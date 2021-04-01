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Полезная информация об Аланье

Что нужно знать об Аланье: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Газипаша, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 70 экскурсий
Местное время в Аланье
07:5841
1 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАланья
По-английскиGazipasa
Статья о городеСтатья об Аланье
АэропортГазипаша GZP
Часовой поясEurope/Istanbul

Подробная статья

Аланья
Аланья – почему стоит поехать именно на этот курорт Турции
Всё, что нужно знать туристу о городе-курорте Аланья. Где находится на карте мира, какая погода там преобладает сейчас, в какие отели лучше заселяться. Немного о достопримечательностях и интересных местах с фото и описанием. Так же рассказываем о местной кухне, людях, пляжах, праздниках, плюсах и минусах курорта Алании

Где находится Аланья на карте

Популярные экскурсии в Аланье

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По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Алании: рафтинг и джипинг
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Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
Групповая экскурсия к Памуккале и озеру Салда
5 отзывов
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Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Алании
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Алании
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
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Где находится Алания на карте
Пляж Улаш, Алания, Турция
Кызыл Куле, Алания, Турция
Аквапарк Дамлаташ и Water Planet, Алания, Турция
Экспонаты в Археологическом музее, Алания, Турция
Пещера Дамлаташ, Алания, Турция
Парк Ататюрка, Алания, Турция
Крепость Alanya Kalesi, Алания, Турция
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