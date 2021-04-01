Полезная информация об Аланье
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Местное время в Аланье
07:5841
1 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Аланья
|По-английски
|Gazipasa
|Статья о городе
|Статья об Аланье
|Аэропорт
|Газипаша GZP
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
Подробная статья
Аланья – почему стоит поехать именно на этот курорт Турции
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Где находится Аланья на карте
Популярные экскурсии в Аланье
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5 отзывов
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