Экскурсии по каньонам

Найдено 22 экскурсии в категории «Каньоны» в Аланье, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«Конечно, мы не успеем прогуляться по всему каньону, для этого потребовалось бы много дней»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2515 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Тазы каньон — со смотровой площадки вы увидите гигантское скалистое ущелье, на дне которого течет бирюзовая река Кёпрючай»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
«Каньон Сападере находится в 44 км от центра Аланьи»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2523 за человека
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая
9 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги англоговорящего сопровождающего в дороге, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки, снаряжение для рыбалки»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
35 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
На лодке по Зелёному Каньону
🚌 На автобусе
Групповая
8.5 часов
36 отзывов
Круиз по Зелёному Каньону в Аланье: впечатления и красоты природы
Вас ожидает захватывающее путешествие по водам Зелёного Каньона, где природа создала настоящее чудо
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Вас ждёт путешествие к самому большому водохранилищу в Турции, больше известному как Зелёный каньон»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $35 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
«Джип-тур и рафтинг по каньонам»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Экскурсия в Каньон Тазы из Аланьи Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
11 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Поездка на джипах в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
66 отзывов
Приключение на джипах в каньоне Сападере: Таврские горы и Пещера гномов
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по каньону Сападере на джипах. Пещера гномов, водопад и живописные горные пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас отправиться в путешествие по Таврским горам — если быть точнее, по каньону Сападере, затерянному среди отвесных скал»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$28 за человека
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
28 отзывов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
«Тазы каньон Тазы каньон воистину завораживающее место»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Мы заедем в национальный парк Кёпрюлю Каньон»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
3в1: Каньон Кепрюлю
Групповая
11 часов
3 отзыва
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
«Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Экстремальное путешествие Каньон Сападере, расположенный в самом сердце прекрасного Антальского региона Турции, является настоящим природным чудом»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
12 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Зеленый каньон
Групповая
7 часов
1 отзыв
Зеленый каньон
«Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 07:15
$30 за человека
Джип-тур в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7.5 часов
Джип-тур в каньон Сападере
«Сападере Каньон до недавнего времени оставался еще недоступным для больших туристических групп»
Расписание: Вторник, Четверг в 09:45
$25 за человека
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
«Каньон Сападере — узкое ущелье с горной бирюзовой рекой и водопадами»
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299285 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    6 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Л
    Люда
    4 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
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    Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
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    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • Д
    Диана
    28 мая 2024
    На лодке по Зелёному Каньону
    Замечательные виды,все понравилось. Сделали красивые фотографии,было две остановки для купания,вода замечательная. Берите с собой теплые вещи,в каньоне прохладный ветер.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Красотища!!!!
  • К
    Кирилл
    23 мая 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что
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    подъем осилит не каждый, но виды того стоят. Также за доп. плату в 100 лир за человека сходили в пещеру гномов, поднялись по канатной дороге в красную крепость с гидом. Хочу отметить хорошую работу гида Евгения, благодаря ему поездка была куда интереснее и веселее. Спасибо всей команде!

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
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    сплавлялись, так то всё спокойно было бы но водные баталии с другими рафами это что то, организация всё чётко, после покормили, но обязательно берите сменную одежду будете всё сырые, телефон и деньги я ложил в пакетик и в карман, гид был русскоязычный, спасибо организаторам, очень весело, особо был в восторге сын 8 лет от рафтинга, рекомендую но только с рафтингом!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Очень красивые места Природа просто огонь! Комфортный транспорт В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не
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    спортивное тело и куча энергии чтоб пройти весь маршрут Мы справились на половину и пошли обратно Но это того однозначно стоило Водопад очень красивый и бодрящий Русскоговорящий гид Евгений очень дружелюбный и владеет оптимальной информацией. Выручил в трудную минуту когда мою жену укачало. Канатная дорога была в конце экскурсии что по моему мнению даже лучше,чем в описании Еда сытная,на выбор курочка или рыба

  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Каньоны»

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  1. В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
  2. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
  3. Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
  4. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
  5. Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
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  2. The land of legends
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Каньоны" можно забронировать 22 экскурсии от 15 до 424 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 316 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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