1 чел.
По популярности
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«Конечно, мы не успеем прогуляться по всему каньону, для этого потребовалось бы много дней»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€15 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
скидка
8%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
«Каньон Сападере находится в 44 км от центра Аланьи»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25€23 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги англоговорящего сопровождающего в дороге, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки, снаряжение для рыбалки»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
Групповая
8.5 часов
Круиз по Зелёному Каньону в Аланье: впечатления и красоты природы
Вас ожидает захватывающее путешествие по водам Зелёного Каньона, где природа создала настоящее чудо
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Вас ждёт путешествие к самому большому водохранилищу в Турции, больше известному как Зелёный каньон»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
«Джип-тур и рафтинг по каньонам»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы из Аланьи Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
7 часов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас отправиться в путешествие по Таврским горам — если быть точнее, по каньону Сападере, затерянному среди отвесных скал»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
«Тазы каньон Тазы каньон воистину завораживающее место»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Мы заедем в национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
11 часов
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
«Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Групповая
8 часов
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Экстремальное путешествие Каньон Сападере, расположенный в самом сердце прекрасного Антальского региона Турции, является настоящим природным чудом»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
11 часов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
7 часов
Зеленый каньон
«Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 07:15
$30 за человека
Групповая
7.5 часов
Джип-тур в каньон Сападере
«Сападере Каньон до недавнего времени оставался еще недоступным для больших туристических групп»
Расписание: Вторник, Четверг в 09:45
$25 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
«Каньон Сападере — узкое ущелье с горной бирюзовой рекой и водопадами»
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299€285 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana6 июня 2024Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
- ЛЛюда4 июня 2024Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ДДиана28 мая 2024Замечательные виды,все понравилось. Сделали красивые фотографии,было две остановки для купания,вода замечательная. Берите с собой теплые вещи,в каньоне прохладный ветер.
- ТТатьяна27 мая 2024Красотища!!!!
- ККирилл23 мая 2024Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- ССергей22 мая 2024Очень красивые места Природа просто огонь! Комфортный транспорт В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Каньоны»
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