Полет на параплане в Алании

Если вы думаете, что вы настоящий экстремалом, то Тандемный Параплан в Алании(Параглайдинг в Алании) будет самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров в Алании. Этот увлекательный тур добавит ярких красок вашему отдыху, поэтому мы рекомендуем вам взглянуть на это занятие.

Встреча и обучение полетам на параплане в Алании

По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим спутником во время полета на Параплан в Алании.

Во время ознакомления и обучения мы предоставим вам подробную информацию о процедурах безопасности, оборудовании и о том, что делать во время полета.

За это время, когда вы все четко поймете и будете полностью готовы к полету, приключение начнется!

Удовольствие парить в небе на Параплан в Алании

Холм Тепе имеет идеальную высоту для полета на параплане. Инструкторы проверят ваше снаряжение в последний раз и прыгнут вместе с вами. Вы испытаете это в течение нескольких секунд. Прежде всего, будет проверено экипировка, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.

В воздухе вы увидите разноцветные парапланы, плавно летящие, как и ваш. Вы можете насладиться этой радостной сценой, и панорамным видом на холм Тепе и Аланию, с которого открывается вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.

Полеты на Параплан в Алании в первый раз могут оказаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, так как полеты на параплане в Алании полны адреналина. Но это не проблема, главное, чтобы вы сосредоточились на том, чтобы любоваться красотой пейзажа, парить, как птица, и наслаждаться свободой.

Посадка

Полетная часть программы Тандемного Параплан в Алании завершится после приземления. Вы высадитесь на знаменитом пляже Клеопатры. Пляж Клеопатры – один из лучших пляжей Алании. Затем вы уберете все оборудование с помощью своего пилота.

При желании вы также можете приобрести свои фотографии и видео, записанные пилотом во время полета, прежде чем покинуть зону.

Когда наше время истечет, мы попрощаемся с вашим инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину, чтобы отвезти вас обратно в отель.

Важная информация

После бронирования тура Вам будет выслано подтверждение!

Минимальный возраст для полета 14 лет.

Если погодные условия не позволят летать, бронь отменяется и денежные средства возвращаются!

Мы не несем ответственности за сохранность ваших вещей!

Пожалуйста, оденьте удобную одежду и обувь.

Возьмите солнцезащитный крем, головной убор, воду.

Ограничения по весу для участников полета;

Минимальный вес: 25 кг

Оптимальный вес: 120 кг

Благоприятные погодные условия очень важны для полета на параплане!

Вы можете принести: