Индивидуальные экскурсии в Аланье с личным гидом

Найдено 17 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Аланье, цены от €10, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Турецкая кухня - наслаждение вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Аланья: прогулка на частном катере
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250238 за всё до 4 чел.
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Из Аланьи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Бирюзовые бухты Газипаши
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299 за всё до 7 чел.
Полет на параплане в Аланье
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер: встречи и проводы в аэропорту
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Аланье: встреча и проводы VIP-класса
Ваш личный водитель в Аланье: русскоязычный сервис, безопасная поездка и помощь с первыми шагами на отдыхе
Начало: При выходе из аэропорта
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 9 чел.
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
135122 за всё до 5 чел.
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Аланья: узнать и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
193 за всё до 5 чел.
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
449 за всё до 10 чел.
Аланья: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Аланье
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Аланье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
44 за всё до 3 чел.
Из Аланьи в Анамур
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Аланьи в Анамур
По живописному средиземноморскому побережью - к руинам крепости и античного города
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
300 за всё до 7 чел.
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299285 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Аланья: прогулка на частном катере
    Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Исключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает
  • А
    Альберт
    12 мая 2024
    Бирюзовые бухты Газипаши
    Добрый день,провели отличный день с замечательными экскурсоводами,получили массу положительных эмоций,ценную информации как исторической,так и о жизни современных людей в Турции! Всем рекомендую посетить эти не туристические места и насладиться этой не забываемой красотой!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Бирюзовые бухты Газипаши
    Удивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные и фантастически красивые места, поднимались
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    на высокую гору,изучали развалины древней Антиохии, плавали в Королевской бухте, спускались под землю в пещеру, посетили все пляжи Газипаши, ехали по горной дороге через банановые плантации и фруктовые сады, вдыхая чарующие ароматы. Впечатления переполняют! Замечательные гиды! Рекомендуем всем всем! В этой поездке вы сможете в полной мере прочувствовать эту богатую историей и событиями землю. И увидеть необыкновенной красоты горы, скалы, бухты южного побережья Малой Азии.

    Удивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные иУдивительная и очень познавательная экскурсия. Узнали и увидели очень много новой информации. Заехали в труднодоступные и
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Бирюзовые бухты Газипаши
    15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили все места, которые хотели
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    увидеть, особенно запомнилось чаепитие на вершине горы на развалинах древнего города, было очень атмосферно. Очень красивые завораживающие места. В компании с приятными людьми мы чудесно провели время.

    15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили15.04.2024г. мы побывали на данной экскурсии. Наталья и ее муж Сергей - замечательные гиды, мы посетили
  • И
    Инна
    16 ноября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
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    эту экскурсию, Марина невероятный профессионал своего дела. Мне было интересно попробовать определенные сладости, которые я увидела в Инстаграме и Марина с лёгкостью нашла всё, что я хотела, очень много интересных историй, легенд и душевных разговоров. После такой встречи ты уже как маленький кондитер, который знает секреты приготовления. И да Кюнефе это просто моя отдельная любовь))

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2023
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный Тазы каньон без очередей
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    и людей вокруг. Попили горячий чай с видом на реку, потом отправились смотреть древний трубопровод, там прогулялись по апельсиновым рощам, попили свежевыжатый сок и отправились в невероятной красоты амфитеатр в Сиде, каждому стоит там побывать! Вечером в этом старинном театре проходит выступление Огни Анатолии. Нам понравилось, что экскурсия проходила в очень спокойном формате, везде были без очередей, все посмотрели, увидели и остались очень довольны. Из моментов, хотелось бы больше исторических интересных рассказов про места. Но, для публики кому просто хочется погулять, развеяться и насладиться интересными местами то, что нужно

    Благодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничныйБлагодарим за экскурсию в Тазы каньон. Мы в спокойном формате только своей семьей увидели прекрасный гармоничный

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Сладко поедим - сладко поговорим
  2. Турецкая кухня - наслаждение вкусом
  3. Аланья: прогулка на частном катере
  4. Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
  5. Из Аланьи - в старинный Сиде
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  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 10 до 449 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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