки, а в это время подают горячее. (Меню утверждено). Голодным ни кто не остался. Завершающим местом нашего путешествия была деревня с пуговичными домами. Там гид нам провел интереснейшую экскурсию, показал всю деревню, погрузил в историю. Затем местные жители напоили нас чаем, мы посетили их дом, увидели быт. Так же заходили в мечеть, о которой нам тоже рассказали много интересного. Хочется отметить, что на протяжении всей программы мы пересекались всего с 1-2 группами туристов в пещере. В остальное время мы были одни. Поэтому экскурсия была очень спокойной и неторопливой. Отдельное спасибо нашему гиду, который очень подробно рассказывал, был всегда на позитиве и давал достаточно свободного времени. Экскурсию советуем!