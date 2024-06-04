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и людей вокруг. Попили горячий чай с видом на реку, потом отправились смотреть древний трубопровод, там прогулялись по апельсиновым рощам, попили свежевыжатый сок и отправились в невероятной красоты амфитеатр в Сиде, каждому стоит там побывать! Вечером в этом старинном театре проходит выступление Огни Анатолии. Нам понравилось, что экскурсия проходила в очень спокойном формате, везде были без очередей, все посмотрели, увидели и остались очень довольны. Из моментов, хотелось бы больше исторических интересных рассказов про места. Но, для публики кому просто хочется погулять, развеяться и насладиться интересными местами то, что нужно