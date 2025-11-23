Каньон Сападере и водные бои на джипах - из Аланьи
Исследовать ущелье с водопадами, искупаться в бирюзовой воде и спуститься в царство сталактитов
Идеальный выбор для активных путешественников! Если вы хотите не просто посмотреть, а прочувствовать красоту природы Аланьи — вам сюда.
Маршрут особенно хорош летом: прохлада каньона и пещеры, а также водные забавы по пути подарят долгожданную свежесть. Присоединяйтесь — и вы узнаете, какой разнообразной может быть Турция за пределами пляжей!
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Как пройдёт ваш день
Комфортный трансфер. Мы заберём вас из отеля на джипах или микроавтобусах с открытым верхом. По дороге вас ждут впечатляющие виды на Таврские горы, а гид поделится интересными фактами об экосистеме, истории и геологии этих мест.
Прогулка по каньону. В Сападере вас встретят высокие скалы, шум водопадов и деревянные настилы над бирюзовой водой. Здесь можно сделать потрясающие фотографии, а самое смелые — освежиться в кристально чистой и прохладной воде горной реки.
Пещера гномов (Cüceler Mağarası). Следующая остановка — царство сталактитов и сталагмитов. Вы спуститесь под землю, чтобы увидеть фантастические подземные залы, а гид раскроет секреты рождения пещеры и местные легенды, которые её окружают.
Весёлые водные бои. Чтобы дорога между локациями запомнилась не меньше самих достопримечательностей, мы организуем весёлые водные баталии между автомобилями. Будьте готовы к брызгам и хорошему настроению!
Обед на природе. После приключений вас ждёт сытный и вкусный обед в колоритном ресторане. Напитки в меню не включены и оплачиваются отдельно.
Организационные детали
Участие в туре может быть затруднительным для людей с весом более 145 кг и ограниченной подвижностью, так как прогулка по каньону требует физической активности и занимает длительное время
В летние месяцы вам могут понадобиться запасная одежда, плавки и полотенце
Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 853 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
23 ноя 2025
Спасибо большое за прекрасное приключение.
Л
Людмила
28 окт 2025
Прошло все замечательно, водитель весельчак, прокатились с ветерком👍Пещера гномов обалденная! Побывали в нескольких пещерах и они все разные🤯 Каньон завораживает своим величием💪