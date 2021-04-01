Аланья – почему стоит поехать именно на этот курорт Турции

Всё, что нужно знать туристу о городе-курорте Аланья. Где находится на карте мира, какая погода там преобладает сейчас, в какие отели лучше заселяться. Немного о достопримечательностях и интересных местах с фото и описанием. Так же рассказываем о местной кухне, людях, пляжах, праздниках, плюсах и минусах курорта Алании