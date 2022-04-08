Полет на параплане в Алании

Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане

Индивидуальная
Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане в Адрасане из Кемера станут самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров из Кемера.

Этот увлекательный тур добавит ярких красок вашему отдыху.

Полет начинается с высоты 750-1000 метров, занимает около 20-25 минут.
Полет на параплане в Алании
Полет на параплане в Алании
Полет на параплане в Алании
Полет на параплане в Алании
Полет на параплане в Алании
Полет на параплане в Алании
Полет на параплане в Алании

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Аланьи
  • Пляж Клеопатры
  • Алания Пейзаж

Полет на параплане в Алании

Если вы думаете, что вы настоящий экстремалом, то Тандемный Параплан в Алании(Параглайдинг в Алании) будет самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров в Алании. Этот увлекательный тур добавит ярких красок вашему отдыху, поэтому мы рекомендуем вам взглянуть на это занятие.
Встреча и обучение полетам на параплане в Алании
По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим спутником во время полета на Параплан в Алании.
Во время ознакомления и обучения мы предоставим вам подробную информацию о процедурах безопасности, оборудовании и о том, что делать во время полета.
За это время, когда вы все четко поймете и будете полностью готовы к полету, приключение начнется!
Удовольствие парить в небе на Параплан в Алании
Холм Тепе имеет идеальную высоту для полета на параплане. Инструкторы проверят ваше снаряжение в последний раз и прыгнут вместе с вами. Вы испытаете это в течение нескольких секунд. Прежде всего, будет проверено экипировка, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.
В воздухе вы увидите разноцветные парапланы, плавно летящие, как и ваш. Вы можете насладиться этой радостной сценой, и панорамным видом на холм Тепе и Аланию, с которого открывается вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.
Полеты на Параплан в Алании в первый раз могут оказаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, так как полеты на параплане в Алании полны адреналина. Но это не проблема, главное, чтобы вы сосредоточились на том, чтобы любоваться красотой пейзажа, парить, как птица, и наслаждаться свободой.

Посадка

Полетная часть программы Тандемного Параплан в Алании завершится после приземления. Вы высадитесь на знаменитом пляже Клеопатры. Пляж Клеопатры – один из лучших пляжей Алании. Затем вы уберете все оборудование с помощью своего пилота.
При желании вы также можете приобрести свои фотографии и видео, записанные пилотом во время полета, прежде чем покинуть зону.
Когда наше время истечет, мы попрощаемся с вашим инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину, чтобы отвезти вас обратно в отель.
Важная информация
После бронирования тура Вам будет выслано подтверждение!

Минимальный возраст для полета 14 лет.

Если погодные условия не позволят летать, бронь отменяется и денежные средства возвращаются!
Мы не несем ответственности за сохранность ваших вещей!
Пожалуйста, оденьте удобную одежду и обувь.
Возьмите солнцезащитный крем, головной убор, воду.
Ограничения по весу для участников полета;
Минимальный вес: 25 кг
Оптимальный вес: 120 кг
Благоприятные погодные условия очень важны для полета на параплане!

Вы можете принести:

  • Видеокамеру
  • Мобильный телефон
  • *** Во время тура вы можете снимать на видео или фотографировать с помощью своих гаджетов, но наше агентство не несет ответственности за убытки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все наши туристи застрахованы на сумму в 40000$
  • Необходимое снаряжение для полета на параплане
  • Услуга трансфера от и до отеля
Что не входит
  • CD c видео и фотографиями
  • Любые личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться.
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

🎩Индивидуальные🚌На автобусе⚙️Необычные🏆Активный отдых☀️На весь день🪂На параплане

Еще несколько похожих предложений в Аланье

Полёт на параплане над Аланьей
1 час
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
Константин
Нет отзывов
Полёт на параплане над Аланьей
Полетать с русскоязычным инструктором и полюбоваться морскими пейзажами с высоты
63 за 1 человека
Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором
1 час
🪂 На параплане
Групповая
Константин
Нет отзывов
Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором
$65 за 1 человека
Дайвинг в Алании
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Sputnik
4.9
10 отзывов
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании в голубых водах Алании как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске
от $42 за 1 человека
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи
18 часов
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
Tunar
5
12 отзывов
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи
Памуккале - это настоящая сказка из белых сказал
$230 за 1 человека
Панорамы Аланьи
3.5 часа
Групповая
Turkish
4.9
8 отзывов
Панорамы Аланьи
Тем, кто раньше не бывал в Аланье, стоит отправиться на нашу экскурсию
от $18 за 1 человека
Мотосафари в Алании
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Turkish
5
1 отзыв
Мотосафари в Алании
Мотосафари в Алании - это быстрая езда по горным дорогам на квадроциклах
$38 за 1 человека
Турецкая баня (хамам) в Алании
2 часа
Мини-группа
Turkish
Нет отзывов
Турецкая баня (хамам) в Алании
Побывать в Турции и не отправиться в Турецкий хамам - это настоящее туристическое «преступление», ведь хамам больше, чем
$18 за 1 человека
Каньон Сападере из Алании
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Каньон Сападере из Алании
Недалеко от Алании расположен удивительный каньон Сападере
$35 за 1 человека
Аланья с античных времен до наших дней
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
54 отзыва
Аланья с античных времен до наших дней
Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу
6963 за 1-6 чел.
Волшебство ночной Алании
6.5 часов
Групповая
Turkish
4.9
8 отзывов
Волшебство ночной Алании
Эта экскурсия специально для тех, кто не любит стандартные туры и и дневную жизнь
$30 за 1 человека
Каппадокия на 2 дня из Аланьи
2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
BreezesTour
Нет отзывов
Каппадокия на 2 дня из Аланьи
Приглашаем вас увидеть другую Турцию, которая разительно отличается от приморских курортов
от $120 за 1 человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.9
33 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
52 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Аланье
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ