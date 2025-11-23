Идеальный выбор для активных путешественников! Если вы хотите не просто посмотреть, а прочувствовать красоту природы Аланьи — вам сюда. Маршрут особенно хорош летом: прохлада каньона и пещеры, а также водные забавы по пути подарят долгожданную свежесть. Присоединяйтесь — и вы узнаете, какой разнообразной может быть Турция за пределами пляжей!

Описание экскурсии

Как пройдёт ваш день

Комфортный трансфер. Мы заберём вас из отеля на джипах или микроавтобусах с открытым верхом. По дороге вас ждут впечатляющие виды на Таврские горы, а гид поделится интересными фактами об экосистеме, истории и геологии этих мест.

Прогулка по каньону. В Сападере вас встретят высокие скалы, шум водопадов и деревянные настилы над бирюзовой водой. Здесь можно сделать потрясающие фотографии, а самое смелые — освежиться в кристально чистой и прохладной воде горной реки.

Пещера гномов (Cüceler Mağarası). Следующая остановка — царство сталактитов и сталагмитов. Вы спуститесь под землю, чтобы увидеть фантастические подземные залы, а гид раскроет секреты рождения пещеры и местные легенды, которые её окружают.

Весёлые водные бои. Чтобы дорога между локациями запомнилась не меньше самих достопримечательностей, мы организуем весёлые водные баталии между автомобилями. Будьте готовы к брызгам и хорошему настроению!

Обед на природе. После приключений вас ждёт сытный и вкусный обед в колоритном ресторане. Напитки в меню не включены и оплачиваются отдельно.

Организационные детали