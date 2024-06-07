Необычные экскурсии по Аланье

Найдено 36 экскурсий в категории «Необычные» в Аланье, цены от €10, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Турецкая кухня - наслаждение вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Параглайдинг в горах Таурус
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
3 часа
15 отзывов
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2015 за человека
Дайвинг в Средиземном море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
75 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
The Land Of Legends в Анталии из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в The Land Of Legends из Аланьи: семейное приключение
Погрузитесь в мир веселья и адреналина в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $95 за человека
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Групповая
6 часов
15 отзывов
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Насладитесь красотой морской природы и нетронутыми туристической цивилизацией местами Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, вторник, чеьверг, суббота, (9:00)
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
$40 за человека
Полет на параплане в Аланье
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Верховая езда в Аланье, индивидуальная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
12 отзывов
Верховая езда по живописным горам и лесам Аланьи: индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и красоты, катаясь на лошади по горам и лесам Аланьи. Идеальный способ расслабиться и получить новые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Групповая
10 часов
3 отзыва
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Групповая
20 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие: Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Погрузитесь в мир величия и красоты, посетив Стамбул из Аланьи. Древняя столица трех империй ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 03:30
12 июня в 03:30
15 июня в 03:30
$280 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы из Аланьи
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
$50 за человека
Рафтинг
Групповая
11 часов
1 отзыв
Рафтинг
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
от $17 за человека
Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Дайвинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Дайвинг
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $50 за человека
MonsterJet 5в1
Групповая
10 часов
2 отзыва
MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник-Четверг-Суббота
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$130 за человека
Плавание с дельфинами в Аланье
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Аланье: мечта становится реальностью
Подарите себе и своим близким незабываемые моменты, плавая с дельфинами в живописном дельфинарии Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$120 за человека
Параглайдинг
Групповая
3 часа
Параглайдинг
Расписание: Ежедневно в 09:15
$50 за человека
Квадро-сафари
Групповая
3.5 часа
Квадро-сафари
Расписание: Ежедневно в 08:30, 13:30
$30 за человека
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299285 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Дайвинг в Средиземном море
    Дайвим не первый раз, рекомендуем к выбору👍🏻
  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
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    обед хороший, напитки платные. Памуккале красивое место, но слишком много народу, Клеопатру не орали, бассейн грязный да и народу много, обычный бассейн ничего такого) делают фотосессии около 300tl (с крыльями красиво получается) на ужин дали сэндвич, дорога с Алании долгая, набирайтесь терпения, в 2:30 выезд, один раз съездить самое то) 3 часа было достаточно, берите с собой spf жара, и на голову кепку или панаму, обязательно подниметесь в театр- непередаваемые эмоции)запасаетесь водой. Везде платная

  • I
    Iryna
    26 мая 2024
    Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
    Сказочная бухта, прекрасная программа экскурсии, всем рекомендую!
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
  2. Сладко поедим - сладко поговорим
  3. Турецкая кухня - наслаждение вкусом
  4. Параглайдинг в горах Таурус
  5. Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Необычные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 10 до 285 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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