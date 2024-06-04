1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250€238 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
€299 за всё до 7 чел.
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Аланье: встреча и проводы VIP-класса
Ваш личный водитель в Аланье: русскоязычный сервис, безопасная поездка и помощь с первыми шагами на отдыхе
Начало: При выходе из аэропорта
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
135€122 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Аланье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Аланьи в Анамур
По живописному средиземноморскому побережью - к руинам крепости и античного города
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299€285 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Аланья с античных времен до наших днейЭкскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
- ТТатьяна3 июня 2024Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
- ННаталья28 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейИсключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
- ССветлана21 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейМарина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
- ААльберт12 мая 2024Добрый день,провели отличный день с замечательными экскурсоводами,получили массу положительных эмоций,ценную информации как исторической,так и о жизни современных людей в Турции! Всем рекомендую посетить эти не туристические места и насладиться этой не забываемой красотой!
- ААнна29 апреля 2024Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
- ННаталья24 апреля 2024Удивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные и фантастически красивые места, поднимались
- ЕЕлена23 апреля 202415.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили все места, которые хотели
- ИИнна16 ноября 2023Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
- ННаталья4 ноября 2023Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 10 до 449 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Аланье? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024